Maalipyssy Teemu Pukki kertoo vauva-arjestaan Englannissa: ”Hän voi lähteä tämän viikon aikana kävelemään”

Suomi kohtaa Italian lauantaina EM-karsintojen avausottelussa

Ottelu alkaa Udinessa kello 21.45

Kaikki, jotka ovat joskus nähneet Italian maajoukkueen tai Juventuksen pelaavan, tuntevat Giorgio Chiellinin https://www.is.fi/haku/?query=giorgio+chiellinin ja Leonardo Bonuccin https://www.is.fi/haku/?query=leonardo+bonuccin Heidän pelaamisessaan on raakaa ja romuluista eleganssia. Kaksikolle ovat kaikki keinot sallittuja paitsi ne, joita erotuomari ei salli. Pallontavoittelutilanteissa tulevat iskut voi tuntea melkein kotisohvalle asti. Teemu Pukki https://www.is.fi/haku/?query=teemu+pukki pääsee lauantai-iltana Chiellinin ja Bonuccin mankeliin, kun Suomi kohtaa EM-karsinta-avauksessa Italian Udinessa. Se ei Huuhkajien tulikuumaa kärkimiestä hirvitä.– Onhan siinä kaksi maailman parhaisiin lukeutuvaa topparia. Tulee vaikea iltapuhde, mutta luotan siihen, että pystymme pari paikkaa luomaan. Sillä hetkellä pitää olla erityisen hereillä, jotta pystyy maalin tekemään.Pukki on tämän kauden aikana karaistunut luunkovassa Englannin Championshipissa. Hänen maanviljelijämäiseksi kuvattu ulkomuotonsakin rehottavine partoineen kielii siitä, että aiemmin kiharakutrisesta pojasta on kasvanut aikuinen mies.Championshipin topparit ovat silti eri asia kuin Italian puolustus, joka ei tunnetusti anna armoa tai pyytele anteeksi.– Espanjassa taisi pelata (Sergio) Ramos https://www.is.fi/haku/?query=(sergio)+ramos ja (Gerard) Pique https://www.is.fi/haku/?query=(gerard)+pique . Nämä ovat aika saman kaliiberin jätkiä. Muuten ei varmaan samantasoisia puolustajia ole ollut vastassa, Pukki sanoo.Samaan aikaan, kun Pukki kerää mustelmia Italiassa, myös hänen tyttärensä kroppa on koetuksella, sillä tämä harjoittelee kovaa vauhtia pystyssä pysymistä.– Tyttö kasvaa kovaa vauhtia. Sitä on ilo seurata. Veikkaan, että hän voi lähteä tämän viikon aikana kävelemään. Sen näkeminen jäisi väliin, Pukki harmittelee.28-vuotias Norwichin kärkimies osallistuu omien sanojensa mukaan aktiivisesti tyttärensä hoitoon.

Kumpia on tällä kaudella enemmän, maaleja Championshipissa (24) vai vaipanvaihtoja?