Huuhkajat

Pommi teloi Veli-Pekan jalan Huuhkajien pelissä – ”Lensin noin metrin verran räjähdyksen voimasta”

Juuri nyt





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onni onnettomuudessa





Vain yksi tyhjä penkkirivi välissä