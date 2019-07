Huuhkajat

Huuhkajien Robin Lod siirtyy Espanjasta rapakon taakse – uusi osoite Minnesota

Robin Lod on tehnyt sopimuksen MLS-seura Minnesota Unitedin kanssa. Keskikenttäpelaaja siirtyy Minnesotaan espanjalaisesta Sporting de Gijonista.

