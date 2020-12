Vantaalla on karu teollisuuskylä, jonka ympäristöstä on määrä tulla tuhansille asukkaille kaupungin uusi ydin. Kaiken sen keskellä on historialliset Huberin hallit, joihin on visioitu kansainvälistä tunnelmaa ravintolakeskittymineen.

Jalkojen alla tärisee, kun betoninen pilariperustus uppoaa maahan. Vain sadan metrin päässä toisten perustusten päälle on jo kohonnut kerrostalo, jota varten rakennustyöntekijät nostavat kontista ikkunoita.

Mihin tahansa katseensa kääntääkin Veromiehen Huberilassa, näkee keskeneräisiä kerrostaloja.

Se ei ole ihme. Veromiehestä kaavaillaan koko Vantaan keskusta.

Monelle Veromies ja iso osa Aviapoliksesta tuovat mieleen lähinnä vain lentokentän ja työpaikat.

Mielikuva ei ole väärä. Aviapoliksesta löytyy Suomen vilkkain lentoasema.

Lentoasema on vaikuttanut koko alueen kehitykseen: se on houkutellut alueelle sen verran yrityksiä, että nykyään Aviapolis on Vantaan suurin ja koko Suomen toiseksi suurin työpaikkakeskittymä. Suurempi on vain Helsingin kantakaupunki.

Aviapolis on jo muutaman vuoden ajan ollut Suomen voimakkaimmin kasvava työpaikka-alue. Vuoden 2018 lopussa Aviapoliksessa oli 41 600 työpaikkaa. Se on kolmannes kaikista Vantaan työpaikoista. Työpaikkojen määrä on kasvanut tasaisesti 1990-luvulta lähtien.

Veromies on Aviapoliksen suuralueen suurin työpaikkakeskittymä. Vuoden 2018 lopulla Veromiehessä oli 15 494 työpaikkaa, enemmänkin kuin missään toisessa Vantaan kaupunginosassa. Vuosien 2009–2018 aikana työpaikkojen määrä kasvoi Veromiehessä 7 700:lla.

Hieman rujo teollisuusalue. Se tulee mieleen Veromiehestä, jossa asuu tällä hetkellä vain vajaat 700 ihmistä. Monipuolista ja kaupunkimaista asumisen ja työn keskusta Veromiehestä on vaikea kuvitella.

Sellaista Veromiehestä kuitenkin kiivaasti rakennetaan.

Viiden vuoden kuluttua asukasmäärä saattaa olla yli 4 000, jos Vantaan tavoitteet käyvät toteen. Sitä varten kerrostalojen perusteet hallitsevat tällä hetkellä Veromiehen maisemaa.

Projektijohtaja Arja Lukin vastaa Aviapoliksen kehityksestä.

”Parhaillaan Perintötien varteen nousee uusi naapurusto, jonne ensimmäiset asukkaat ovat muuttaneet. Perintötien viereen on vahvistumassa Annefred-asemakaava, joka mahdollistaa asuntorakentamista”, luettelee Lukin.

Annefred-naapurustoon suunnitellaan asuinkortteleita noin 1 200 asukkaalle.

Kovista tavoitteista kertoo esimerkiksi se, että 2000-luvulla Veromieheen ei ole kaavailtu mitään muita asuntoja kuin kerrostaloasuntoja. Aviapolis on tosin muutenkin Vantaan nuorinta aluetta rakennuskannaltaan: suurin osa asunnoista on valmistunut vasta 2000-luvulla.

25 000 asukasta, 60 000 työpaikkaa. Palveluja, päiväkoteja, kulttuuria ja näkymä, joka ei olisi pelkästään harmaita varastotiloja. Sellaiset ovat Vantaan kaupungin tavoitteet Aviapoliksen varalle. Keskeltä löytyy Veromies.

”Veromiehessä rima on tosiaan korkealla, onhan se Suomessa ainoa alue, jonne voi rakentaa kansainvälisen lentokenttäkaupungin”, Lukin toteaa.

Kerrostaloasumista on turha rakentaa ilman toimivaa joukkoliikennettä. Sekin tulee Veromiehessä olemaan uusinta uutta: jos Vantaan ratikkasuunnitelmat toteutuvat, kiskot kulkevat myös Veromiehen kautta.

Aviapolis on paitsi paikannimi, myös brändi. Nimi keksittiin markkinointimielessä 2000-luvulla, koska sen ajateltiin viittaavan alueen ilmailutoimintoihin. Aviation tarkoittaa ranskaksi ja englanniksi ilmailua.

Kansainväliseltä kalskahtava nimi, joka ei kuitenkaan tarkoita mitään millään kielellä, on koettu hyväksi nimeksi alueella, jossa puhutaan paljon englantia. Aviapoliksen alueen väestöstä 15 prosenttia on vieraskielisiä. Heistä suurin osa on työikäisiä, 30–44-vuotiaita.

Suurin vieraskielisen väestön osuus Aviapoliksen suuralueen kaupunginosista löytyy tietenkin Veromiehestä. Noin 35,6 prosenttia Veromiehen asukkaista oli vieraskielisiä vuonna 2019. Vuonna 2010 osuus vieraskielisten oli alle kymmenen prosenttia.

Kansainvälisyyden hengessä Veromiehenkin nimi oli muuttua Aviapolikseksi vuoden alussa. Arja Lukin kertoi silloin Helsingin Sanomille, että Aviapolis on hyvä, kansainvälinen nimi.

”Veromies on tosi haastava asukkaille ja vierailijoille. Aviapolis on vakiintunut käytäntöön, niin on ihmisille on hämäävää, että kun etsivät sitä niin ovatkin Veromies-nimisessä paikassa”, Lukin sanoi helmikuussa HS:lle.

Vantaan kaupunki käsitteli nimenmuutosta vuoden alussa, mutta päätyi lopulta hylkäämään esityksen. Vantaa halusi kunnioittaa alueen historiaa. Veromies perustuu kylännimeen Skattmansby, jonka juuret yltävät jo 1400-luvulle. Veromies sai todennäköisesti nimensä paikallisen veronkantajan mukaan.

Kovin paljon muuta historiallista Veromiehestä ei äkkiseltään tule mieleen. Paitsi Huber.

Huberilan halleihin on visioitu muun muassa kirjastoa ja food gardenia.­

Uusia kerrostaloasuntoja nousee tiiviisti Huberilan alueelle. Veromiehessä sijaitseva Huberila voi olla monelle täysin tuntematon alue. Se ei ole ihme – alue nimettiin virallisesti Huberilaksi vasta tämän vuoden alussa. Huberila sijaitsee Tikkurilantien, Tuusulanväylän, Kehä III:n ja Lentoasemantien välissä.

Huberila voi uusien asuntojensa myötä olla tulevaisuudessa Aviapoliksen keskus. Ytimestä Huberin hallit, joista kaavaillaan asuinalueen kulttuuri- ja liikuntakeskusta.

Mutta mikä on Huber?

Huber on syy siihen, että helsinkiläiset pääsivät 1800-luvun lopussa nauttimaan kaivoveden sijaan kraanavettä.

Robert Huber syntyi Sveitsissä vuonna 1844.

Huber valmistui insinööriksi Baselin teknillisestä yliopistosta vuonna 1864. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli hetken paikallisessa kangaspuita valmistavassa konepajassa, kunnes työtarjoukset veivät todellisen intohimon ääreen: vesijohtojen.

Huber oli mukana rakentamassa Baselin, Kölnin, Bochumin ja Wienin kaupunkien vesijohtoverkostoa. Oletettavasti insinöörin työhön oltiin tyytyväisiä, sillä Wienin jälkeen Neptunin yhtiö, jolle Huber työskenteli, tarjosi Huberille kolme kohdetta, joihin seuraavaksi lähteä rakentamaan vesijohtoverkkoja: Napoli, Odessa tai Helsinki.

Huber valitsi Helsingin.

Helsinkiin oli ehdotettu vesijohdon vetämistä jo 1860-luvulla, mutta työ aloitettiin vasta Huberin saavuttua vuonna 1872.

Vesijohtoverkkojen lopputarkastus tehtiin vuonna 1881.

Helsingin vesijohtoverkko oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. 1880-luvulla yhä useammat helsinkiläiset asunnot liittyivät verkkoon. Sillä oli merkittävä vaikutus muun muassa terveyteen: kun laadultaan vaihteleva kaivovesi vaihtui vesijohtoveteen, yleinen hygieniataso parani huomattavasti.

Huber jäi Suomeen. Hän otti haltuunsa Neptunin asennustoiminnan Suomessa ja ryhtyi harjoittamaan liiketoimintaa itse nimellä Helsingin vesijohtokonttori.

Nykyisen Vantaan alueelle Huber päätyi, kun yhtiön varastotilat Helsingin Konalassa kävivät liian pieniksi. Yhtiö osti vuonna 1962 lähes kymmenen hehtaaria maata Helsingin pitäjän Veromiehenkylästä. Teollisuusalueelle nousi neljä vuotta myöhemmin valtava keskusvarasto ja konepaja.

Vaikka omistus on vaihtunut, rakennukset tunnetaan edelleen Huberin halleina.

”Huber oli ensimmäisiä yrityksiä, joka sijoittui Veromieheen”, kertoo projektijohtaja Lukin.

Lukinin mukaan Huberin hallit edustavat kulttuurihistoriallista, erittäin arvokasta teollista rakennusperintöä.

”Lähtökohtaisesti ne tullaan suojelemaan asemakaavalla.”

Alueen maanomistajat ja kaupunki teettivät yhdessä Huberilan alueelle viitesuunnitelman 2019, jossa visioitiin alueen tulevaisuutta.

”Viitesuunnitelmassa Huberilaa kaavailtiin monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena naapurustona. Suunnitelmassa tutkittiin vähän, millaiseen käyttöön hallit voisivat soveltua. Tulevaisuudessa halleista voisi löytyä esimerkiksi palvelukylä, jossa olisi kauppa, kirjasto, taidetiloja, tanssisaleja, urheiluhalli tai vaikkapa food garden”, kuvailee Lukin.

Viitesuunnitelma on kuitenkin vain viitesuunnitelma. Veromiehessä asuu tällä hetkellä alle 700 ihmistä. Tarvetta valtavalle monitoimitilalle ei vielä ole. Huberin hallien kohtalo selkeytyy vasta vuosien päästä, kun hurja asuntorakentaminen konkretisoituu.

Huberin hallit omistaa tällä hetkellä eläkevakuutusyhtiö Elo ja LVI Dahl -yritys, ja niissä on esimerkiksi varastotoimintaa.

”Nykyinen toiminta halleilla voi hyvin jatkua toistaiseksi ennallaan eikä suojelukysymyskään ei ole aivan akuutti, koska rakennukset ovat tehokkaassa käytössä ja niitä pidetään kunnossa”, Lukin sanoo.

Huberin hallit todennäköisesti kuitenkin säilyvät tulevaisuudessakin. Uudenkarheassa Veromiehessä ne ovat muistutus alueen teollisesta historiasta.

Konkreettisesti Robert Huberin perinnön voi havaita ympäri Suomea.

Hallien vierestä kulkee insinöörin mukaan nimetty tie. Helsingin keskustaan taasen nousi 1890-luvulla Huberin talo, upea uusrenessanssirakennus, jonka Huber rakennutti aikansa johtavan arkkitehdin Theodor Höijerin kanssa. Talo tosin purettiin vuonna 1960, ja sen tilalla on nykyisin Forumin kauppakeskus.

Huberin talo historiallisessa kuvassa. Helsingin Mannerheimintien ja Kalevankadun kulmatalon tilalla on nykyisin Forumin kauppakeskuksen eteläpäätyä.­

Helsingin lisäksi Huber vaikutti usean muun suomalaisen kaupungin vesijohtohankkeisiin, muun muassa toimimalla asiantuntijana suunnittelutyössä tai muuten vaikuttamalla paikallisiin päättäjiin.

Huber vaikutti jopa suomen kieleen. ”Haaleaa huuberia vai kuumaa?” kysyi Helsingin Sanomat vuonna 1983 uintiveden lämpötilaa käsittelevässä uutisessaan. 1920–1970-luvuilla helsinkiläiset puhuivat huuperista tai huuberista tarkoittaessaan vettä, erityisesti Helsingin juomavettä. Sanapari huuberin putkiolut tarkoitti vesijohtovettä.

Artikkelissa on käytetty lähteenä Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii: Stadin slangin suursanakirjaa (Heikki Paunonen, 2000), Oy Huber Ab:n historiikkia, joka kattaa vuodet 1879–1979 (Gustaf W. Norrmén, 1979), Kotimaisten kielten keskuksen artikkelia ”Kaupunginosan nimi Veromies säilyy” (2020), sekä Vantaan kaupungin tilastoja.