Huuhkajat

Huuhkajien sankari Teemu Pukki hehkutti suurvoittoa Viasatille: ”Hienoa olla futari tällä hetkellä Suomessa!”

Video: Pukin 1–0-maali. Jos video ei näy selaimellasi, katso se täältä https://www.viafree.fi/embed/sport/hanta-ei-pysayta-mikaan-teemu-pukki-vei-suomen-johtoon-upealla-soolomaalilla?partnerId=fd15002d-91a3-4c21-b418-212d2968a72f .

Video: Pukin 2–0-maali. Jos video ei näy selaimellasi, katso se täältä https://www.viafree.fi/embed/sport/teemu-pukki-iski-jalleen-kliinisesti-suomi-jo-kahden-maalin-johtoon?partnerId=fd15002d-91a3-4c21-b418-212d2968a72f .