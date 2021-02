Kehäradalla on asema, joka sijaitsee keskellä jouto­maata – ”Olen usein ainoa matkustaja, joka nousee junaan”

Vantaan Vehkalaan on jo vuosia kaavailtu mittavaa elinkeinoaluetta työpaikkoineen. Vehkalaan on saatu kehäradan juna-asema ja liityntäpysäköintipaikka, mutta muuten alue muistuttaa yhä enemmän joutomaata kuin elinvoimaista työpaikkakeskittymää.

Näkymää Vehkalan asemalta. Valkoinen rakennus etualalla vasemmalla on muotialan toimijoiden näyttely- ja kauppakeskus Fashion Center. Viereen rakennetaan parhaillaan SPR:n Veripalveluiden uusia toimitiloja.­

Tammikuisena tiistai-iltapäivänä olen ainoa matkustaja, joka jää pois kehäradalla liikennöivästä I-junasta Vantaan Vehkalassa.

Eikä ihme. Vehkala sijaitsee muutaman kilometrin päässä Kivistön asuinalueesta. Vehkalassa ei näytä olevan juuri muuta kuin vajaan 500 parkkipaikan liityntäpysäköintipaikka sekä valtava halli, jonka kyljessä lukee Fashion Center.

Toisella puolella katua kuitenkin tapahtuu, sillä siellä tontille on hyvää vauhtia rakentumassa uutta. Hartela rakentaa Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun uudet toimitilat Vehkalaan. Rakennustyöt alkoivat viime kesänä, ja niiden arvioitu valmistumisaika on kesällä 2022.

Veripalvelun tulevan päätoimipaikan kortteli rajautuu Härkähaantiehen ja Härkälenkkiin, ja sen länsipuolella sijaitsee aseman liityntäpysäköintialue.

Vaikka näyttää siltä, että Vehkala on keskellä joutomaata, maisema ikään kuin huijaa katsojaa. Vantaa on nimittäin muovannut Vehkalasta jo vuosia mittavaa elinkeinoaluetta, joka tarjoaa joskus tulevaisuudessa jopa tuhansia uusia työpaikkoja.

Koska Vehkala on lentomelualuetta, asuntoja sinne ei ole missään vaiheessa kaavailtu.

Vantaan kaupungin kiinteistöjohtaja Antti Kari kertoo, ettei alueen kehitys suinkaan ole jumittunut.

”Edistyminen olisi toki voinut olla nopeampaakin, mutta tavoitetaso on ja on ollut koko ajan hyvin korkealla”, Kari sanoo.

”Jos olisi päätetty esimerkiksi niin, että alue tulee täyteen suuria hehtaarihalleja, se olisi rakentunut jo vuosia sitten.”

Kaupungille ensisijaista on kuitenkin saada alueelle mahdollisimman korkean osaamisen työpaikkojen keskittymä. Se ei käy hetkessä.

Esimerkkinä Kari mainitsee juuri SPR:n Veripalvelun tilat. Härkähaantien tontille tulee 6 500 kerrosneliömetrin suuruinen veripalvelukeskus.

”Kun Veripalvelu sitten pääsee muuttamaan Helsingin Kivihaasta Vehkalaan, alueelle syntyy noin 350 työpaikkaa. Kaupunki pyrkii saamaan kuluvan kevään aikana myös muita uusia toimijoita alueelle.”

Kari kertoo, että Vehkalaan on rakentumassa myös Vehon hyötyajoneuvokeskus. Se tulee niin ikään Vehkalan aseman viereen, noin 10 hehtaarin suuruiselle tontille. Rakennuttajana toimii Varte.

”Kyllä Vehkalassa koko ajan tapahtuu, ja muitakin, pienempiä toimijoita alueella on jo. Esimerkiksi Fashion Center on ainakin toistaiseksi business to business -ajatuksella toimiva kauppiaiden kauppakeskus, ei varsinainen kuluttajille suunnattu outlet-myymälä.”

Vehkalan asema on joka tapauksessa yhä hyvin vähällä käytöllä.

Kun matkustetaan kehärataa Helsingistä lentoaseman suuntaan, junassa istuvakin huomaa, että matkustajaluvut vaihtelevat asemien kesken. Kun vertaa Vehkalan asemaa sitä edeltävään Vantaankosken asemaan, ero näiden kahden välillä on huomattava.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) data kertoo, että marraskuussa 2020 Vehkalasta nousi lentoaseman suuntaan kulkevaan I-junaan arkipäivänä 134 matkustajaa ja junasta poistui 74 matkustajaa.

Helsingistä lentoasemalle liikennöivä I-juna ajaa Vehkalan kautta, mutta junasta jää asemalla pois vain yksittäisiä matkustajia, jos heitäkään.­

Helsingin suuntaan kulkevaan P-junaan nousi 60 matkustajaa, ja P-junasta poistui Vehkalassa 130 matkustajaa. Luvut ovat arkipäivien keskiarvoja.

Vantaankoskella I-junaan nousi marraskuisena arkipäivänä 621 matkustajaa ja siitä poistui 347 matkustajaa. P-junaan nousi Vantaankoskelta 337 matkustajaa ja junasta poistui 625 matkustajaa.

Liityntäpysäköinnin luvut osoittavat samaa. Vantaankosken aseman liityntäpysäköintialueella on 105 paikkaa, ja alueen käyttöaste on 95 prosenttia. Vehkalan 476 liityntäpysäköintipaikan käyttöaste jää alle kolmannekseen paikoista, 30 prosenttiin.

Selitys on yksinkertainen: Vehkala kuuluu HSL:n C-vyöhykkeeseen, Vantaankoski on B-vyöhykettä. Ihmiset pysäköivät B-vyöhykkeelle, sillä siten A-vyöhykkeelle matkaavan ei tarvitse maksaa B-vyöhykkeen lisäksi C-vyöhykkeestä.

AB-vyöhykkeet kattava aikuisen kertalippu maksaa 2,80 euroa ja BC-vyöhykkeiden lippu saman verran. ABC-lippu maksaa 4,10 euroa.

Kari korostaa, että niin aseman kuin liityntäpysäköinnin käyttöasteen lisääminen on korkealla Vantaan kaupungin tavoitteissa. Vehkalan asemakin on kaupungin rahoittama.

”Alun perin kaupungin suunnitelma oli, että Vehkala olisi yksi tärkeimmistä liityntäpysäköintipisteistä. Kun vyöhykejako tuli voimaan, lopputuloksena oli se, että Vantaankosken liityntäpysäköinnistä muodostui hieman edullisempaa kuin Vehkalan vastaavasta.”

Asiaan saattaa tulla muutos. Vantaan kaupunginhallitus päätti hiljattain, että tietyille liityntäpysäköintialueille tulee kertaluontoinen euron maksu.

”Maksu on tulossa B-vyöhykkeelle eli tässä tapauksessa Vantaankoskelle. Vehkalaan ei tule maksua. Oletan, että se tasapainottaa näiden kahden hintoja keskenään”, Kari sanoo.

Palataan takaisin Vehkalan asemalle. Noin puolen tunnin yksinäisen odottelun jälkeen Vehkalan autiolle asemalle saapuu lisäkseni toinenkin matkustaja.

Satu Toija-Välisalo ja Lola-koira käyttävät Vehkalan asemaa. Toija-Välisalo kertoo olevansa usein ainoa asemalta junaan astuva tai Vehkalassa junasta pois jäävä matkustaja.­

Satu Toija-Väliaho kertoo kävelleensä Lola-koiransa kanssa noin puolentoista kilometrin matkan kotoaan Vantaanpuistosta junalle. Kaksikko on matkalla Helsinkiin.

”Viihdyn Vantaanpuistossa, mutta julkisilla sieltä on vaikea liikkua. Kehärata on helpottanut ainakin omaa arkeani, vaikka olen usein ainoa matkustaja, joka tästä nousee junaan tai junasta pois”, Toija-Väliaho sanoo.

Mitä hän toivoisi Vehkalaan?

”Ruokamarketia, ehdottomasti! Nyt ruokaostoksille on lähdettävä Myyrmäkeen asti, koska Vantaanpuistossa ei palveluita ole.”