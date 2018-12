Tässä on Huuhkajien EM-karsintalohko – mukana Italia ja Kreikka!

Huuhkajat

EM-kisojen karsintalohkot

Lohko A KL – Englanti 2 – Tshekki 3 – Bulgaria 4 – Montenegro 5 – Kosovo

Lohko B KL – Portugali 2 – Ukraina 3 – Serbia 4 – Liettua 5 – Luxemburg

Lohko C KL – Hollanti 2 – Saksa 3 – Pohjois-Irlanti 4 – Viro 5 – Valko-Venäjä

Lohko D KL – Sveitsi 2 – Tanska 3 – Irlanti 4 – Georgia 5 – Gibraltar

Lohko E 1 – Kroatia 2 – Wales 3 – Slovakia 4 – Unkari 5 – Azerbaidzhan

Lohko F 1 – Espanja 2 – Ruotsi 3 – Norja 4 – Romania 5 – Färsaaret 6 – Malta

Lohko G 1 – Puola 2 – Itävalta 3 – Israel 4 – Slovenia 5 – Makedonia 6 – Latvia

Lohko H 1 – Ranska 2 – Islanti 3 – Turkki 4 – Albania 5 – Moldova 6 – Andorra

Lohko I 1 – Belgia 2 – Venäjä 3 – Skotlanti 4 – Kypros 5 – Kazakstan 6 – San Marino

Lohko J 1 – Italia 2 – Bosnia-Hertsegovina 3 – Suomi 4 – Kreikka 5 – Armenia 6 – Liechtenstein

Jalkapallon EM-kisojen karsintalohkot on arvottu Dublinissa.Huuhkajien lohkoon arvottiin Italia, Bosnia-Hertsegovina, Kreikka, Armenia ja Liechtenstein.Kreikka on Suomelle tuttu vastustaja, sillä joukkueet olivat samassa lohkossa myös tänä syksynä pelatussa Kansojen liigassa. Suomi voitti kotiottelunsa Tampereella, mutta hävisi vieraspelin Ateenassa.Jokaisesta lohkosta kaksi parasta joukkuetta menevät EM-kisoihin.Karsinnat alkavat ensi vuoden maaliskuussa ja päättyvät marraskuussa.Kisat pelataan kesällä 2020 12 eri kaupungissa ympäri Eurooppaa. Loppuottelu ja välierät pelataan Lontoossa. Aiemmista turnauksista poiketen kisaisännät eivät pääse suoraan EM-kisoihin, vaan joutuvat karsimaan paikastaan.Suomella on myös toinen tie EM-kisoihin, jollei jatkopaikka aukea karsintojen kautta. Huuhkajat voitti äskettäin pelatun Kansojen liigan C-liigan lohkonsa ja eteni C-liigan neljän parhaan joukkoon. C-liigan voittaja pääsee myös EM-kisoihin.Kansojen liigan C-liigan yksiosaiset välierät ja finaali pelataan keväällä 2020.