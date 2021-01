Vantaalainen Nina päivittää harrastuksenaan omaa Onlyfans-tiliään. Nyt hän paljastaa, mitä hän ajattelee vähäpukeisista kuvistaan ja mitä niistä seuraa.

Nina on aivan tavallinen vantaalainen 38-vuotias sinkkunainen. Hän käy töissä, tapaa ystäviään ja ulkoiluttaa koiriaan.

Hänellä on myös harrastus.

Sellainen, jonka avulla hän saa uusia kokemuksia sekä pääsee näkemään uusia paikkoja ja tapaamaan uusia ihmisiä. Sellainen, jonka parissa hän voi viettää aikaa hyvien ystävien kanssa ja nauttia olostaan.

Tuon harrastuksen vuoksi häneltä myös kysytään jatkuvasti: Teetkö sä pornoa?

Ninan harrastuksena on poseerata kameralle. Välillä hänellä on päällään alusvaatteet, toisinaan ei mitään. Monet kuvista hän jakaa Instagramissa, mutta rohkeimmat niistä päätyvät Onlyfans-sivustolle.

Turvallisuutensa vuoksi Nina esiintyy tässä jutussa vain etunimellään.

Onlyfans on brittiläinen sosiaalisen median sivusto, jolla käyttäjä maksaa tilien seuraamisesta. Kuukausihinnat vaihtelevat noin viidestä eurosta 50 euroon. Rahalla pääsee näkemään jotain, mitä muut eivät pääse näkemään – sisältöä, joka on sivuston nimen mukaisesti vain faneille.

Kaikki tilit eivät liity alastomuuteen, vaan sisältöä tuottavat myös esimerkiksi kokit ja esiintyjät. Koronapandemian aikana sivuston suosio on kuitenkin kasvanut räjähdysmäisesti, kun etenkin seksityöntekijät ovat etsineet tapoja tehdä työtään etänä. Eniten sivustolla on sisältöä, jota muut sosiaalisen median alustat eivät sallisi. Onlyfansissa nännit saavat näkyä.

Sivustolla Ninakin antaa vaikka kaiken näkyä. Hän on useissa kuvissa alasti. Hän saa vakuutella välillä kyllästymiseen asti, ettei hän ei silti tee yhdyntää tai masturbointia näyttävää kovaa pornoa. Alastonkuvissa poseeraaminen ei suoraan tarkoita sitä, että seuraavaksi julkaisulistalla olisi seksivideo.

”Kuvat ovat kauniita ja laadukkaita. Ne voivat olla sensuelleja, mutta eivät mitään törkyä”, Nina kuvailee Onlyfans-tiliään.

Ninan julkaisuissa on samanlaista vihjailevaa tunnelmaa kuin vanhan ajan glamour-kuvissa. Noin kymmenen euron kuukausihintaan pääsee katsomaan, kuinka hopeisiin bikinihousuihin ja jouluvaloihin pukeutunut Nina asettelee päähänsä paljetein koristeltua tonttulakkia tai katsoo koristeköynnösten keskeltä suoraan kameraan joulupallot nänneistä roikkuen.

Onlyfansissa Nina on ollut reilun kuukauden verran, mutta kameralle poseeraamisen hän aloitti jo muutama vuosi sitten. Instagramissa Nina poseeraa yli tuhannelle seuraajalleen usein alusvaatteisillaan tai hyvin kevyissä pukimissa.

” ”Moni nainen kommentoi, että totta kai sä teet, mutta älä liian halvalla.”

Alastomuus kameran edessä tuntuu Ninasta luonnolliselta. ”En osaa ujostella.”­

Ninan mukaan hänen Onlyfans-tilinsä syntyi vastaamaan kysyntään. Instagramin sensurointivaatimukset ovat tiukat, ja useita kuvia koristaa musta sensurointipalkki. Monille seuraajille palkit tuottivat pettymyksiä.

”Tuli hirveästi viestejä, että mistä saisi tai missä ovat ne ei-sensuroidut tai paljastavammat kuvat”, Nina kertoo.

Alkuperäisversiot ja Instagramissa julkaistuja otoksia rohkeammat kuvat olivat vain kuvaajilla ja Ninalla itsellään. Kun Nina kysyi Instagram-seuraajiltaan, kannattaisiko hänen luoda Onlyfans-tili, kannustavia viestejä tuli runsaasti.

”Moni nainen kommentoi, että totta kai sä teet, mutta älä liian halvalla”, Nina sanoo ja nauraa.

Päätös tilin perustamisesta oli lopulta helppo. Nina mietti, että sisältö syntyisi muun kuvaamisen ohessa ja parhaimmillaan tilin avulla voisi saada pientä lisätuloa. Ja jos ei muuta, niin ainakin julkaisemattomat kuvat pääsisivät käyttöön.

Kerta toisensa jälkeen kuultu stereotypia on, ettei kukaan nainen julkaise alastonkuvia muuten kuin äärimmäisessä rahapulassa, pakotettuna tai huiputettuna. Tällöinkin kyseessä on todennäköisesti juuri ja juuri täysi-ikäinen, joka on jotenkin saatu vedettyä mukaan paheiden maailmaan.

Ninan mukaan mikään näistä ennakkoluuloista ei pidä paikkaansa hänen tapauksessaan. Hän ylläpitää tiliään täysin omasta tahdostaan ja omilla ehdoillaan. Laskunsa hän maksaa päivätyöllään. Hän on perehtynyt verotukseen ja turvallisuuteen.

Siitä huolimatta monella on harrastuksesta pahaa sanottavaa. Etenkin naisilta Nina on saanut ihmettelyä ja paheksuntaa jo ennen Onlyfans-tilin perustamista. Aloittaessaan mallina muutama vuosi sitten Nina jakoi esimerkiksi Facebookissa kuvia, joissa hän poseeraa bikineissä tai alusvaatteissa. Hän iloitsi uudesta harrastuksestaan ja oli ylpeä kuvista, mutta monet vanhat tutut näkivät asian toisin.

Ninan yllätykseksi etenkin monet vanhat ystävät paheksuivat kuvien jakamista. Viesteissä he ihmettelivät, onko Ninan itsetunnossa jotain vikaa tai etsiikö hän vähäpukeisilla kuvillaan seuraa. Kuvien herättämän pahennuksen vuoksi Nina päätti, että julkaisee Facebookissa kuvia vain koiristaan. Instagramiinkin hän loi kuville erillisen tilin, jotta tutut eivät joudu katsomaan niitä tahtomattaan.

Nina jakaa kuviaan Onlyfansissa ja Instagramissa. Selfieitä hänen tileillään ei nähdä.­

Palautetta tulee myös tuntemattomilta. Kaikki eivät halua katsella päästä varpaisiin tatuoitua Ninaa edes vaatteet päällä, saati ilman vaatteita. Eikä tarvitsekaan katsoa, Nina sanoo. Hän on tietoinen siitä, ettei ole kaikkein elovenamaisin suomalainen, mutta pitää kiinni omasta tyylistään. Siihen kuuluu tatuointeja, lävistyksiä, kirkkaita värejä, meikkiä ja korkeita korkoja.

Kuvat ovat internetissä, joten on tietysti mietittävä myös sosiaalisen median varjopuolia. Kirvoittavatko alastonkuvat seuraajilta ilkeilyä tai ahdistelua?

Yllättävän harvoin, Nina sanoo. Suurin osa seuraajista on täysin harmittomia, eikä isompia ongelmia ole ollut.

”Perus lääh-puuh-viestejä tulee”, Nina toteaa.

Viestikansion täyttävät läähättelijät hän jättää yleensä omaan arvoonsa. Pakkomielteisemmät seuraajat, jotka saattavat esimerkiksi lähettää joka päivä kymmenen viestiä ja raivostua, elleivät saa haluamaansa vastakaikua, saavat Ninalta nopeasti eston.

Turvallisuutensa vuoksi Nina ei jaa netissä sukunimeään, työpaikkaansa tai tarkkoja tietoja asuinpaikastaan.

”Ettei tarvitse miettiä, onko tuolla parkkipaikalla joku Pervo-Pena odottamassa.”

Välillä hänet tosin löydetään ilman apuakin. Jostain syystä niinä kertoina, kun seuraaja on törmännyt Ninaan kaupungilla ja halunnut kertoa tunnistavansa hänet, on Nina ollut odottamassa bussia kotiin pitkän työpäivän jälkeen. Silloin ei välttämättä jaksaisi kuunnella tuntemattoman kommentteja, vaikka kyseessä olisikin ihailija.

” ”Tuntuu, että mitä enemmän alkaa valmistautua, sitä enemmän alkaa vain jännittää turhaan.”

Kun vaatteita on vähän, jokainen kangasneliösentti on merkitsevä. Kuvien on oltava eheitä kokonaisuuksia ja tyylin kannettava.

Jättimäistä vaatevarastoa Ninalla ei kuitenkaan ole. Kuvauksia on parikin kertaa kuukaudessa, ja jatkuva kuvausvaatteiden osto tekisi kukkaroon liian suuren loven.

Nina kertoo valmistautuvansa kuvauksiin hyvin arkisesti. Tuntien voiderituaalien sijaan hän luottaa perusasioihin: tarkkaan ihokarvojen poistoon, hiustenpesuun ja riittäviin yöuniin.

Jos ennen kuvauksia kuluttaa tuntikausia kylpyhuoneessa puunaamassa itseään, alkavat odotukset ja paineet helposti kasautua.

”Tuntuu, että mitä enemmän alkaa valmistautua, sitä enemmän alkaa vain jännittää turhaan.”

Jos kuvauspaikka on jollain tapaa tunnelmaltaan erikoinen, vaikkapa kartano, saattaa Nina pohtia asuja ja rekvisiittaa tavallista pidemmän kaavan mukaan. Usein aika ei kuitenkaan riitä kummoisiin valmisteluihin.

”Monesti se tahtoo olla niin, että edellisenä iltana paniikissa kaivan jotain kaapista ja heitän kassiin.”

Kuvien tunnelmat vaihtelevat miljöön ja rekvisiitan mukaan.­

Yleensä Nina on kuvaajan kanssa kaksin, välillä paikalla on myös muita malleja ja kuvaajia. Näin on etenkin silloin, kun paikkana on esimerkiksi hotellihuone tai muu paikka, josta täytyy maksaa. Isomman porukan kuvauspäivissä on monia etuja: muihin tutustuminen käy kuin luonnostaan, ja rekvisiittaa lainaamalla voi saada kuviinsa vaihtelua.

Itse kuvaustilanteessa on tärkeää, että kuvaajan ja mallin välinen kommunikaatio toimii. Kuvaus hoidetaan kuin mikä tahansa muu suoritettava tehtävä, oli päällä sitten toppatakki tai pelkät tatuoinnit. Tilanteisiin ei sisälly seksuaalista jännitettä, vaan poseeraaminen vie kaiken huomion.

”Tuttujen kuvaajien kanssa se on kuin kavereiden kanssa hääräisi. Monesti minä vain olen ilman vaatteita”, Nina kuvailee.

Nina ei ole kokenut merkittävää häirintää kuviensa vuoksi. ”Perus lääh-puuh-viestejä tulee”, hän sanoo.­

Nina on tarkka siitä, millaisissa kuvissa esiintyy. Kuvat ovat sensuelleja ja paljastavia, mutta sukupuolielimet eivät ole pääosassa. Alastomuuteen Nina suhtautuu hyvin mutkattomasti, myös kuvissa.

”Mielestäni niissä ei ole mitään ihmeellistä”, Nina sanoo.

”Kaikilla meillä on tissit ja pylly ja vatsa ja pakarat.”

Kerran nettiin ladattu sisältö pysyy siellä ikuisesti, sanotaan. Kuvia saatetaan käyttää myös aivan toisin kuin on tarkoitettu. Yksi yleinen tapa käyttää kuvia väärin on tekaistujen profiilien luonti. Ninakin on saanut viestejä Tinder-profiilista, jonka joku oli luonut hänen kuvillaan.

Kuvien väärinkäyttö harmittaa, mutta sen kummemmin Ninaa ei kuvien ikuinen elämä internetin syövereissä huoleta. Ladatessaan kuvia Onlyfansiin hän tietää jakavansa ne mahdollisesti laajallekin yleisölle.

“Samalla lailla voisin laittaa kuvan vaikka Pekalle yksityisviestinä, ja Pekka voisi pistää sen jakoon tai näyttää eteenpäin.”

Onlyfansissa tyylejä ja tarjontaa on laidasta laitaan, mutta Ninalle on tärkeää pitää kiinni omista rajoistaan. Rajojensa määrittelyä Nina suosittelee myös muille, jotka harkitsevat Onlyfans-tilin luomista. Vaikka joku muu julkaisisikin tyylipuhdasta pornoa, ei jokaisen sisällöntuottajan ole ryhdyttävä samaan.

”Ei ole pakko laittaa niitä kaikista pervoimpia kuvia, vaan saa laittaa ihan kilttejäkin kuvia.”

Syitä Onlyfans-tilin luomiseen on yhtä monia kuin julkaisijoitakin. Ninalle tilissä ja kaikissa kuvissa on kyse ennen kaikkea hänestä itsestään. Kun Nina aloitti malliharrastuksensa, olivat vuosien kamppailu syömishäiriön kanssa ja turvaton parisuhde jättäneet jälkensä itsetuntoon.

Kuvien kautta hän sai nähdä itsensä kuin ulkopuolelta. Yllättäen kuvissa ei näkynytkään liian isoa takapuolta, vaan kaunis ja vahva nainen. Harrastuksensa myötä Nina on oppinut olemaan armollisempi itseään kohtaan ja hyväksymään itsensä sellaisena kuin on.

”Minusta se, että pystyt olemaan ylpeä siitä, mikä olet, vaikuttaa ihan kaikkeen.”

Nina on tuntuu todella jättäneen häpeän ja ulkonäköpaineet taakseen. Parhaista kuvistaan hän teettää kotiinsa tauluja.

”Olen jo sanonut, että suku saa sitten perintönä kuvat minusta jonnekin takan päälle”, Nina nauraa.

Onlyfans-tilinsä päivittämistä hän aikoo jatkaa niin kauan kuin se tuntuu hyvältä. Jos kameralle poseeraaminen alkaa jossain kohtaa tuntua enemmän huonosti palkatulta työltä kuin hauskalta harrastukselta, keksii hän jotain muuta.

”Kaikkea pitää tehdä ja kokeilla ja olla ja elää.”