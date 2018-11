Huuhkajat

Huuhkajien lohkovoitto toi Markku Kanervan sopimukseen jatkoa: ”Iso unelma elää”

Suomen Kansojen liigan lohkovoitolla on myös sellainen vaikutus, että päävalmentaja Markku Kanervan sopimus jatkuu ainakin maaliskuuhun 2020 asti.Silloin pelataan Kansojen liigan pudotuspelit. Alun perin Kanervan sopimus oli kolmivuotinen eli sen piti päättyä vuoden 2019 lopussa.– Jos pääsemme kisoihin, sopimus kattaa nekin, Kanerva sanoi ottelun jälkeen.Päävalmentaja oli Kreikka-ottelun jälkeen ristiriitaisissa tunnelmissa.– Hassut fiilikset. Ei ole tottunut hirveän onnellinen olemaan hävityn pelin jälkeen. Toisaalta jos tätä ajattelee kuin eurocupin peliä, menimme vähän kuin yhteistuloksella 2–1 lohkovoittoon, Kanerva pyöritteli.Lohkovoittoa hän pitää pelkkänä välitavoitteena, mutta laskee lohkovoiton silti miesten A-maajoukkueen historian parhaiden saavutusten joukkoon.– Kyllä se varmaan aika kärkipäähän menee. Ei Suomi ole koskaan ollut jatkokarsinnoissa ja tämä on tavallaan jatkokarsintaa.– Pieni asia saavutettu, mutta iso unelma elää vielä eli EM-lopputurnauspaikka. Meillä on nyt se niin sanottu varapatruuna odottamassa.Päävalmentajan ajatukset alkoivat olla jo sunnuntain Unkari-pelissä, joten juhliminen jäi vähemmälle.– Ehkä lasi viiniä tulee illallisella nautittua.