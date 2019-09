Tämän vuoksi VAR ei ole käytössä EM-karsinnoissa – huipputuomari alleviivaa: ”Italian rankkari olisi lähes satavarmasti muuttunut”

Huuhkajat

Tämän vuoksi VAR ei ole käytössä EM-karsinnoissa – huipputuomari alleviivaa: ”Italian rankkari olisi lähes sat

Alla olevassa soittimessa tuore Pallokerhon jakso, jolla käsitellään Italia-ottelua ja kyseenalaista tuomiota. Jos soitin ei näy selaimessasi, voit kuunnella jakson täältä https://www.supla.fi/audio/3471108 .

