Huuhkajat

Kommentti: Huuhkajat on kuin Leijonat – Suomi ei huutele ”NHL-pelaajien” perään jalkapallossakaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huuhkajien puuttuvat ”NHL-pelaajat”

https://www.is.fi/haku/?query=roman+eremenko

https://www.is.fi/haku/?query=perparim+hetemaj

https://www.is.fi/haku/?query=niklas+moisander

Kaikki voivat olla oma itsensä