Tuomas Pelkonen ilmoitti perheelleen 14-vuotiaana eroavansa uskonnollisesta liikkeestä – Nyt hän kertoo, millaista on olla ”luopio” vanhoillislestadiolaisten silmissä

Tuomas Pelkonen jätti vanhoillislestadiolaisen liikkeen 14-vuotiaana. Nykyisin Vantaalla asuva 41-vuotias poliisi haluaa kiinnittää huomiota herätysliikkeen ongelmiin.

Käsi kurkulla.

Siltä teini-ikäisestä pojasta tuntui elää yhteisössä, jossa kaikki itseä kiinnostavat asiat olivat kiellettyjä.

Teini-ikäistä Tuomas Pelkosta kiinnosti erityisesti urheilu. Sekin oli kuitenkin rajoitettua. Kuntoilu oli hyväksyttävää, mutta esimerkiksi joukkueurheilun harrastaminen tai urheiluotteluiden seuraaminen oli kiellettyä.

”Se on aika kapea kaistale, että miten itseään sai toteuttaa ja ilmaista. Sallittua oli hengellinen ja klassinen musiikki, kuvataiteet, kirjallisuus. Teininä kiinnosti elää ja kokea, mutta siinä ympäristössä ihminen ei voi kasvaa täyteen mittaansa”, sanoo nyt 41-vuotias Pelkonen.

Siksi Pelkonen ilmoitti perheelleen 14-vuotiaana, rippikoulun käytyään, ettei enää kuulu vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen.

Nykyisin Pelkonen on vantaalainen, Espoossa työskentelevä poliisi, kristitty, muttei enää vanhoillislestadiolainen. Hän muutti teininä perheensä kanssa pois vanhoillislestadiolaisuuden sydänmailta Oulusta Helsinkiin.

Elämästä vanhoillislestadiolaisena on lähes 30 vuotta, mutta silti se on syy, miksi tapaamme nyt Vantaan Myyrmäessä.

Suurelle yleisölle Pelkonen on tuttu hyväntekeväisyystempauksistaan, joilla hän on kerännyt rahaa muun muassa lastensairaalalle, sairaalaklovneille ja Heidi Foxellille, Hyvinkään ampumisessa vuonna 2012 haavoittuneelle poliisille. Pelkonen juoksi Foxellin hyväksi sata kilometriä alle 12 tunnissa.

Tuoreimman tempauksensa Pelkonen järjesti maaliskuussa. Sillä hän ei kerännyt rahaa.

Hän halusi levittää tietoisuutta vanhoillislestadiolaisen liikkeen 1970-luvun traumasta, hoitokokouksista.

”Sä voit fanittaa Kärppiä, mutta et istua katsomossa”, tiivistää askistolainen Tuomas Pelkonen vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksen urheiluun. Pelkonen tosin itse tunnustautuu Jokerit-faniksi.­

Hoitokokoukset voidaan määritellä ”julkisiksi ja pakotetuiksi sielunhoidollisiksi tilanteiksi, joiden pyrkimyksenä on arvioida ja korjata ihmisen uskonelämään liittyviä asioita”, kirjoittaa politiikantutkija ja yliopistonlehtori Aini Linjakumpu kirjassaan Haavoittunut yhteisö: hoitokokoukset vanhoillislestadiolaisuudessa.

Yksinkertaistettuna hoitokokous on seurakunnan edessä tapahtuva julkinen ripitys.

Hoitokokousten kaltaiset julkiset ripit ovat olleet osa lestadiolaista liikettä 1800-luvulta lähtien. Hoitokokousten intensiivisin vaihe sijoittui vuosiin 1978–1979. ”Hoidettavaksi” joutui, jos teki jotain kiellettyä, kuten katsoi televisiota.

Julkiset ripitykset saattoivat kestää tunteja. Joskus ”hoidettava” ei edes tiennyt, mitä oli tehnyt väärin.

”Kyse ei ole luottamuksellisesta ja omaehtoisesta kahden ihmisen välisestä sielunhoidosta, vaan liikkeen keskeisten toimijoiden järjestämistä julkisista selvittelyistä, joissa yhteisö puuttuu yksilön uskonnolliseen ja sosiaaliseen itsemääräämisoikeuteen”, kirjoittaa Linjakumpu.

Vanhoillislestadiolainen liike ilmoitti lopettavansa hoitokokoukset vuonna 1979, sen jälkeen kun arkkipiispa Mikko Juva oli ottanut useamman kerran julkisesti kantaa liikkeessä esiintyneeseen hengelliseen väkivaltaan.

” ”Se menneisyyden traumaattinen painolasti pysyy pinnan alla mukana niin pitkään, kun sitä ei käsitellä kunnolla.”

Pelkonen syntyi viisi päivää ennen liikkeen ilmoitusta. Silti hän puhuu asiasta tänä päivänä.

Hänestä nimittäin vanhoillislestadiolainen liike ja evankelis-luterilainen kirkko eivät ole kantaneet riittävästi vastuuta hoitokokousten aiheuttamista traumoista. Pelkosen mukaan tapahtumat pitäisi käsitellä rehellisesti, koska hoitokokoukset ovat jättäneet jälkensä koko yhteisöön, ei vain niihin, jotka joutuivat kokemaan julkiset ripitykset.

”Liike on muuttunut paljon 40 vuodessa, mutta se menneisyyden traumaattinen painolasti pysyy pinnan alla mukana niin pitkään, kun sitä ei käsitellä kunnolla.”

Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys (SRK) irtisanoutui julkisesta sielunhoidosta ja pahoitteli 1970-luvun hoitokokouksia vuonna 2011, mutta näki vastuun kuitenkin yksittäisillä toimijoilla. Pelkosen mielestä vastuu on koko järjestöllä, sekä kirkolla, joka ei Pelkosen mukaan ole puuttunut tarpeeksi voimakkaasti liikkeen toimintaan.

”Vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä ei pystytä myöntämään sitä, että opetukset ovat voineet olla vahingollisia tai että on voitu olla väärässä.”

Pelkonen puhuu asiasta myös siksi, ettei usko, että hoitokokoukset ovat todella vain historiaa. Myös Linjakumpu toteaa kirjassaan, ettei hoitokokousten kaltainen toiminta ole kokonaan hävinnyt liikkeestä, vaan ”julkisen sielunhoidon periaatetta toteutetaan jossain määrin edelleenkin.” Julkisuudessa on ollut esillä muutamia tapauksia hoitokokouksista vielä 2010-luvulla.

”Hoitokokoukset ovat vallankäyttöä ja väkivaltaa. Niillä ei ole mitään tekemistä sellaisten kristillisten arvojen kanssa kuin armo, lähimmäisenrakkaus ja myötätunto”, sanoo Pelkonen.

Herättääkseen huomiota hoitokokouksien historiasta ja nykytilasta Pelkonen järjesti maaliskuussa hoitokokoushiihdon: hän hiihti 24 tunnissa reilut 213 kilometriä Oulussa.

”Oulussa siksi, koska liikkeen keskusjärjestö sijaitsee Oulussa, joka on myös liikkeen vankinta kannatusaluetta Suomessa.”

SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara kertoo, että hoitokokouksia on käsitelty SRK:n viime vuonna ilmestyneessä historiateoksessa, Myrskyjen keskellä - Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen historia 3.

”En näe sen vuoksi tarvetta tapahtumien uudelleen avaamiseen”, Kaarivaara toteaa sähköpostitse.

Kysymykseen siitä, mikä on liikkeen suhtautuminen hoitokokouksiin tänä päivänä, Kaarivaara toteaa, että yhteisöllisissä toiminnassa voi aina syntyä erimielisyyksiä.

”Uskonnonvapauden näkökulmasta on vaarallista yleistämistä, jos keskustelut uskon asioista leimataan hoitokokouksiksi ja painostamiseksi. Haluamme rohkaista rauhanyhdistyksissä hyvän hallintotavan mukaiseen toimintaan, jossa korostuu rakentava ja toisia kunnioittava vuoropuhelu. ”

Kaarivaara toteaa, ettei luonnollisesti voi tietää kaikkea, mitä ihmisten kesken tapahtuu.

”Uskominen on vapaaehtoista, eikä ketään voida pakottaa uskomaan. Tärkeää on myös, että kohtaamisen tulee olla vapaaehtoista eikä siihen saa liittyä minkäänlaista painostamista tai pakottamista eli hengellistä tai henkistä väkivaltaa. Asioista voidaan toki olla eri mieltä keskusteluissa, ja on arvokasta, että jokainen voi vapaasti tuoda näkemyksensä ja ajatuksensa esille. Ketään ei tule painostaa pyytämään anteeksi.”

” ”Tietenkin, kaikkihan siellä pelkää.”

Palataan vielä Pelkoseen. Vanhemmat eivät tukeneet nuoren Pelkosen päätöstä jättää vanhoillislestadiolainen liike.

Mutta eivät he häntä hylänneetkään. Pelkonen asui kotona aikuiseksi asti ja muutti omilleen armeijan jälkeen. Pelkosen vanhemmat, jotka kuuluvat yhä liikkeeseen, ovat edelleen osa miehen ja tämän kolmen lapsen elämää.

Ei lähteminen silti helppoa ollut. Se pelotti.

”Tietenkin, kaikkihan siellä pelkää. Se helvetin pelko on niin syvällä.”

Pelkosen mukaan liikkeessä tehdään lapsesta asti selväksi, että vain liikkeen jäsenet pääsevät taivaaseen. Kaikki muut joutuvat helvettiin. Pelkosen vanhemmatkin uskovat, että lopulta pojan kohtalona on tulimeri.

Pelot kulkivat Pelkosen mukana jonkin aikaa liikkeen jättämisen jälkeen.

”Ne ajatukset olivat jonkin aikaa mukana, vaikka kuinka itselleen järkeili, että ne ovat vain ajatuksia, joihin minut on kasvatettu. Helvetin pelko on yksi asia, joka pitää ihmisiä mukana liikkeessä.”

Pelkonen tekee töitä sen eteen, että tulevaisuudessa liikkeessä olevilla tai siitä lähteneillä olisi parempi olla.

”Liikkeen tervehtyminen vähentäisi kärsimystä yhteiskunnassa. Hengellistä väkivaltaa ei vielä juuri tunnisteta viranomaistoiminnassa.”

Hänellä itsellään on omien sanojensa mukaan ihan hyvä olla.

”Moni liikkeestä lähtenyt voi tuntea syyllisyyttä tehdessään sellaisia asioita, jotka olivat kiellettyjä liikkeessä. En itse koe enää nykyään syyllisyyttä sellaisten asioiden tähden, mutta nuorena koin.”

Kuten silloin, kun Pelkonen meni baariin ensimmäistä kertaa.

”En tiedä, oliko se ehkä syyllisyyttä. Oli outo, ulkopuolinen olo, vaikka sulauduin muihin ihmisiin. Muistan ajatelleeni, että tämä on maallista.”

Vanhempien lisäksi Pelkonen kertoo olevansa edelleen vaihtelevissa väleissä muiden entisen yhteisönsä jäsenten kanssa.

”Mutta ei ne välit ole enää täysin samanlaiset. Välissä on näkymätön seinä, ja sen seinän toisella puolella oleva ei usko, että voisin sataprosenttisesti pelastua.”

Pelkosen mukaan liikkeestä lähteneellä ei myöskään ole sataprosenttista ihmisarvoa.

”Alimmaksi pohjasakaksi koetaan ihmiset, jotka ovat lähteneet liikkeestä ja kehtaavat vielä kritisoida sitä. He ovat luopioita.”

Miltä tuntuu olla luopio?

Pelkonen purskahtaa nauramaan.

”Hyvältä!” hän vastaa lopulta.

”Mulla on yksi elämä. Tuntuu hyvältä saada elää ja hengittää vapaasti.”

Oikaisu 28.11. kello 13.49: Tuomas Pelkonen asuu Askistossa, ei Myyrmäessä, kuten jutussa aiemmin väitettiin.