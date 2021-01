Jätteiden putkikeräyspaikoille on taas kerääntynyt roskapusseja ympäri pääkaupunkiseutua. Moni yrittää tunkea putkiin liian täysiä pusseja.

Jätteiden putkikeräyspisteiden siisteys on puhuttanut jo vuosia. Roskapusseja kerääntyi Kivistön Aurinkokivenkujan keräyspisteelle järjestelmän vian takia syksyllä 2017.­

Jätteiden putkikeräysjärjestelmän perusajatus on kätevä. Roskapussi tiputetaan vain luukusta, ja sitten se onkin jo putkessa matkalla keräysasemalle ja jatkokäsittelyyn. Rivissä seisovat pömpelit on värikoodattu, ja lajittelu on periaatteessa helppoa.

Käytännössä prosessi ei aina suju kitkatta. Tasaisin väliajoin keräyspisteiden siisteys nousee kiivaaksi äityvän keskustelun aiheeksi.

Alkuvuonna pisteille kerääntyvät roskapussit ovat puhuttaneet sosiaalisessa mediassa Vantaan Kivistössä.

Vastaavaa keskustelua on käyty myös Espoon Suurpellossa. Lisäksi putkikeräysjärjestelmiä on käytössä esimerkiksi Helsingin Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa.

Miksi jätteet eivät päädy putkeen asti?

”Erittäin hyvä kysymys”, toteaa Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Varsinaisista keräysastioista vastaavat eri yritykset, ei HSY, joten tarkkoja syitä ongelmille Nuutinen ei osaa sanoa.

Joillakin on tapana jättää joulukuuset, mikroaaltouunit ja huonekalut keräysastioiden viereen, vaikka niiden oikea kierrätyspaikka olisi aivan muualla. Epäsiisteys ei ole vain putkikeräyksen ongelma.

Jätteen putkikeräys on ollut käytössä Kivistön asuntomessualueella vuodesta 2015.­

Yksi putkien ominaisuuksista altistaa ne muita keräysastioita helpommin väärinkäytölle. Sosiaaliseen mediaan jaetuissa kommenteissa nousee kerta toisensa jälkeen esiin roskapussien koko.

Monilla on tapana käyttää muoviset kauppakassit uudelleen roskapusseina. Tavalliset kaupan kassit ovat tilavuudeltaan 30 tai jopa 40 litraa. Putkiin taas mahtuvat vaivattomasti 20 litran vetoiset pussit.

Muovista kauppakassia ei siis tulisi tunkea aivan täyteen, vaan jättää kolmasosan verran tyhjää. Helpoiten tilavuutta voi arvioida käyttämällä kodin jäteastiana tarpeeksi pientä sankoa ja muistaa vaihtaa roskapussi kun se on täynnä. Ei vasta silloin, kun jätteet jo muodostavat pussin päälle kekoa.

Toinen helposti unohtuva asia on jätteen esikäsittely. Sekään ei ole vain putkikeräyksen ongelma, mutta esimerkiksi pahvipakkausten taittelun merkitys korostuu putken luukulla. Jos pahvipakkaus on niin suuri, että sen pilkkominen putkeen sopivaksi tuntuu liian työläältä, on parempi etsiä lähin kierrätyspiste ja viedä pakkaus sinne.

HSY ja putkikeräysyritykset tekevät yhteistyötä, jotta jätteenkeräyksen ongelmat vähenisivät, Nuutinen kertoo. Yksi keinoista on tiedotuksen tehostaminen kodeissa ja keräyspisteillä.

”Kaikenlaista opastusta ja neuvontaa asian suhteen ollaan pyritty kehittämään, että se jäte päätyisi oikeaan paikkaan.”