Huuhkajien Markku Kanervan työhuoneesta löytyi Star Warsin pahis ja kokoelma muita kylpyankkoja: ”Näitä kun saisi 23, niin...”

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva https://www.is.fi/haku/?query=markku+kanerva tunnetaan myös lisänimellä ”Perus-Markku”. Nimi viittaa hyväntahtoisesti hänen arkisuuteensa ja vaatimattomuuteensa.Ilta-Sanomat pääsi viettämään perjantain Kanervan seurassa. Siitä tuli valaiseva hyväntuulenpäivä.Kanerva on totisesti perus-Markku. Työhönsä intohimoisesti suhtautuva huippuammattilainen mutta myös arjen askareita tekevä mies, joka on todella rento ja huomattavasti mainettaan huumorintajuisempi.Toimisto. Kanerva saapuu Palloliiton toimistolle raikkaana ja virkeänä jo hyvissä ajoin aamulla. Tavaroiden paljous, viitteet menneisiin ja modernit apuvälineet antavat muutoin kolkohkolle työhuoneelle kodikkaan lisän.Hyllyn päällä on ensi kesän EM-kisalogolla varustettu bodhran-rumpu ja – kyllä – erilaisia kumiankkoja, joista yksi on mallattu Star Warsin pahikseksi Darth Vaderiksi.– Tykkään käydä kylvyssä, ja siksi olen saanut noita. On makeaa päästä kylpyyn vietettyään pitkä treenisessio sateessa. Ja hei, näitä ankkoja kun saisi 23, yhden joka pelaajalle, niin voisi järjestää maajoukkueessa ankkakilpailun pelaajille jossakin purossa, Kanerva heittää.Kanervan vitsailu ei ole vain väkinäinen ajatus joukkuehengen luomisesta. Hän todella välittää pelaajistaan ymmärtäen pelaajan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukevan joukkueen etua.Päävalmentaja nauttii pelaajiensa luottamusta siksikin, että hän välittää. Suomen ainoa toivo menestyä on aukoton joukkuepelaaminen. Siinä Kanerva tiimeineen on onnistunut loistavasti.Kohta Kanerva taas analysoi tietokoneelta Huuhkajien seuraavaa vastustajaa Bosnia-Hertsegovinaa. Avuksi tulee naapurihuoneesta valmentaja Toni Korkeakunnas https://www.is.fi/haku/?query=toni+korkeakunnas , joka on matkustanut ympäri Eurooppaa analysoimassa Huuhkajien tulevat vastustajat.Kaksikko uppoutuu videoklippien äärelle pikkupoikien innolla. Valmentajakieli täyttää huoneen. Valtavasti asiaa valtavan nopeasti. Paljon jo suunnittelua. Pienetkin yksityiskohdat bongataan heti.Pöydällä on myös kirjoja ja papereita täynnä täsmällisiä muistiinpanoja.Kohta kurnii.Puolitapäivin siirrytään lounaalle Telia 5G -areenan ravintolaan. Futisjutut jatkuvat. Joukkueet, sarjat ja pelaajat vaihtuvat puheissa, mutta pallo pysyy keskiössä.Ruoan päälle juodaan kahvit. Paitsi että Kanerva juo teetä. Siitä kertoi jo teepussi hänen toimistossaan olevassa rakkaassa Arsenal-mukissa.Kello on 14.30, kun Kanerva kävelee tenniskentälle Helsingin Mailapelikeskuksessa hyvän ystävänsä ja entisen futisjoukkuekaverinsa Kaje Rissasen https://www.is.fi/haku/?query=kaje+rissasen kanssa.Pallo saa kyytiä, ja rehellisyyden nimissä miehetkin. Pelataan tosissaan, huumori pysyy silti mukana.Kentältä kuuluu kannustusta ja veljellistä kuittailua. Pari Kanervan karjaisua hävityn pallon jälkeen kertoo, että sieppasi muualtakin kuin takareidestä.– Hyvin sä vedät ikäiseksesi, Rissanen huikkaa yhdessä vaiheessa juoksutettuaan Kanervaa hyvillä lyönneillään.Kanerva on 55-vuotias, Rissanen kaksi vuotta nuorempi.Jossakin vaiheessa Kanerva ihmettelee huonoa otetta mailastaan. Se on se sormus! Kanerva on alkanut käyttää niin sanottua hyvinvointisormusta analysoidessaan itseään.Sormuksen avulla voi mitata muun muassa unen määrää ja unen laatua.Kanerva kertoo nukkuneensa datan perusteella koko vuoden parhaat yöunensa viime viikolla juuri ennen todella tärkeää EM-karsintaottelua Kreikkaa vastaan. Se siitä elinikää pienentävästä ja silmäpusseja kasvattavasta stressistä.Liikunta auttaa uniasioissa. Liikunta on edelleen erittäin tärkeä osa entisen huippufutaajan Kanervan elämää. Valmentaja ei halua tinkiä harjoittelusta ja kuntoilusta, vaikka voisi aivan helposti laistaa muihin kiireisiinsä vedoten.Päivän aikana kirkastuu, että ajanhallinta ja itsensä johtaminen ovat merkittävässä osassa päävalmentajan arkea.– Puhun noista asioista eri luennoilla. Ei homma saa mennä niin, että antaa hyviä neuvoja, mutta ei itse noudata niitä. Teenkö itse niin, mitä yritän muille opettaa? Kanerva sanoo.Huuhkajien suosion myötä pyynnöt saada päävalmentaja Kanerva luennoimaan eri yrityksille ja yhteisöille ovat varovaisestikin arvioiden kolminkertaistuneet aiemmasta.Kaikkialle ei ehdi. Päävalmentaja osallistuu oman päätyönsä ohella mielellään myös eri valmennuskoulutuksiin.– Koen oppivani siitä, että saan olla vuorovaikutuksessa muiden valmentajien kanssa. Keskustelut voivat antaa uusia näkökulmia. Pidän kuitenkin huolen, ettei varsinainen työni kärsi.Kanervan lempiharrastuksiin kuuluvat tenniksen lisäksi esimerkiksi padel, golf, pöytätennis, kuntosalilla käyminen ja lenkkeily.Jalkapallon pelaaminen on jäänyt sivuraiteelle. Polvet muistuttavat, että huippu-uralla tuli sitä lajia riittävästi.– Kuntosalilla kävi hiljattain hauskasti. Yksi mies tuli juttelemaan minulle. Hän sanoi, että mitä helvettiä minä teen Liikuntaviraston yleisellä salilla – enkö käy hienoilla yksityissaleilla! Kanerva kertoo.Tämä on juuri sitä perus-Markkua.Pöytätennis sujuu Töölön Kisahallissa, yleisillä vuoroilla. Pelikaverina on usein Mika Väyrynen https://www.is.fi/haku/?query=mika+vayrynen , jonka kanssa Kanerva pelasi futista omalla urallaan. Se Mika Väyrynen on Kanervan ikätoveri ja siis eri mies kuin 2000-luvulla loistanut Mika Väyrynen https://www.is.fi/haku/?query=mika+vayrynen Aina joku huomaa. Kanerva on tottunut siihen, että hänet tunnistetaan. Huuhkajien menestys on nostanut hänen suosionsa kovemmaksi kuin koskaan.Menestyksen lisäksi hurmaa tietysti se tavallisuus. ”Luksus-Markkua” katsottaisiin ylöspäin ja jopa kadehdittaisiin, tähän perus-Markkuun voi jollakin tasolla samaistua. Kun Perus-Markku kolisuttaa yleisellä salilla rautaa, hän tekee sen tasavertaisena muiden kanssa, ei huomiota kerätäkseen.– Menestyminen on tietysti tuonut julkisuutta. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että ihmiset tunnistavat. Jotkut tulevat juttelemaan, toiset eivät uskalla vaan jäävät kauemmaksi supattelemaan, Kanerva kertoo.Hän alleviivaa julkisuuden olevan merkki ennen kaikkea siitä, että jalkapallo kiinnostaa nyt, mikä on hyvä asia.

