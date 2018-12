Huuhkajat

Kommentti: Yksi tilasto kertoo, miksi Teemu Pukki on korvaamaton pelaaja sekä Norwichissa että Huuhkajissa

Pukin voittomaalit syyskaudella

Päivä Ottelu Tulos Pukin maali 22.8. Norwich – Preston 2–0 1–0, 80 min 8.9. Suomi – Unkari 1–0 1–0, 7 min 11.9. Suomi – Viro 1–0 1–0, 12 min 15.9. Norwich – Middlesbr. 1–0 1–0, 58 min 22.9. QPR – Norwich 0–1 0–1, 71 min 12.10. Viro – Suomi 0–1 1–0, 90+1 min 3.11. Sheffield W – Norwich 0–4 0–1, 51 min 10.11. Norwich – Millwall 4–3 4–3, 90+7 min 8.12. Norwich – Bolton 3–2 3–2, 90+3 min

