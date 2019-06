Nyt lilliputti kumoon, Huuhkajat! IS seuraa EM-karsintaottelua hetki hetkeltä

Lähihistoriassa tasaista

Liechtenstein kuuluu eurooppalaisen jalkapallon kiistattomiin lilliputteihin. Neljän viime vuoden aikana se on pelannut 33 maaottelua. Se on voittanut niistä kaksi ja pelannut kolmesti tasan. Yksi tasapeli on Huuhkajia vastaan Turusta kahden vuoden takaa.

Muutenkaan Suomen lähihistoria Liechtensteinia vastaan ei ole sellaista voittokulkua kuin voisi kuvitella. Kolmesta edellisestä pelistä on tullut kaksi 1-1-tasapeliä ja yksi 2-1-voitto.

Ei tainnut tietää Hovimuusikko Ilkka täysin tietää, mistä lauloi väittäessään "Ehkä lohkojaossa vikaa on. Suomi heittämällä voittais Monacon. Pelkkä suupala oisi vain, meille Vatikaani tai Liechtenstein. Kai niitä vastaan päästään koettamaan."

Nyt päästään. Älkää, Huuhkajat, nyt nolatko Ilkkaa.