HOK-Elanto suunnitteli Prismaa tyhjillään olevaan entiseen rakennukseen Vantaalla. Sitten alkoi oikeustaisto. Miksi koruton liikepaikka oli ylipäänsä niin haluttu?

Kun ajaa Tuusulantietä kohti Helsinkiä, huomio kiinnittyy nuhruisen harmaaseen rakennukseen, jonka edustalla liehuvat Stadium Outletin liput.

Rakennuksen julkisivua on turhaan piristetty turkooseilla laatoilla, sillä ne eivät vie huomiota lohduttoman harmaasta, hylätyn näköisestä rakennuksesta.

Kyseessä on Vantaan Tammiston kauppatie 11:n kiinteistö. Siinä sijaitsi vielä alkuvuodesta 2014 Stockmannin outlet, mutta vuokrasopimuksen päätyttyä myymälä siirtyi Helsingin keskustaan.

Kiinteistössä sijaitsi viime vuoden kesäkuun loppuun asti myös verkkokauppa Hobby Hallin viimeinen kivijalkamyymälä.

HOK-Elanto kiinnostui rakennuksesta nelisen vuotta sitten: tiloihinhan voisi rakentaa kokonaan uuden Prisman.

”Koska Tammiston kauppatie oli jo valmiiksi vakiintunut kaupan alue, olisi ollut luontevaa, että asiakkaat kävisivät samalla kauppareissulla ruokaostoksilla Prismassa. Lisäksi Tammistossa oli jo Citymarket”, kertoo HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen.

Karjalainen ajoi hanketta kuin käärmettä pyssyyn.

Vantaan kaupunki myönsikin rakennusluvan uudelle Prismalle toukokuussa 2018. Hypermarketin luvasta tehtiin kuitenkin kaksi valitusta. Toinen valittaja oli Uudenmaan ely-keskus, toinen oli Keskon eläkekassa.

Rakennusjärkäleen parkkipaikka on tyhjä.­

Molemmat valittivat hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin totesi valitukset aiheettomiksi. Sekä ely-keskus että Keskon eläkekassa valittivat kuitenkin saman tien korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

KHO päätti heinäkuussa, ettei Uudenmaan ely-keskuksella ollut valituslupaa asiassa. Sen sijaan KHO katsoi, että kiinteistön naapurissa toimivalla Keskolla on asiassa valitusoikeus, ja päätti valituksen perusteella estää Prisman rakentamisen.

”Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan mielestä meidän rakennuslupamme oli asemakaavan mukainen, mutta KHO päätti toisin”, Karjalainen sanoo ja jatkaa:

”Tammisto olisi sopinut meille kovin hyvin. Kyllä se jäi harmittamaan.”

Entisen Metrotukun tilat ovat sisältä siistin näköiset.­

Sijoitusvaltuutettu Jarkko Karjalainen Keskon eläkekassasta kertoo, että Keskon omistaman Tammiston kiinteistön naapurikiinteistön hypermarket-hanke oli voimassa olevan kaavan vastainen.

”Näimme eläkekassassa, että poikkeamateitse maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti ei tässäkään hankkeessa ole syytä edetä. Omistamamme kiinteistön kehittäminen edellytti aikanaan asemakaavamuutosta, missä yhteydessä hankkeen eri vaikutukset tulivat myös arvioitua asianmukaisesti”, Keskon Karjalainen sanoo.

KHO kumosi siis ratkaisullaan rakennusluvan yhteydessä tehdyn poikkeamapäätöksen ja hylkäsi samalla HOK-Elannon Prismalle kaavaillun naapurikiinteistön kiinteistöyhtiön hakeman rakennusluvan.

Tammiston kauppatiellä on kaikkea: urheilun erikoisliikkeitä, Marimekon tehtaanmyymälää, autokorjaamoja, outleteja, puutarhamyymälöitä.

Ruokakauppojakin on, Lidl ja aivan kaavaillun Prisman vieressä Citymarket.

Karjalainen kertoo, että suunnitelmissa oli rakentaa uusi Prisma niin, että Hobby Hallilta ja Stockmannilta tyhjilleen jääneet tilat olisi hyödynnetty, samoin aikoinaan rakennuksessa toiminut noin 7 000 neliömetrin suuruinen Metrotukku.

Prisman pinta-alaksi olisi tullut noin 7 500 neliötä. Jos suunnitelma olisi toteutunut, tilat olisi rakennettu täysin uusiksi niin, että vain kantavat rakenteet olisi säilytetty.

Noin 1 000 neliön suuruinen, vuodesta 2015 rakennuksessa toiminut Stadium Outlet olisi jatkanut Prisman toteuduttua toimintaansa normaalisti.

”Jos suunnitelma olisi toteutunut, olisimme purkaneet myös Tuusulantien puoleisen kaksikerroksisen toimistotilan, juuri sen ränsistyneen osan, johon varmasti moni on kiinnittänyt huomiota ohi ajaessaan”, Karjalainen sanoo.

NV Kiinteistöjen mukaan rakennuksen korutonta julkisivua ollaan korjaamassa.­

Rakennusta hallinnoi NV Kiinteistösijoitus oy. Toimitusjohtaja Jan Olinin mukaan yritys on KHO:n ratkaisun jälkeen etsinyt vapaina oleviin tiloihin muita käyttäjiä.

Stockmannilta ja Hobby Hallilta tyhjilleen jääneissä tiloissa on jo vuokralaiset, ja rakennuksen Tammiston kauppatien puolella toimii Stadium Outlet.

”Sijainti on erinomainen, ja käyttäjät ovat löytyneet nopeasti. Näyttää siltä, että kiinteistö on lähes täysi ensi vuoden aikana”, Olin sanoo.

Olinin mukaan muun muassa rakennuksen osittain rapistuneeseen julkisivuun ollaan tekemässä tiettyjä korjauksia.

”Näitä lähinnä esteettisiä korjauksia ei ole kannattanut tehdä ennen kuin kiinteistön tuleva käyttö on varmistunut. Koska käyttäjiksi on nyt tulossa muun muassa kaupan toimijoita, rakennuksen ulkoasu päivittyy ainakin osittain nykyistä kaupallisempaan suuntaan. Tarkemmat suunnitelmat ovat vielä työn alla”, sanoo Olin.

Rakennuskompleksin Tuusulantien viereinen julkisivu on harmaa näky.­

HOK-Elannon Karjalainen on kuitenkin toiveikas jatkon suhteen – tavallaan. Vantaalla on hänen mukaansa kova pula erityisesti Prismoista, sillä niitä on vain kaksi: Tikkurilassa ja Jumbossa, joka on parin kilometrin päässä Tammistosta.

”Asiakkailta tulee jatkuvasti palautetta, että Prismoja pitäisi rakentaa Vantaalle lisää. Ongelmana kuitenkin on, että sopivia paikkoja ei kerta kaikkiaan ole. Esimerkiksi Koivukylä–Korso-akselille tarvittaisiin ehdottomasti Prisma, mutta hankkeet eivät toistaiseksi ole edenneet mihinkään suuntaan.”

Karjalaisen mukaan Vantaalla on useitakin paikkoja, joihin Prisman voisi rakentaa, mutta niihin on vaikea saada kaavat ja rakennusluvat. Tammistossa kaava olisi ollut valmiina.

Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on rakentaa Prismat Kivistöön ja ehkä Myyrmäkeen.

”Prismojen osalta tämä näkyy siten, että vantaalaisella asiakkaalla on keskimäärin kaksi kertaa niin pitkä matka lähimpään Prismaan kuin helsinkiläisellä tai espoolaisella. Esimerkiksi Myyrmäestä ja Martinlaaksosta käydään Kaaren Prismassa Helsingissä.”

Rakennuksessa riittää tällä hetkellä tyhjää tilaa.­

Karjalaisen mukaan Vantaalla on pääkaupunkiseudun kaupungeista vähiten HOK-Elannon kauppoja, Alepoja, S-marketeja ja Prismoja, suhteessa niiden tarpeeseen. Vantaalle olisi asukasluvun kasvaessa investoitava lisää, hän arvioi.

Karjalainen viittaa Vantaan yleiskaavaan, jossa varaudutaan siihen, että kaupunkiin tulee vuoteen 2040 mennessä 150 000 uutta asukasta. Suomalainen ostaa ruokaa keskimäärin 3 000 eurolla vuodessa.

”Se tarkoittaa, että Vantaalla pitää pystyä myymään ruokaa puolella miljardilla eurolla enemmän vuodessa kuin nyt. Se on mahdollista, vain jos Vantaalle rakennetaan uusia kaiken kokoisia päivittäistavarakauppoja.”

