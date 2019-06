Huuhkajat

Teemu Pukilla on mahdollisuus nousta harvinaiseen joukkoon – ”Ennätykset on tehty rikottaviksi”

Ensimmäisenä suomalaisena 20 maaottelumaalin rajan rikkonut Ari Hjelm https://www.is.fi/haku/?query=ari+hjelm oli viime lauantaina Ratinassa katsomassa Bosnia-Hertsegovina-ottelua. Hän oli vaikuttunut näkemästään. Erityisesti Hjelm kiinnitti huomiota molemmat osumat viimeistelleeseen Teemu Pukkiin https://www.is.fi/haku/?query=teemu+pukkiin – Hän on löytänyt maalintekijänä itsensä. Hän on rauhallinen ja se näkyy kaikessa: siinä miten hän syöttää, viimeistelee ja menee tilanteeseen. Hän ei rynni niihin täysillä vaan liikkuu oikea-aikaisesti ja harkitusti. Silloin koko tilanteesta tulee hänelle ihan erilainen.Hjelmin mukaan Pukin tekemisessä näkyy tällä hetkellä se, että hän hallitsee tilanteita. Tämä heijastuu myös viimeistelyyn.– Kummassakaan maalissa Pukki ei käyttänyt voimaa vaan järkeä. Viimeistelyssä käytetään usein aivan liikaa voimaa, vedetään raivolla tai yritetään siirtää paremmalle jalalle. Hän ei toimi niin. Hän osaa ”syöttää” pallon maalivahdin ohi.Kun Huuhkajat kohtaa tiistaina Liechtensteinin Vaduzissa, Pukilla on mahdollisuus nousta A-maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijälistalla viiden parhaan joukkoon.Pukki on listalla tällä hetkellä jaetulla kuudennella sijalla 17 osumalla. Viidentenä oleva Mixu Paatelainen https://www.is.fi/haku/?query=mixu+paatelainen on maalin ja neljäntenä oleva Hjelm kolmen maalin päässä.

Pelkääkö Hjelm, että Pukki nousee hänen rinnalleen jo tiistaina?

Jari Litmanen 32 Mikael Forssell 29 Jonatan Johansson 22 Ari Hjelm 20 Mixu Paatelainen 18 Teemu Pukki ja Verner Eklöf 17