Nyt Armenia nurin, Huuhkajat! IS seuraa elintärkeää EM-karsintaottelua

Fredrik Jensen oli yksi Suomen onnistujista vierasottelussa Armeniassa ja teki maalin. Nyt hänen pelikuntonsa on hieman arvoitus, sillä peliaikaa seurajoukkueessa on tullut kovin vähän. Jensen on ollut Saksan pääsarjaseurassa Augsburgissa kentällä kahdessa liigapelissä ja pelannut vain parikymmentä minuuttia.

Nyt hän on Suomen avauksessa elintärkeässä pelissä.