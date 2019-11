Onko Huuhkajissa loistavalle Markku Kanervalle tarjottu jatkosopimusta? Näin päävalmentaja kommentoi tilannetta

Huuhkajat

Onko Huuhkajissa loistavalle Markku Kanervalle tarjottu jatkosopimusta? Näin päävalmentaja kommentoi tilannett

Juuri nyt

Markku Kanerva on johtanut Suomen jalkapallomaajoukkueen historiallisen saavutuksen äärelle. Hänen tulevaisuutensa EM-kisojen jälkeen on kuitenkin yhä auki.

