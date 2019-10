Paukkupommi räjähti 12-vuotiaan pojan vieressä Huuhkajien pelissä – synttärit keskeytyivät säikähdykseen: ”Alkoi vähän pelottaa”

Huuhkajat

Paukkupommi räjähti 12-vuotiaan pojan vieressä Huuhkajien pelissä – synttärit keskeytyivät säikähdykseen: ”Alk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Olisi mennyt lahja pilalle”





Juhlat junassa





Pommi käy kalliiksi