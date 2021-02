Ilolan parkkialueella käydään tuolileikkiä parkkipaikoista henkilöautojen ja rekkakuskien kesken. Pian väärinpysäköinnistä aletaan sakottaa.

Hyvät ulkoilukelit ovat tuoneet mukanaan odottamattomia lieveilmiöitä. Ilolan ABC:n lähellä oleva raskaan liikenteen parkkipaikka on täyttynyt hiihtäjien henkilöautoista. Tämä kismittää ammattikuljettajia, sillä raskaan liikenteen parkkipaikkoja on Vantaalla melko vähän.

Ilolan parkkipaikalla satunnaisesti pysäköivä yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Tuomas Veander kertoo, että alueen pysäköintiongelmat puhuttavat ammattikuljettajien kesken.

”Jotkut ovat ilmoittaneet asiasta pysäköinninvalvontaan.”

Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonta on tietoinen ongelmasta, mutta toistaiseksi väärinpysäköintiin ei ole voitu puuttua.

”Ilolan parkkipaikalla ongelma on se, että alueen liikennemerkit ovat epäselvät”, kertoo pysäköinninvalvonnan valvontaesimies Ari Mäkinen.

Henkilöautot saavat kyllä ajaa parkkipaikalle, mutta vain reunoilla oleville henkilöautoille osoitetuille parkkipaikoille. Nyt alueelle ajavat henkilöautot tekevät parkkialueen keskelle epävirallisen ylimääräisen pysäköintirivin. Tämä johtaa siihen, että etenkin isot rekka-autot eivät voi pysäköidä alueelle lainkaan.

”Pidempiä yhdistelmärekkoja on vaikea muutenkin saada pieniin rekkaparkkeihin. Jos alueella on vielä väärinpysäköityjä autoja, on rekkaa mahdotonta saada ympäri ja parkkipaikalle voi jäädä nalkkiin”, sanoo Tuomas Veander.

Jos Ilolan parkkialue on täynnä, täytyy kuljettajan etsiä paikkaa muualta. Lähimmät viralliset raskaan liikenteen parkkipaikat ovat Ilolan pohjoispuolella ja Simonkylässä.

Kun Veander viimeksi yritti pysäköidä Ilolan parkkialueelle, oli se jo täynnä henkilöautoja. Matka jatkui Ilolasta Ruskeasannan Shellin parkkialueelle.

Ruskeasannan pysäköinnissä on omat ongelmansa.

”Autoharrastajat tukkivat parkkialueen viikonloppuisin. Sinne on silloin ihan mahdotonta päästä. Ja vaikka pääsisi, saa olla torvi pohjassa, että pääsee sieltä pois”, kertoo Veander.

Ilolan pysäköintialueen liikennemerkit on tarkoitus uudistaa lähiaikoina niin, että pysäköinti ohjautuisi vain merkityille paikoille. Tulevaisuudessa ylimääräisen rivin tekemisestä tulee autoilijoille pysäköintivirhemaksu.

Tämä helpottaa ammattikuljettajien pysäköintiä, mutta ei ratkaise itse pysäköintiongelmaa. Pysäköintiongelma siirtyy hiihtäjille ja ulkoilijoille.

Vantaan kaupungin liikenteen alueinsinööri Heikki Väänäsen mukaan asiaan ei ole olemassa helppoa ratkaisua.

”Nämä ovat hankalia paikkoja. Paikkoja tarvitsevat sekä raskas liikenne että hiihtäjät. Uusien raskaan liikenteen pysäköintipaikkojen löytäminen on todella vaikeaa. Toisaalta monilla matka kotoa ladunvarteen on niin pitkä, ettei voi olettaa että sinne kävellään.”

Tälle talvelle ei lisää pysäköintipaikkoja ole luvassa, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus kartoittaa, mistä alueelle voisi löytyä lisäpaikkoja.

”Kesäisin samat paikat palvelevat koiranulkoiluttajia ja muita ulkona liikkujia, joten uusille pysäköintipaikoille on kyllä tarvetta.”

