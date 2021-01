Kun Vantaan kaupunki ei järjestänyt ohjelmaa Ilolan lapsille ja nuorille, asukasyhdistys päätti hoitaa asian itse. Nyt vapaaehtoiset aikuiset lämmittävät nuorisolle pizzaa koulun pihalla.

”Miten sanotaan?” Anneli Virtanen kysyy ojentaessaan pizzapalan pojalle.

On kylmä ja kirkas lauantai-ilta Vantaan Ilolassa.

Lähitienoilla on yleensä hyvin rauhallista eikä missään oikein tapahdu mitään. Mutta onneksi on tämä: paikalliset lapset ja nuoret kokoontuvat koululle leikkimään, pelaamaan ja syömään.

Kuuluu naurua ja kiljumista.

”Kiitos”, poika sanoo hymyillen, ottaa pizzan ja juoksee kavereidensa luo.

Ilolalainen Anneli Virtanen on toiminnan ihminen. Hän ei ole sen sortin nainen, joka nurisisi, että asioita pitäisi parantaa. Hän tekee itse.

Kun paikalliset perheet harmittelivat, ettei alueella ole lapsille ja nuorille vapaa-ajan puuhaa tai edes paikkaa, jossa kokoontua, Virtanen alkoi järjestellä asiaa.

Nyt hän on organisoinut yhdessä Kylmäoja-Ilolan asukasyhdistyksen kanssa lapsille ja nuorille ohjelmaa kesäisin ja talvisin jo muutaman vuoden ajan. Toimintaa pyöritetään pääosin vapaaehtoisvoimin.

Esikuvana ja inspiraationa Virtaselle ovat toimineet Helsingin puistoruokailut, joita on järjestetty vuosikymmeniä.

Viime tammikuussa hänen toimintansa palkittiin Vantaalla Vuoden kaupunkilainen -palkinnolla.

Ilta alkaa jalkapallolla Ilolan koulun pihalla. Seuraavaksi lapset ja nuoret kokoontuvat leikkimään pimeäpiilosta.­

Ennen kuin ruokaa päästään tarjoilemaan Ilolan koululle, on tapahtunut jo kaikenlaista.

Lauantain ruokien valmistaminen on aloitettu samana aamuna kymmeneltä. Tai oikeastaan se on alkanut edellisenä päivänä, kun Virtanen on hakenut lahjoituksena saamansa raaka-aineet Yhteinen pöytä -hävikkiterminaalista.

Anneli Virtanen ja hänen miehensä Markku Virtanen ovat koko aamun vaivanneet taikinaa, nostattaneet sitä ja kaulinneet siitä ohuita levyjä. Omakotitalon keittiössä on pilkottu kasviksia, levitetty tonnikalaa ja lopuksi ripoteltu juustoa.

”Mieheni on hyvä apulainen”, Anneli Virtanen hymyilee.

Yhteensä pariskunta on valmistanut 12 pizzaa.

Sitten Markku Virtanen on kantanut ne auton kyytiin.

Koulun pihalla pizza lämmitetään kaasukäyttöisellä lämmittimellä. Vas. Asta Haataja, Svetlana Stojcheska, Anneli Virtanen ja Markku Virtanen valmistelevat tarjoiluja.­

Samana iltana Ilolan koulun jalkapallokentällä on kymmenisen lasta pelaamassa jalkapalloa. Nuorin pelaaja on vasta kolmevuotias, vanhimmat ovat 16-vuotiaita.

Paikalle valuu jatkuvana virtana lisää lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan.

Sitten joukko lähtee metsään. Sporttia kaikille -ohjaajat Sara Sällälä ja Marija Stojcheska ovat suunnitelleet illaksi pimeäpiilosta.

Sällälä ja Stojcheska on koulutettu ohjaamaan lapsia ja nuoria ja tarjoamaan kaikille ilmaisia liikuntamahdollisuuksia.

Sillä aikaa kun lapset ja nuoret seikkailevat lähimetsässä, vapaaehtoiset pystyttävät ruokien tarjoilualuetta katoksen alle. Tällä kertaa mukana auttamassa ovat Svetlana Stojcheska ja Asta Haataja.

Tavallisesti toimintaa ja ruokailua voitaisiin järjestää koulun sisätiloissa, mutta koronapandemian takia aktiviteetit ovat siirtyneet ulos.

Onnistuu se niinkin, tosin ulkona pimeässä ja kylmässä toimiminen asettaa hieman haasteita. Lautapelejä ei voi pelata, sillä on pysyteltävä liikkeessä. Ruokien lämmittämisessä täytyy olla kekseliäs.

Anneli Virtanen on tullut paikallisille tutuksi aktiivisuudellaan.­

Ruuan tarjoaminen muille ei varsinaisesti ole Anneli Virtaselle uutta puuhaa.

Virtanen jäi syksyllä eläkkeelle hotelli Kämpistä hovimestarin tehtävistä. Urallaan hän ehti työskennellä 51 vuoden ajan maamme maineikkaimmissa ravintoloissa: Kämpissä, Palacessa, Eduskuntatalossa ja muuallakin.

Asiakkaina oli ministereitä, arvovaltaisia kansainvälisiä vieraita ja virkamiehiä.

”Lapset ovat ehkä vähän äänekkäämpiä kuin ministerit”, Virtanen vertailee asiakkaitaan.

”Mutta kaikki pitävät hyvästä ruuasta.”

Nyt pizzapöydän edessä tungeksii joukko teinejä. Joku kiroilee.

”Alapääsanasta tulee kymmenen punnerrusta”, Virtanen muistuttaa jämäkästi. Kiroilu loppuu saman tien.

Virtasen mukaan alkuun meno Ilolan koululla lauantaisin oli hieman villiäkin, mutta käytöstapoja on harjoiteltu viikoittain yhdessä.

Nyt lapset muistavat yleensä kiittää ruuasta ja katsoa silmiin.

Heistä on tullut Virtaselle tuttuja, sillä useimmat käyvät paikalla viikosta toiseen. Jos asiaa ajattelee toisin päin, myös kaikki lapset alueella tuntevat nykyään Anneli Virtasen ja hänen miehensä.

Aina joku haluaa tulla moikkaamaan Virtasia. Se tuntuu Virtasista hyvältä.

Marie Chaudhary, 15, ja Arjin Irmak, 16, kehuvat illan tarjoiluja.­

Illan ruuaksi Anneli Virtanen kokkaa sitä, mihin lahjoitetut raaka-aineet parhaiten sopivat.

Tavoite on tietysti tehdä ruokaa, joka maistuu lapsille ja nuorille. Pääruuan lisäksi tarjolla on hedelmiä ja jugurttia sekä pieni jälkiruoka. Ruokaa Virtanen valmistaa noin 40 nuorelle kerrallaan.

Kysytäänpä nuorilta, miten Anneli Virtanen on kokkailuissaan onnistunut.

”Hampurilaiset ovat parasta”, kertoo kymmenenvuotias Luukas Fredriksson.

”Annelin ruuat ovat aina 5/5”, sanoo teini-ikäisten poikien porukka yhteen ääneen.

Viikottain syömään saapuu monta kymmentä lasta ja nuorta. Kuvassa vas. Asta Haataja, Marie Chaudhary ja Anneli Virtanen.­

Kasvavilla lapsillahan on tunnetusti aina nälkä, mutta se ei ole ainoa syy siihen, että nämä kaikki lapset ja nuoret ovat kerääntyneet paikalle.

Arjin Irmak, 16, on pelaamassa jalkapalloa. Myös hänen nuoremmat sisaruksensa juoksevat jalkapallon perässä. Äiti seuraa kentän laidalla.

Perheellä on tapana käydä paikalla lauantaisin.

”Parasta on, kun kaikki leikkivät täällä yhdessä”, Irmak sanoo.

”Ja täällä on tosi hyvää ruokaa aina!”

Yksi kysymys vielä mietityttää.

Miksi Virtanen jaksaa eläkkeelläkin ruokkia tuntemattomia lapsia viikosta toiseen?

”Tämä on lapsille tosi sosiaalinen tapahtuma. Vanhemmatkin tietävät, missä lapset ovat. Tämä on hyvin tärkeä asia lapsille.”