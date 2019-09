Huuhkajat

Söpö, velmu, laulava luonnonlapsi... IS esittelee Huuhkajien sankarijoukkueen pelaaja pelaajalta

Markku Kanerva





Joona Toivio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Glen Kamara





Robin Lod





Paulus Arajuuri





Albin Granlund





Fredrik Jensen





Jukka Raitala





Anssi Jaakkola





Sauli Väisänen





Leo Väisänen





Jere Uronen





Petteri Forsell





Simon Skrabb





Rasmus Karjalainen





Teemu Pukki





Rasmus Schüller





https://www.is.fi/haku/?query=lukas+hradecky





Tim Sparv





Pyry Soiri





Jesse Joronen





Joni Kauko





Lassi Lappalainen





Juha Pirinen





Jasse Tuominen