Vantaalla on purettu paljon vanhoja taloja, ja osa niistä aivan aiheesta. Toisinaan talojen arvo on kuitenkin ymmärretty vasta, kun on ollut liian myöhäistä.

1980-luvun alku oli kiireistä aikaa talojen purkajille.

Ensin matalaksi pistettiin koko Tikkurilan väritehtaan tehdasalue vuonna 1981.

Sitten kaivinkoneet siirrettiin Tikkurilan keskustaan. Siellä purkutuomion sai vuonna 1837 valmistunut huvila, jota kutsuttiin Miljoonataloksi.

Rakennus sai nimensä siitä, että sen siirto Helsingin Kruununhaasta Tikkurilaan oli hyvin kallista. Talon oli aikoinaan rakennuttanut itselleen senaattori ja salaneuvos Lars Gabriel von Haartman. Talo oli ollut aikansa komeimpia yksityiskoteja, mutta vuonna 1982 sillä ei huonokuntoisena nähty enää mitään arvoa.

Samana vuonna purettavaksi määrättiin myös elokuvateatteri Bio Grandin rakennus, joka oli rakennettu vuonna 1938. Sen tilalle rakennettiin vuonna 1984 liiketila, jossa nykyinen 184-paikkainen Bio Grand toimii.

Hilkulla oli, ettei kauhan alle joutunut myös vanha viilatehdas. Vantaan kaupunki oli jo päättänyt purkamisesta, kun vantaalaiset nousivat puolustamaan tehdasta.

HS Vantaa kysyi rakennussuojelun parissa työskenteleviltä tai siitä kiinnostuneilta ihmisiltä heidän mielipidettään Vantaan puretuista taloista. Mitä rakennuksia Vantaalla ei olisi koskaan pitänyt purkaa?

Arkkitehtuurikapina-Facebook-sivuston ja INTBAU Finland ry:n perustaja Marjo Uotila

Marjo Uotilan mielestä vanha viilatehdas on hyvä esimerkki kaupunkilaisten ja yhdistysten aktiivisuuden voimasta.

Useat vantaalaiset järjestöt keräsivät adresseja viilatehtaan puolesta, ja se pelasti tehtaan. Kaupunki yritti useaan otteeseen kumota suojelun, mutta päätyi lopulta itse suojelemaan viilatehtaan asemakaavalla vuonna 1989.

Ikävä kyllä viilatehtaan ympäristö, eli Viilatehtaan omistajan Walfrid W. Wahlbergin kaksikerroksinen huvila sekä työntekijöiden asuntorakennukset ja talousrakennukset, oli purettu jo vuonna 1976.

”Surullinen esimerkki 1970- ja 80-luvun purkuvimmasta ja sokeudesta oman kulttuurihistorian merkitykselle”, sanoo Uotila.

Uotilan mukaan jälkikäteen on helppo moralisoida ja ihmetellä, miten rakennusperintö on aikoinaan tuhottu tai sen on annettu tuhoutua.

”Miten saisimme viisautta juuri nyt oman aikamme sokeisiin pisteisiin? Voisiko esimerkiksi suojeltuja rakennuksia vapauttaa kiinteistöverosta tai muulla tavoin jopa palkita niitä ihmisiä ja tahoja, jotka omistavat ja ylläpitävät historiallisia suojelukohteita?”

Vanha Dahlforsin viilatehdas 1910-luvulla. Oikealla näkyy purettu omistajan kartano.­

Vantaan kaupungin historiatoimikunnan puheenjohtaja Matti Hilli (kok)

Vantaan kaupungilla pitkään eri tehtävissä työskennelleellä Matti Hillillä on osansa viilatehtaan mielenkiintoisessa historiassa.

Jos kaupunginhallitus olisi päättänyt hyväksyä Hillin valmisteleman valituksen, ravintola Vanhaa Viilatehdasta ei ehkä olisi olemassa.

Tyhjilleen jäänyt tehdas siirtyi kaupungille 1980-luvun alkupuolella, jolloin Hilli toimi Vantaan kaavoitus- ja kiinteistövirastossa hallintopäällikkönä. Moninaisten vaiheiden jälkeen viilatehdas paloi ja kaupunki haki lääninhallitukselta purkulupaa, mutta se evättiin.

”Kaupunginjohtaja Lauri Lairala ja johtavat poliitikot katsoivat, ettei tulipalossa tuhoutuneen tehtaan kunnostaminen ole järkevää. Minä sain tehtäväkseni laatia valituksen purkuluvan epäämisestä.”

Hilli kirjoitti pitkän selvityksen siitä, miksi rakennus tulisi purkaa. Argumentteina hän käytti sekä tulipalovaurioita että ”Vantaanjoen hydrologisia olosuhteita”. Virtaaman vaihtelu oli Hillin mukaan erittäin rajua, eikä rakennus kestäisi normaalia suurempia kevättulvia.

”Hiukan kyllä korvat heiluivat kirjoittaessani, olihan rakennus kestänyt monen monta kevättulvaa.”

Kaupunginhallitus päätti kuitenkin hyllyttää valituksen, joten Hilli oli runoillut turhaan.

”Parempi näin. Lopputulos, nykyinen ravintola Vanha Viilatehdas, on toimiva ja viihtyisä paikka. Eikä se ole kevättulvien mukana sortunut jokeen.”

Entisessä viilatehtaassa toimii nykyisin ravintola.­

Hilli muistaa uransa alkuajoilta toisen tapauksen, joka vaivaa häntä yhä. Helsingin pitäjän kirkonkylässä purettiin 1970-luvulla useita vanhoja rakennuksia. Yksi niistä oli vanha kappalaisen asunto, Nilsaksen tila, joka oli siirretty 300 metriä länteen päin kirkonkylästä vuonna 1856. Nykyisin sen tilalla on liikerakennus Tammiston tähti.

Hilli ei enää muista tarkalleen, oliko kyseessä juuri Nilsaksen tila vai jokin muu purkutuomion saaneista taloista, mutta sen hän muistaa, että talo oli katsottu arvokkaaksi ja sen purkamiseen käytettiin aikaa ja rahaa.

”Hirsitalon voi purkaa hetkessä kaivinkoneella, mutta tämä talo purettiin varovaisesti, koska vanhoja hirsiä oli tarkoitus käyttää myöhemmin uudelleen.”

Suunnitelmissa oli, että hirsistä tehtäisiin jonkinlainen rakennus ulkoilualueen käyttäjille. Hirret säilöttiin pressujen alle. Ja unohdettiin sinne.

”Kukaan ei pitänyt niistä huolta, ja ne lahosivat käyttökelvottomiksi.”

Kuninkaantien varressa ollut kappalaisen asunto, Nilsaksen tila purettiin 1970-luvulla. Nykyisin sen tilalla on Tammiston tähti -liiketalo.­

Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Susanna Paavola

Rakennustutkija Susanna Paavolan mukaan rakennusten purkamista ei usein voi pitää vahinkoina, sillä purkuun liittyy punnintaa monelta kantilta.

”Mitään hirveitä mokia Vantaalla ei ole tehty. Monesti kysymys on siitä, että arvot muuttuvat vuosien aikana. Mitä lähempänä omaa aikaa rakennus on, sitä vaikeampi sen arvoa on nähdä.”

Näin kävi Paavolan mukaan Tikkurilan väritehtaan rakennuksille. Vuonna 1919 rakennettu päärakennus oli 1980-luvulla vain vähän yli 60-vuotias, eikä sen arvoa osattu nähdä.

Purkamisluvasta lausui aikanaan Museovirasto, jonka mukaan arvoa oli kokonaisuudella enemmän kuin yksittäisillä rakennuksilla. Päärakennus ja kaikki ympäröivät rakennukset, joista osa oli 1800-luvulta, purettiin vuonna 1989.

”Kun katsoo vanhoja kuvia alueesta, sitä on ihan ällikällä lyöty siitä, kuinka hieno kokonaisuus se on ollut.”

Tilalla on nyt liike- ja asuinkerrostaloja. Väritehtaan rakennuksista jäljelle jäi vain tien toisella puolella oleva vanha vernissatehdas ja sen piippu. Rakennuksessa toimii nykyisin Kulttuuritehdas Vernissa.

Näkymä Tikkurilan väritehtaan siilotornista vuonna 1957. Vasemmalla edessä konttorirakennus ja takana itse väritehdas.­

Paavola sanookin, että jos alue tulisi hänen työpöydälleen arvioitavaksi nyt, olisi päätös todennäköisesti erilainen.

Paavola arvelee ylipäätään, että Tikkurilassa olisi ollut monta muutakin suojelun arvoista kohdetta, koska se on yksi Vantaan harvoja rakennettuja vanhoja keskustoja.

”Vantaalla monet lähiöt on rakennettu pystymetsään, joten purkamiselle ei ole ollut tarvetta. Radikaaleimmin paikoista on muuttunut Tikkurila, jossa olisi ollut säilytettävää oman aikansa rakennuskantaa.”

Nyt Tikkurilan vanhasta rakennuskannasta ei ole kovin paljon jäljellä. Moni vanhoista taloista kohtasi loppunsa jo 1980-luvulla, mutta myös viime vuosina vanhoja rakennuksia on purettu nopealla tahdilla.

Muutaman viime vuoden aikana Tikkurilasta on purettu vanhojen asuinrakennusten lisäksi muun muassa Tikkurilan kirkko, valtion virastotalo ja Kenkäaseman talo.

Oikealla kuvassa Miljoonatalo, joka siirrettiin Asematielle Helsingistä vuonna 1927. Paikalla on nykyisin Kauppakeskus Tikkuri.­

Vantaa-Seuran toiminnanjohtaja Riina Koivisto

Myös Vantaa-Seuran toiminnanjohtaja Riina Koivisto harmittelee Tikkurilan kohtaloa. Koiviston mukaan Tikkurilan ympäristön kerroksellisuus on kärsinyt, kun matalat vanhat rakennukset, kuten Miljoonatalo ja Kenkäaseman talo, on purettu ja tilalle on rakennettu korkeita kerrostaloja.

”Vanhat rakennukset ovat saaneet väistyä tehokkuuden nimissä. 1950-luvun Tikkurilaa ei ole juurikaan jäljellä.”

Myös aiemmin mainitun Vantaankosken teollisuusmiljöön eli viilatehtaan ympäristön purkamisen Koivisto katsoo vääryydeksi.

”En tosin tiedä, miten huonossa kunnossa rakennukset ovat olleet. Ehkä niitä ei voinut säilyttää.”

Rosendahlin kartanon säterikattoinen navetta purettiin 1980-luvulla.­

Koivisto nostaa esille myös Vantaan vanhat maatilat, kartanot ja niiden piharakennukset. Puretuista moni olisi ollut säilyttämisen arvoinen.

”Esimerkiksi Rosendahlin kartanomiljöö on hävinnyt lähes kokonaan.”

Rosendahlin kartanossa, joka tunnetaan myös Tammiston tilana, toimi Hankkijan koemaatila vuodesta 1916 aina 1970-luvulle asti.

Rosendahlin kartanon ja sen rakennusten kohtalo oli sama kuin monen muunkin vanhan rakennuksen 1970–1980-luvulla. Kartanoalueelta purettiin kaksi päärakennusta, laboratoriorakennus, kuivaamo, ilmakuivauslato ja navetta.

Nykyisin jäljellä on yksityisomistuksessa oleva työnjohtajan asunto ja joenrannassa sijaitseva sauna.

Vantaan Hiekkaharjun vanha vesitorni aiotaan purkaa, kun uusi torni otetaan käyttöön.­

Koiviston mukaan enää tuskin tullaan näkemään 1980-luvun kaltaista massatuhoamista. Hän pelkää, että virheitä tehdään silti yhä.

”Nyt purku-uhan alla ovat Vantaan vanhat ostarit, kuten Myyripuhos. Sen purkaminen takuulla harmittaa parinkymmenen vuoden kuluttua.”

Tällä hetkellä seuraavina purkulistalla ovat Myyrinpuhoksen lisäksi ainakin kauppakeskus Isomyyri, Hiekkaharjun vanha vesitorni ja Kuohukujan ostoskeskus. Myös Tikkurilan näyttävimmän rakennuksen, sinisillä laatoilla päällystetyn käräjäoikeuden talon, purkamisesta on keskusteltu, mutta ainakaan vielä tontille ei ole haettu kaavamuutosta.

Vantaan kaupunginmuseon valokuvia vanhoista rakennuksista voi katsella Vantaan kadonneet kaunottaret -näyttelyssä, joka on nähtävillä Myyrmäen Vantaa-infossa 18.12. asti. Koronaepidemian takia näyttely on tuotu myös nettiin. Se löytyy osoitteesta tarinasoitin.fi/kadonneet.