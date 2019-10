Huuhkajat

Bosnia painaa päälle, Suomi kestänyt ilman takaiskua – IS seuraa ottelua hetki hetkeltä

Päätapahtumat 24 min. sitten Ottelu on käynnissä Näytä lisää( -4 kpl) 22 min 0-0: Bosnian viides kulmapotku Tim Sparv siivoaa pallon taas päätyrajasta yli. Pjanic lähettää kulman takaviistoon, saa sen takaisin ja keskittää. Sparv puskee pallon taas väljemmille vesille. 20 min 0-0: Nyt oli Bosnian maali lähellä Laukaus boksin reunasta viuhuu hieman ohi Lukas Hradekyn maalin takatolpan. 20 min 0-0: Pukki ensi kertaa irti Suomen hyökkääjätähti Teemu Pukki pääsee ensi kertaa irti. Hän ohittaa yhden vastustajan laidalta, etenee päätyyn ja katselee syöttöpaikkaa. Ennen ratkaisua Pukilta kuitenkin riistetään pallo. 19 min 0-0: Pallonhallinta täysin Bosnialla Tv-grafiikan mukaan Bosnia on pitänyt palloa 67 prosenttia peliajasta. Suomella 33 prosenttia. Bosnia on myös syöttänyt yli kaksi kertaa Suomea enemmän. 18 min 0-0: Bosnia joutuu vaihtamaan Hetki sitten loukkaantunut laituri Edin Visca joutuu jättämään kentän. Tilalle Izet Hajrovic. Hetkeä aikaisemmin Suomella oli ensimmäinen laukausyritys: Jasse Tuominen koettaa volleystä, mutta veto blokataan. 14 min 0-0: Pallo Suomen maalissa, mutta paitsio! Bosnian Amer Gojak saa jo pallon Huuhkajien verkkoon, mutta Suomen onneksi paitsiolippu nousee. Jukka Raitala nosti linjaa viime hetkellä. Todella tiukka vihellys! 13 min 0-0: Ja taas bosnialaiskulma! Bosnialle jo ottelun neljäs kulmapotku. Pjanic antaa oikeallaan kierteisen pallon maalille, johon toppari Ermin Bicakcic ehtii ensimmäisenä. Pusku menee onneksi hieman ohi. 12 min 0-0: Bosnialla taas kulma Pjanic lähettää pallon jälleen Suomen maalille, mutta maalivahti Lukas Hradecky nousee korkeimmalle ja nappaa pelivälineen käsiinsä. 11 min 0-0: Nyt on Bosnialla vammahuolia Laituri Edin Visca sai hoitoa vaativan kolhun. Häntä hoidetaan kentän pinnassa ja tovin kuluttua Visca palaa kentälle. 10 min 0-0: Bosnialle vapaapotku vaarallisesta paikasta Jere Uronen rikkoo bosnialaispelaajaa vasemmalla laidalla. Pjanic lähettää sivuvapaapotkun Suomen maalille. Pallossa ensimmäisenä on Jasse Tuominen, joka puskee sen yli sivurajan. 7 min 0-0: Suomelle ensimmäinen vapaapotku Bosnia on hallinnut ottelun alkuminuutteja. Pyry Soiri hankkii Suomelle kuitenkin pienen hengähdystauon, kun häntä rikotaan vasemmalla laidalla. 5 min 0-0: Paulus Arajuuri tarvitsee hoitoa! Keskitys vasemmalta osuu Suomen pakkiin Jukka Raitalaan ja käy juuri päätyrajan väärällä puolella. Samalla Suomen toppari Paulus Arajuuri romahtaa kentän pintaan. Hänen jalkansa vääntyi kulmaa edeltäneessä kaksinkamppailussa. Hoidon jälkeen Arajuuri pääsee kuitenkin takaisin kentälle. Bosnian kulmapotkusta ei vaaraa Suomelle. 3 min 0-0: Hidastus paljasti, pallo kävi Kamaran kädessä Tv-hidastuksesta selviää, että Glen Kamara tosiaan puski pallon vahingossa omaan käteensä. Suomen onneksi erotuomari ei viheltänyt tilanteesta rankkaria. 1 min 0-0: Bosnialle ensimmäinen kulma Tim Sparv luutii keskityksen yli päätyrajasta. Pjanic lähettää pallon Suomen maalille, mutta Paulus Arajuuri puskee sen väljemmille vesille. Jälkitilanteessa Bosnia vaatii rankkaria, kun pallo näyttää käyvän vahingossa Glen Kamaran kädessä. Ottelu on käynnissä Bosnia voitti teikkauksen ja valitsi aloituksen. Peli on käynnissä! 24 min. sitten Ottelu on käynnissä Kansallislaulut Ensin vuorossa vierasjoukkue Suomen Maamme-laulu. Bosnian suurin tähti katsomossa Leukamurtumasta kärsivä huippukärki Edin Dzeko joutuu tänään tyytymään joukkuetovereidensa kannustamiseen katsomosta. Joukkueet tulevat kentälle Suomen kapteeni Tim Sparv johdattaa Huuhkajat Zenican stadionin nurmelle. Paikalla runsaasti suomalaisfaneja Huuhkajat kertoo Twitter-tilillään, että Zenicassa on 600 suomalaiskannattajaa omassa katsomonosassaan. Lisäksi ainakin 200 on paikalla muualla stadionilla. Tukea siis riittää. 600 suomalaiskannattajaa omassa loossissaan. Ainakin 200 löytyy lisää muualta stadionilta. Pitäkää ääntä myös kotikatsomoissa!! #Huuhkajat pic.twitter.com/DX3iIH5gBs — Huuhkajat (@Huuhkajat) October 12, 2019 Oisko näitä kannattajia saanut vielä lähemmäs toisiaan? pic.twitter.com/aCP6xS5ZjL — Saku-Pekka Sundelin (@SPSundelin) October 12, 2019 Palloliiton puheenjohtaja: "Tässä ei meinaa pysyä pöksyissään" Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti näyttää erittäin jännittyneeltä Viasatin haastattelussa. Hänen johtokaudellaan Huuhkajat on lähellä ikiaikaisen unelman toteutumista: arvokisapaikkaa. Näytä lisää

Zenicassa pelattava kamppailu alkaa klo 19. Ennen peliä Huuhkajat on J-lohkossa toisena, eli toisella EM-lopputurnaukseen oikeuttavalla paikalla. Suomi on kerännyt neljästä ottelusta 12 pistettä. Bosnia on lohkossa neljäntenä, sillä on kasassa seitsemän pistettä.Seurannan ottelusta löydät alta.