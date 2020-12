Keskeisellä paikalla Tikkurilassa rapistuu kaksi huonokuntoista rakennusta. Omistajat itsekin haluaisivat purkaa ne, mutta tällä haavaa se ei onnistu.

Kun juna kulkee Puistolasta kohti Tikkurilan asemaa, näköpiiriin tulee Heurekan kiiltävä lasiseinä, joki ja Sokos Hotel Vantaa. Sitten maisemaan ilmestyy vain viisi vuotta sitten avajaisiaan juhlinut Dixi, valtava juna-asema ja liikekeskus.

Kun Dixistä astuu ulos, ympärillä näkyy vasta valmistuneita kerrostaloja, koteja uusille ja vanhoille itävantaalaisille. Vähän kauempana pilkottaa juuri uudistuneen Tikkurilan kirkon risti.

Kaiken keskellä, paraatipaikalla, on myös kaksi huonokuntoista, nuhjuista rakennusta. Ne saavat rapistua rauhassa, sillä yksimielisyyteen rakennusten kohtalosta ei ole päästy.

Kiinteistönomistajat haluaisivat purkaa rakennukset.

Liikerakennus Kassantalo ja sen vieressä oleva viisikerroksinen asuintalo ovat olleet osa Tikkurilan maisemaa vuodesta 1956. Ikä näkyy jo molempien rakennusten kuluneesta julkisivusta. Kiinteistöt ovat erittäin huonossa kunnossa, kertoo Asunto-osakeyhtiö Tikkurilan Kassatalon puheenjohtaja Jari Porthén. Molemmat rakennukset ovat osa samaa asunto-osakeyhtiötä.

Viisikerroksisessa asuintalossa on 25 asuntoa. Niistä kaksi on asuinkelvottomia vesivahinkojen takia. Niitä ei ole korjattu, koska tahtotilaa ei ole.

Kassantalo sai nimensä siitä, että talon päädyssä, jossa nyt paistuvat siivet, toimi 1950-luvulla Suur-Helsingin Osuuskassan konttori.­

”Tällä hetkellä asuntojen omistajat kokevat korjauksen olevan ajan ja rahan tuhlaamista. Molemmat talot vaatisivat peruskorjauksen, mutta osakkeenomistajat ovat yksimielisiä siitä, että sitä ei haluta”, kertoo Porthén.

Rakennukset ovat ”yliajalla korjaussyklien osalta”, hän muotoilee. Yhtiö on arvioinut, että peruskorjaus maksaisi lähemmäs 3 000 euroa neliöltä. Asuinkerrostalossa on noin 25:n, 55:n ja 85 neliömetrin kokoisia asuntoja. Yhtiön laskelmien mukaan esimerkiksi 55 neliön kaksion korjauskustannukset olisivat siis noin 165 000 euroa.

”Ja peruskorjauksenkin jälkeen kiinteistöt olisivat vanhentuneita”, Porthén sanoo.

Matalassa liikerakennuksessa toimivat tällä hetkellä vierekkäin siipiravintola, kebabravintola, parturi, kauneushoitola ja pizzeria.

Kebabravintolan ja parturin välissä on valtava, pimeä liiketila. Siinä ehti toimia noin 60 vuotta Tikkurilan kirjakauppa. Kauppa sulki ovensa kesällä.

Tikkurilan kirjakauppa avasi ovensa vuonna 1940 Asematien toisella puolella, Miljoonatalossa. Se siirtyi nykyisin Kassantalona tunnettuun rakennukseen 1960-luvulla. Kuva on huhtikuulta 2020.­

Kassantalo sai aiemmin tänä vuonna kyseenalaista kunniaa muun muassa HS Vantaan kyselyssä, jossa etsittiin Vantaan ruminta ja kauneinta rakennusta.

Kassantalolle annettiin toiseksi eniten rumuusääniä kyselyssä. Eräs vastannut kuvaili Asematie 1:n rakennusta tuohtuneen kuuloisesti:

”Kiukku tulee, kun junalla tulee Tikkurilan asemalle. Ensimmäinen parhaalla paikalla Asematien alussa sijaitseva liikerakennus on aivan luotaantyöntävän näköinen ja antaa surkimuskylän leiman ohikulkijoille. Rakennus on kait jopa suojeltu?”

Lue lisää: Tässä on Vantaan parjatuin rakennus – ”Avaruudesta tippuneet möhkäleet ovat asettuneet väärin päin maahan”

Vaikka kauneutta on hankala mitata objektiivisesti, vastaaja oli oikeilla jäljillä arvellessaan, että Kassantalo on suojeltu.

Rakennuksista ei ole vielä annettu suojelumääräyksiä, mutta eri selvityksissä on todettu, että molemmilla rakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa, kertoo rakennustutkija Anne Silanto Vantaan kaupunginmuseolta.

Suurin osa nykyisestä Tikkurilasta on rakennettu vasta 1960-luvun jälkeen. Kassantalo on Asematien vanhin ja ainoa 1950-luvulta säilynyt liikerakennus.

Matala Kassantalo (oikealla) sopi arkkitehtuurisesti hyvin 1950-luvun Tikkurilaan. Kuvan vasemmalla puolella olevat rakennukset purettiin jo 1980-luvulla. Keskellä kuvaa näkyy vuonna 1957 valmistunut Vantaan kaupungintalo, jonka julkisivu on säilynyt lähes muuttumattomana tähän päivään asti.­

”Liikerakennuksella on ilmeisiä, erittäin merkittäviä arvoja. Se on yli 60 vuotta vastaanottanut Tikkurilaan junalla saapuneet”, toteaa Silanto.

”Olemme lähteneet siitä, että ainakin liikerakennus suojeltaisiin.”

Myös Asematie 1:n kerrostalolla on arvonsa, vaikkakin se on vähemmän harvinainen kuin liikerakennus. 1950-luvun kerrostaloja on Vantaalla jäljellä vain kourallinen.

Tikkurilassa on totuttu purkamaan. 1980-luvulla purettiin muun muassa 1930-lukulaiset Miljoonatalo ja Bio Grandin rakennus. Saman vuosikymmenen aikana matalaksi pistettiin myös koko Tikkurilan väritehtaan tehdasalue.

Kaksi vuotta sitten alkoivat Tikkurilan vanhan kirkon purkutyöt. Kirkon purkamista tosin kannatti myös Vantaan kaupunginmuseo, sillä selvitysten perusteella rakennusta ei todennäköisesti olisi voitu korjata turvalliseksi säilyttäen samalla kirkon kulttuurihistorialliset arvot.

Lue lisää: Näin rahanhimo tuhosi historiallisen Tikkurilan – 1980-luvulla pantiin matalaksi aarteita, joiden jyrääminen tuntuu nykypäivänä käsittämättömältä

Mutta on Tikkurilassa jotain säästettykin, muun muassa kourallinen jo mainittuja 1950-lukulaisia kerrostaloja. Kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa, että se suojelee Kielotien 1950-luvulla valmistuneet kerrostalot, ”Pyrstötalot”, asemakaavalla.

Asematien nuhjuisuus ei pääty Kassantaloon, jos jatkaa tietä kaupungintaloa kohti. Seuraavana vuorossa on Asematie 3.

Se on tyhjä. Kaksikerroksisen liikerakennuksen yläkerta on pimeä ja alakerran ikkunat päällystetty mainoksilla, jotka ohjaavat kuluttamaan rahaa muualle.

Asematie 3:n rakennus on tyhjillään ja huonokuntoinen. Rakennus on valmistunut 1970-luvulla, ja sillä ei ole suojeluarvoa.­

Asematie 3:n omistaa kokonaan kiinteistösijoitusyhtiö Citycon. Yhtiö on teettänyt yhdessä as. oy. Kassatalon kanssa kaksi suunnitelmaa siitä, miten korttelin voisi rakentaa uudelleen. Ehdotukset eivät ole menestyneet Vantaan kaupungin käsissä.

Tänä vuonna kaupunki on kuitenkin päivittänyt Tikkurilan kaavarunkoa. Nykyinen kaavarunko on ajalta ennen uutta asemaa ja esimerkiksi Kehärataa.

Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi mutta yleiskaavaa yksityiskohtaisempi kaavoitukseen liittyvä suunnitelma. Kaavarunko laaditaan yleensä ohjaamaan laajemman alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Kaavarungon päivittämisen takia korttelin kehitys on tällä hetkellä jäissä, arvioi as. oy. Kassatalon puheenjohtaja Porthén.

Koska Asematie 1:n rakennuksilla on todettu olevan kulttuurihistoriallista arvoa, rakennuksia koskevassa päätöksenteossa tulee kuulla Vantaan kaupunginmuseota, eli kulttuuriympäristön viranomaista. Asematie 1–3:n kaavaa pohdittiin viimeksi vuonna 2017, mutta kaavatyö ei edennyt.

”Jos kaavamuutosta tullaan jossain vaiheessa viemään eteenpäin, museo esittää, että Asematie 1:n rakennukset suojellaan asemakaavalla”, kiteyttää Silanto museon kannan.

Silanto tosin myös toteaa, että kaavatyön keskeytymisen takia museo ei ole saanut rakennuksista tehtyjä kuntoselvityksiä. Niiden avulla museo voisi arvioida, miten hyvin kulttuurihistorialliset arvot saataisiin säilymään korjausten jälkeen.

Porthén toivoo, että Asematietä katsottaisiin kokonaisuutena. Hän pelkää, että esimerkiksi Kassantalon suojelu torppaa suuremmat suunnitelmat Tikkurilan keskustan kehittämisestä. Porthén visioi Kassantalon tilalle nykyistä enemmän asuntoja ja liiketiloja.

”Nyt olisi mahdollisuus tehdä keskustan kortteleista yhtenäinen Tikkurilan palvelukeskus. Sijainti on hyvä, ja uusille asunnoille ja palvelutiloille löytyisi taatusti ostajat ja vuokralaiset.”

Museon mukaan Kassantalo tuo Tikkurilaan sen ehkä ymmärrettävästi kaipaamaa historiallista syvyyttä. Eivätkä kaikki vantaalaiset kannata rakennuksen purkamista, vaikka Kassantalo menestyikin rumuudellaan HS Vantaan kyselyssä. Monelle pitkään Vantaalla asuneelle Kassantalo on maamerkki ja muisto vanhasta miljööstä.

Kiinteistönomistajat vastustavat molempien rakennusten suojelua. He ovat tosin vastustuksesta huolimatta ehdottaneet kaupungille myös muun muassa replikan tekemistä matalasta asuin- ja liikerakennuksesta. Sekään ehdotus ei menestynyt.

Uusia ehdotuksia odotellessa Kassantalo jatkaa tehtäväänsä junantuomien vastaanottamisessa Tikkurilaan.