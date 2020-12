Somessa nähtiin täysin absurdi versio Linnan juhlista – Taustalla on vantaalainen Aurora Raiskinen, jonka korona jätti toimettomaksi vuoden kiireisimpänä aikana

Toimettomiksi jääneet pukusuunnittelijat tempaisivat pystyyn omat Linnan juhlat. Tuhannet ihmiset seurasivat juhlia sosiaalisessa mediassa.

Tämän vuoden Linnan juhlien pukukuningatar on Janina Silvennoinen.

Että kuka?

Jos mieleen ei juuri nyt tule ketään julkkista, jonka nimi olisi Janina Silvennoinen, ei ihme. Tämä julkkis on kuvitteellisen nukkemaailman hyväntekijä. Hän toimii ”valtakunnallisena koordinaattorina Ikääntyneiden ulkoilutoiminta ry:ssä, joka pyrkii järjestämään niin kotonaan kuin hoitolaitoksissa eläville seniorikansalaisille elämää rikastuttavia ulkoilukokemuksia, kunkin omien kykyjen, toiveiden ja voimien mukaan.”

Vaikka Silvennoinen on nukke, on puvun tehnyt ihan oikea suunnittelija Irina Kutuzova. Hän on yksi kahdeksasta vaatesuunnittelijasta, jotka päättivät järjestää nukkeversion Linnan juhlista.

Idean äiti, vantaalainen hääpukusuunnittelija Aurora Raiskinen kertoo, että idea kuvitteellisiin juhliin tuli olosuhteiden pakosta, kun itsenäisyyspäiväjuhlat peruutettiin kaikkialla.

”Normaalisti meillä tähän aikaan vuodesta hirveä kiire. Kotona ehtii käydä vain nukkumassa, jos sitäkään. Tämä karmea koronavuosi muutti tilanteen, ja yhtäkkiä aikaa oli valtavasti.”

Tässä Reino ”Reiska” Hukkanen, Keski-Suomen jätehuollon infrastruktuurisuunnittelija yhdessä Bertta Kaarina Sydänmaan kanssa.­

Raiskinen ja muut suunnittelijat päättivät tehdä jotakin kivaa, ja suunnittelivat barbeille Linnan juhlien puvut.

”Sitten mietimme, tehtäisiinkö vielä toiset. Kun mopo sitten lähti keulimaan, päätimme, että teemme koko juhlat.”

Nuket projektiin saatiin suomalaisilta nukkeharrastajilta. Esimerkiksi presidenttipari Jenni Haukio ja Sauli Niinistö on lainassa mänttäläiseltä Merja Lehtiseltä.

Juhlahumua seurattiin Vau.fi-sivustolla. Sinne tekstit kirjoitti Hanna Roihuvaara, mutta niiden runko tuli suunnittelijoilta.

”Tajusimme, että meillähän on tässä mahdollisuus sanoa jotakin, joten valitsimme vieraiksi ihmisiä, jotka ansaitsisivat enemmän huomiota, kuten sairaanhoitajia ja suomalaisia luovan alan ihmisiä.”

Moni nukkejen pukukankaista on otettu oikeista Linnan juhliin tehdyistä puvuista. Muun muassa nukkejen Vuoden pakolaisnaisen Zahra Hasanin puku on tehty kirjailija Sofi Oksasen Linnan juhlien puvusta jääneestä ylijäämäpalasta. Osa puvuista aiotaan kenties myydä juhlien jälkeen, mutta osa lähtee lainanukkejen mukana näiden omistajille.

Vuoden pakolaisnaisen puku on tehty Sofi Oksasen puvun jäännöspalasta.­

Vau.fi-sivustolla nukkejen kättelysessiota seurasi 18 000 ihmistä. Myös Instagramissa nukkejuhlat saivat tuhat seuraajaa.

”Olemme saaneet aivan valtavasti palautetta juhlista. Olemme itkeneet ja nauraneet sitä. Emme osanneet ajatella, että ihmiset ottaisivat nukkejuhlat niin tosissaan”, Raiskinen kertoo.

Normaalisti asiakkaat ovat kaikenmallisia. Oliko pukujen suunnittelu tänä vuonna helpompaa, kun asiakaskunta oli aika lailla standardimittaista?

”Suunnittelu ei lähde mitoista, vaan persoonallisuudesta, joten kropalla ei ole väliä.”

Sen Raiskinen myöntää, että asiakaskunta oli tänä vuonna helpompaa kuin normaalisti.

”Valituksia ei tullut lainkaan. Mutta harvemmin oikeatkaan Linnan juhliin pukua teettävät asiakkaat valittavat. Kutsut juhliin tulevat niin myöhään, että moni on iloinen, että ehtii teettää puvun.”

Nukkeja voi ihailla livenä Helsingissä Morsiusateljee Helmen ikkunassa osoitteessa Museokatu 40. Nuket ovat ikkunassa jouluun asti.