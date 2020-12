Sanna Kärkkäinen voitti kaiken, mitä nainen endurossa ikinä saattaa voittaa. Sitten riitti.

Sanna Kärkkäinen, 26, on voittanut naisten endurossa jo kaiken mahdollisen.­

Parhaimmillaan se tuntuu siltä kuin lentäisi.

Kaikki muu häviää.

Mieli uppoutuu seuraavaan kurviin, sydän hakkaa vimmatusti. Kädet puristavat tankoa, ja katse on tiukasti eteenpäin. Kypärän sisällä hikeä virtaa otsalla.

Vielä yksi mutka, liukkaat juurakot ja sitten mutainen pätkä. Kulkuneuvo jalkojen välissä tottelee melkein ajatuksesta.

Maaliviiva häämöttää jo, vielä ehtii painaa kaasua.

Ja näin, Sanna Kärkkäinen on jälleen voittanut endurokilpailun, niin kuin monta kertaa aikaisemminkin. Hän on Suomen ylivoimaisesti nopein nainen motocrossissa ja endurossa.

Mutta nyt kisaaminen riittää.

Sanna Kärkkäiselle Vantaan Hanskallio on tuttu paikka. Siellä on tullut treenattua tunteja tuntien perään.­

Moottoripyörät kiinnostivat jo lapsena häntä enemmän kuin mikään muu. Sanna Kärkkäinen oli kolme- ja puolivuotias, kun hän oppi ajamaan isoveljensä Honda Monkey -mopoa. Jalat eivät yltäneet maahan, mutta talvella lumipenkoista saattoi ottaa tukea.

Elettiin 1990-luvun loppua Iisalmessa, keskikokoisessa kaupungissa Pohjois-Savossa.

Sitten Kärkkäinen kasvoi kahdeksanvuotiaaksi. Vanhempien oli pakko viedä tyttärensä paikallisen moottorikerhon treeneihin, sillä muuten tyttö ei olisi lopettanut moottoripyöristä puhumista.

”En halunnut tehdä mitään muuta kuin ajaa”, sanoo Kärkkäinen nyt.

Eniten pyörissä viehätti kaikki: moottorit, vauhti ja se rämäpäisyys, mitä ajaminen vaati. Samat asiat viehättävät Kärkkäistä edelleen.

Sataa vettä. Marraskuinen hämärä muuttuu pimeydeksi. 26-vuotias Kärkkäinen työntää satakiloista enduropyöräänsä kuvia varten radalle. Olemme Vantaalla Hanskallion ajoharjoittelualueella, metsikössä Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoispuolella.

Nämä metsät ovat Kärkkäiselle tuttuja. Hän tuntee radan kivet ja kannot. Hänen mukaansa on jopa nimetty oma rata, Sannan lenkki. Kärkkäinen on edustanut Vantaan moottorikerhoa vuodesta 2015 saakka.

Lapsuudestaan ja nuoruudestaan asti Kärkkäinen teki kaikki valinnat motocrossin ehdoilla. Muu oli sivuosassa, kunhan vain sai ajaa.

Ensimmäisiin crossikilpailuihinsa Kärkkäinen osallistui yhdeksänvuotiaana Siilinjärvellä. Tuosta kilpailusta on jäljellä arpi ranteessa, sillä toinen kuski ajoi hyppyrissä ranteen päältä.

Kun Kärkkäisen vanhemmat erosivat, äiti lupasi, ettei ajamisen tarvitsisi loppua. Kärkkäinen oli tuolloin murrosiän kynnyksellä.

Äiti kuljetti nuorta kuskia joka viikonloppu eri kisoihin, itse asiassa kaikkiin kilpailuihin, joihin teini-ikäinen tyttö vain pääsi.

Äiti huolsi Kärkkäisen moottoripyörän ja siinä samalla tytönkin.

Normaalisti ennen joulua Kärkkäisellä olisi menossa lyhyt peruskuntokausi.­

Ensimmäisiin endurokilpailuihinsa Kärkkäinen osallistui 18-vuotiaana. Kisat olivat kansalliset naisten kilpailut. Kärkkäinen tuli toiseksi.

Pian hän oli jo maajoukkueen mukana Saksassa kisaamassa. Oli vuosi 2012.

”Se oli hieman erilaista. Olin ajanut aiemmin helppoja hiekkapattipätkiä, ja siellä vastassa oli pitkä ja jyrkkä seinä. Katsoin sitä mäkeä, että tämäkö pitäisi ajaa”, Kärkkäinen muistelee.

Youtubessa on katsottavissa video, jossa Kärkkäinen sahaa viisi minuuttia samassa kohtaa mäkeä.

Niissä kilpailuissa Kärkkäinen ei menestynyt. Mutta kipinä enduroon oli syttynyt.

Nuorena Kärkkäisen suurin haave oli saavuttaa maailmanmestaruus. Sen hän voitti vuonna 2018.­

Enduro on hyvin vaativa laji. Siinä kuljettajat ajavat pätkiä haastavien maastojen halki samalla kun sekuntikello mittaa suorituksen keston. Ajan täytyy pysyä annetussa minuuttiaikataulussa, ja myöhästymisestä sakotetaan.

Radat saattavat kulkea pientä kivikkoista polkua, suon pohjaa tai motocrossrataa pitkin riippuen kilpailun järjestäjästä. Kilpailuja ajetaan säässä kuin säässä.

Sanna Kärkkäinen on ollut poikkeuksellisen kova ajaja. Hän on voittanut lähes kaiken, mitä endurokuski voi naisena ikinä voittaa.

Henkilökohtaisen Euroopan mestaruuden hän on saavuttanut kaksi kertaa, vuosina 2015 ja 2018. Joukkuekilpailua Kärkkäinen oli voittamassa EM-tasolla vuonna 2015.

World Cup -mestaruuden, lajinsa MM-kullan, Kärkkäinen voitti Saksassa vuonna 2018. Silloin hän oli niin onnellinen, että maalissa pääsi itku. Seuraavana vuonna Kärkkäinen ylsi MM-hopealle.

Sanna Kärkkäinen on ensimmäinen naiskuljettaja, joka voitti Päijänteen ympäriajon B-luokan.­

Arvostus naiskuskeja kohtaan on Kärkkäisen mukaan kasvanut.

Kun Kärkkäinen oli vielä uransa alkutaipaleella, hänelle työnnettiin kerran palkintopallilla käteen kuorimaveitsi ja perunapussi. Samanlaisia palkintoja ei ole tullut vastaan viime vuosina.

Kärkkäinen ei kuulosta lainkaan leuhkalta sanoessaan, että Suomessa naisia vastaan kisaaminen ei houkuta, sillä heistä ei ole vastusta.

Asia nyt vain on niin, että muut naiset jäävät kauas taakse.

Siksi Kärkkäinen siirtyi kilpailemaan miehiä vastaan. Enduropiireissä merkittävässä Päijänteen ympäriajossa hän voitti B-luokan ensimmäisenä naisena ikinä ja pääsi A-luokkaan saakka, kilpailemaan Suomen parhaita miehiä vastaan.

Kärkkäinen voisi periaatteessa voittaa heidätkin. Lajissa on ennemmin kyse taidosta kuin voimasta. Eniten kyse on päästä. Kärkkäinen on itsevarma.

Mutta juuri nyt ajaminen tai voittaminen eivät oikein kiinnosta.

Endurossa koko kroppa on kovilla. Kädet tärisevät ja reidet tutisevat, kun ajettava maasto on haastavaa.­

Vuosien ajan Kärkkäinen eli ja hengitti enduroa. Iisalmi vaihtui Keravaksi, kun Kärkkäinen pääsi opiskelemaan Haaga-Helia-ammattikorkeakouluun tradenomiksi. Myöhemmin hän sai Fazerilta työpaikan teknisenä ostajana.

Päivät hän teki koulutehtäviä ja töitä, mutta iltaisin ja viikonloppuisin hän ajoi. Urheilu oli aina ykkönen.

Vuodenajat jaksottuivat enduron mukaan. Kisakausi alkoi keväällä ja jatkui pitkälle syksyyn.

Lomareissut ja pitkät viikonloput Kärkkäinen istui autossa ja matkusti kisakohteisiin. Hotellihuoneet vaihtuivat, kisareitit muuttuivat. Euroopan moottoritiet tulivat vuosien varrella tutuiksi.

Talvella oli peruskuntotreenin aika.

Viime kesänä Sanna Kärkkäinen lomaili. Hän pääsi vaeltamaan Lappiin ensimmäistä kertaa teinivuosien jälkeen.­

Endurokuski väsyi.

Ensimmäinen ylikunto todettiin vuonna 2017. Sykkeet olivat jatkuvasti liian korkealla, eikä mikään aika riittänyt palautumiseen.

Seuraavana vuonna rauta-arvot olivat heikot. Urheilusuoritukset olivat haastavia, kun lihakset puutuivat ja sykkeet alkoivat taas heitellä.

Koko ajan väsytti. Apua tuli rautakuurista.

Kaudella 2019 Kärkkäinen kisasi vielä.

Mutta ajatus tauosta kyti. Koko kesän 2019, talven ja viime keväänkin.

Juhannuksena 2020 hän sen päätti.

Koronapandemian takia kauden avaus oli viivästynyt.

Kärkkäinen lomaili Kuusamossa. Yhtenä iltana hän kiipesi itsekseen Rukatunturin huipulle. Mielimaisemassa avautuivat laajat metsät ja kaukaisuudessa siintävät järvet.

”Siellä tunturilla tuli varma olo.”

Hän ei kilpailisi kaudella 2020. Eikä ehkä sitä seuraavallakaan, mutta sitä hän ei ole vielä päättänyt.

Myöhemmin kesällä iski burnout. Hän oli tehnyt vuosia liikaa kaikkea: suorittanut töitä, treenejä ja elämää liian tunnollisesti. Olo tuntui kamalalta, hirveämmältä kuin koskaan aikaisemmin.

Kärkkäinen stressasi pienestäkin.

Identiteettikin oli hukassa, kun hän ei enää ollut se endurokuski.

Mielialat heittelehtivät.

Koko ajan väsytti, mutta öisin nukkuessa uniin vaelsivat liian todentuntuiset tapahtumat. Välillä Kärkkäinen joutui keskelle välikohtausta ja toisinaan hän joutui pienen lasikopin vangiksi.

Onneksi päätin olla kilpailematta, Kärkkäinen ajatteli pahimpina päivinä.

Lajia hän ei ole osannut jättää kokonaan. Ei ehkä koskaan osaakaan jättää.

Ajaminen on Kärkkäiselle yhtä luonnollista kuin käveleminen useimmille. Se on ollut lähes välttämätöntä, kuin hengittäminen.

Nykyisin Sanna Kärkkäisen pakettiauton kyydissä kulkeutuu useimmiten maastopyörä.­

Miltä tuntuu lopettaa jonkin itselleen rakkaan asian tekeminen?

Aluksi Kärkkäisestä tuntui vaikealta katsoa startteja, joissa ei itse ollut mukana. Hän olisi halunnut päästä mukaan.

Ihminen kuitenkin sopeutuu nopeasti.

Vihdoinkin Kärkkäisellä on ollut aikaa toimia talkoissa ja seurata kilpailuja vierestä.

Ja nyt, ensimmäistä kertaa ikinä, Kärkkäisellä on elämä, jossa ei tarvitse koko ajan keskittyä urheiluun.

”Mikään ei estä minua palaamasta myöhemmin takaisin kilpailuihin. Onko se sitten ensi vuonna, kahden vuoden päästä, viiden vuoden päästä tai kenties ei enää koskaan, mutta tiedän, että se on mahdollista niin halutessani.”

Se kaikki on tuntunut aika ihmeelliseltä.