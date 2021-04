Vantaan sisälle työntyy asuinalue, joka ei ole Vantaata – Tällaista on elämä merkillisessä mini-Sipoossa, jossa aika tuntuu pysähtyneen

Sipoo tunkeutuu kuin kiila Vantaan sisään. Maaseutumainen Myyras-Viirilä poikkeaa täysin Vantaan puolen asuinalueista.

Vantaan sisällä sijaitsee asuinalue, joka ei ole Vantaata. Se vain on Vantaan ympäröimä.

Kyse on todellisuudessa Sipoosta. Sipoon Myyraksen ja Viirilän alueet ovat kuin Vantaalle tunkeutuva kiila.

Myyras-Viirilää ympäröivät Vantaan Nikinmäki ja Päiväkumpu. Niissä kummassakin on tiivistä kaupunkimaista pientaloasutusta.

Kahden kunnan raja on kuin veitsellä leikattu, sillä Sipoon puolella maisema vaihtuu aivan toisenlaiseksi: Vuoroin näkyy peltotilkkuja ja sitten taas metsää. Taloja on siellä täällä, niiden välillä saattaa olla kymmeniä ja jopa satoja metrejä.

Esa Rissanen perheineen rakensi talon alueelle kymmenisen vuotta sitten. Rissanen toimii Myyras-Viirilän omakotiyhdistyksen puheenjohtajana.

”Liikenneyhteydet ovat hyvät joka puolelle. Siitä huolimatta alue tarjoaa luonnon rauhaa”, hän sanoo.

Linja-autolla pääsee peltojen keskeltä alle tunnissa Helsingin Rautatientorille.

Myyras-Viirilässä on väljää.­

Lisäksi Vantaan kaupat ovat lähellä.

Vaikka Myyras-Viirilän alueella on vain noin 700 asukasta, on siellä Rissasen mukaan paljon aktiivista toimintaa.

”Meillä on tällainen hyvin aktiivinen Sipoon myyrät -urheiluseura, jolla on Viirilässä oma luistelujää sekä valaistu kenttä. Seura järjestää monia erilaisia tapahtumia ja pitää latuverkostosta huolta.”

Joskus Vantaan uumeniin tunkeutuva sijainti aiheuttaa hämminkiä. Postinumeroalueetkin ovat Vantaan kanssa yhteiset.

”Postinkantajat eivät luultavasti edes tiedä tulevansa Sipoon puolelle.”

Nelostie halkoo ”kiilan” kärjen vielä niin, ettei Myyraksen asuinalueelle pääse Sipoosta kiertämättä Vantaan kautta.

Vaikka henkinen raja Vantaaseen on häilyvä, palvelujen suhteen tilanne on toinen.

Sipoon kunnan palveluja Myyras-Viirilän alueella ei ole käytännössä yhtään. Lähimmät kunnalliset palvelut ovat kymmenen kilometrin päässä Nikkilässä.

Vantaan puolella kouluja ja päiväkoteja riittää, mutta ne eivät ole Sipoon puolella asuvien käytettävissä.

Se tarkoittaa, että lasten täytyy kulkea kouluun kymmenen kilometrin matka sen sijaan, että he menisivät kouluun muutaman kilometrin päähän Vantaalle.

Rissanen kertoo taktikoineensa niin, että talon rakentamisen aikana he muuttivat vuokralle noin 400 metrin päähän rakennuspaikasta.

Vuokra-asunto oli Vantaan puolella.

Vuokralla asumisen aikana lapset aloittivat Vantaalla koulunsa. Kun talo valmistui, saivat lapset lopulta jatkaa tutussa koulussaan, vaikka he asuivatkin virallisesti Sipoon puolella.

Näin koulumatkakin pysyi kohtuullisen mittaisena.

Esa Rissasen tontti on metsän ympäröimä.­

Pääsääntöisesti alueen lapset käyvät koulussa kymmenen kilometrin päässä Nikkilässä, jossa järjestetään myös terveydenhuolto ja päivähoito.

”Suurin osa vanhemmista käy töissä Vantaalla, Espoossa tai Helsingissä. Siinä mielessä Nikkilä on vähän väärässä suunnassa”, Rissanen sanoo.

Palvelujen vähyydestä johtuen osa asukkaista toivoo, että Vantaan sisälle painuvat osat Sipoosta liitettäisiin Vantaaseen. Näin Vantaan palvelut olisivat asukkaiden käytettävissä.

Myyras-Viirilän alueen kehittäminen ei ole tällä hetkellä korkealla Sipoon prioriteettilistalla, vaan kunta on keskittyy aivan muihin alueisiin.

Tästä osoitus on Rissasen mukaan esimerkiksi se, että Sipoon ja Vantaan rajalla oleva Vanha Porvoontie on täysin pimeä noin kolmen kilometrin pituiselta matkalta, vaikka tienpätkälle on toivottu katuvaloja jo pitkään.

Asiaa on Rissasen mukaan ”palloteltu”, mutta lopulta mitään ei ole tapahtunut.

”Tämä alue ei ole Sipoon mielenkiinnon kohteena. Kyllä se on täällä tiedostettu. Paljon on toiveita siitä, että voisimme olla osa Vantaata.”

Sipoon kehitysjohtaja Pirjo Siren kertoo sähköpostitse, että Sipoolle tuli helmikuun lopulla kuntalaisaloite Myyraksen alueelta kiinteistöjen siirtämiseksi Sipoosta Vantaalle.

Aloitetta käsiteltiin valtuustossa, mutta asia jäi lopulta sikseen.

”Aktiivista valmistelua rajasiirron osalta ei tällä hetkellä ole, koska alue tarkastellaan osana yleiskaavaa”, kertoo Siren.

Sipoo alkaa laatia uutta yleiskaavaa tämän vuoden syksyllä.

Toive Vantaaseen liittymisestä ei kuitenkaan ole yksimielinen, kertoo Rissanen. Osaa asukkaista ajatus Vantaaseen liittymisestä arveluttaa.

Syynä tähän on pelko siitä, että Vantaa rakentaisi alueen täyteen, jolloin asukkaiden rakastama maaseutuidylli ei olisi enää entisensä.

Vaikka kunnalliset palvelut ovat vähäiset, on Rissanen tyytyväinen asuinpaikkaansa.

”Voihan sitä asua Kampissa, siellä kaikki olisi lähellä. Jos haluaa asua väljemmin ja keskellä luontoa, niin tämä on siihen ihanteellinen paikka.”