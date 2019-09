Järjestysmiehet sulkivat harjoituskentän portit pienten Huuhkajien fanien edestä – lapset keksivät ovelan keinon seurata idoleitaan

Huuhkajat

Järjestysmiehet sulkivat harjoituskentän portit pienten Huuhkajien fanien edestä – lapset keksivät ovelan kein

Suomen pelaajat palasivat nopeasti arkeen torstai-illan komean Kreikka-voiton jälkeen. Harjoitukset alkoivat kello 12 sateen ryvettämällä Lamminpään kentällä.Huuhkajahuuma leviää kulovalkean lailla Suomen ympäri, ja pieni häivähdys siitä näkyi myös Lamminpäässä Tampereella.Joukko pieniä lapsia kerääntyi kentän laidalla olevan korkean puuaidan porttiaukolle tiirailemaan kentälle juuri, kun Huuhkajien bussi saapui paikalle ennen joukkueen harjoituksia. Innokkaat pienet fanit saivat kuitenkin pettyä, sillä paikalla ollut järjestysmies kävi ripeästi sulkemassa portin.Muutama neuvokas lapsi ei siitä piitannut, vaan kiipesi aidan päälle katsomaan sankariensa saapumista. Samalla Suomen bussi kaarsi pihaan.Ei kuitenkaan aikaakaan, kun lapset ajettiin pois myös portin päältä.– Suomi! Suomi! lapset huusivat aidan takaa, kun pelaajat astelivat bussista.Pelaajat olivat huudoista silmin nähden ilahtuneita.– Pukki! Pukki! huutelu jatkui.Kentän laidalle tai mitenkään näköetäisyydelle ei ollut asiaa.

Eikö tämä olisi ollut huuman keskellä hyvää pr:ää päästää lapset hetkeksi katsomaan?

– Tämä on Palloliiton sääntö emmekä me voi sille mitään. Nämä ovat suljetut harjoitukset, järjestysmies sanoi IS:lle.– Me emme asiasta päätä.Järjestysmiesten toimet menivät kuitenkin hukkaan, sillä parikymmenpäinen joukko innokkaita lapsia lymyili piilossa katsomorakenteen takana katsomassa harjoituksia. Joukko kiersi koko kentän ympäröivän aidan ja löysivät paikan, jota järjestysmiehet eivät ole älynneet. Neuvokkaat lapset uunottivat järjestysmiehiä.