Huuhkajat

Huuhkajat vain voitto mielessään Liechtensteinin kimppuun

Suomen ja Liechtensteinin miesten A-maajoukkueet ovat kohdanneet kolmesti aiemmin.

Otteluista yksi on päättynyt Suomen voittoon ja kaksi tasapeliin.

Vuonna 2009 Suomi voitti MM-karsinnoissa kotiottelunsa ja pelasi Liechtensteinissa tasan.

Vuonna 2017 harjoitusottelu päättyi Turussa tasan.

Suomi on Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tuoreimmalla maailmanlistalla sijalla 60.

Liechtenstein on sijalla 182.

Kumpikaan ei ole koskaan yltänyt miesten EM- tai MM-kisoihin.

Muuttuuko avaus?