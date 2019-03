Huuhkajat

Italian päävalmentaja ei aliarvioi Suomea – "Pukkiin kiinnitettävä huomiota"

Suomi kohtaa Italian lauantaina EM-karsintojen avausottelussa

Ottelu alkaa Udinessa kello 21.45

IS ennakoi ja seuraa ottelun tapahtumia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Italia karsintalohkon suosikki

https://www.is.fi/haku/?query=jukka+raitala