Huuhkajien ykköstähden Lukas Hradeckyn käytös herättää huomiota – ”Ihmiset luulevat, että ryyppään itseni känniin joka ilta”

Huuhkajat

Huuhkajien ykköstähden Lukas Hradeckyn käytös herättää huomiota – ”Ihmiset luulevat, että ryyppään itseni känn

Juuri nyt

Suomi kohtaa Italian lauantaina EM-karsintojen avausottelussa

Ottelu alkaa Udinessa kello 21.45

IS ennakoi ja seuraa ottelun tapahtumia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kalja on tehty juotavaksi. Ja 99,9 prosenttia maailman ihmisistä kiroilee joka päivä. Miksi meidän pitäisi olla jotenkin enkelimäisempiä kuin muiden?

Kuuntele alta Pallokerhon podcast, jossa ennakkoidaan Italia–Suomi-ottelua.