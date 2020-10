Hautausmailla harhailu on vihdoin ohi: Vantaalla voi nyt etsiä haudan tarkan sijainnin uudenlaisella verkkohaulla

Vantaan seurakuntien hautahakupalvelussa on liki 28 000 hautapaikkaa. Pinta-alaltaan Vantaan suurin hautausmaa ei kuulu hautahakupalvelun piiriin.

Vantaan seurakunnat on ottanut käyttöönsä hautahakupalvelun, jonka avulla vainajan nimellä voi etsiä hautapaikan sijainnin.

Hautapaikan löytää kirjoittamalla vainajan nimen hakukenttään. Vainajasta on vaikea erehtyä, sillä palvelu näyttää vainajan koko nimen, sekä synnyin- ja kuolinajan.

Oikean ihmisen löydyttyä hautahaku kertoo, mihin Vantaan hautausmaalle vainaja on haudattu, sekä hautarivin tarkkuudella, missä hautapaikka on.

Vantaan seurakuntien käyttöönottama hautahakupalvelu tuottaa haun perusteella kartan hautausmaasta, johon vainajan hautapaikka on merkitty keltaisella.­

Vantaa on nyt kolmas kunta, joka on ottanut Haarnio Oy:n kehittämän palvelun käyttöönsä. Hautahakuohjelma on otettu aiemmin käyttöön jo Vihdissä ja Keravalla.

Vantaan seurakunnilla on neljä hautausmaata: Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa, Hämeenkylän kirkon hautausmaa, Ruskeasannan hautausmaa ja Korson kirkon hautausmaa.

Korson hautausmaa on uurnalehto, jossa tuhkat haudataan ilman tarkkaa hautapaikkaa. Uurnalehtoon laskettua etsittäessä hakupalvelu ohjaa hautausmaan muistelupaikalle.

Pinta-alaltaan Suomen suurin hautausmaa, Honkanummen hautausmaa Vantaan Itä-Hakkilassa ei kuulu hautahakupalvelun piiriin, sillä se kuuluu Helsingin seurakunnille.

Vantaan seurakuntien hautaustoimen päällikkö Minna Aho kertoo tiedotteessa, että hautahaku on otettu käyttöön, koska omaiset, ystävät ja muun muassa sukututkijat kyselevät usein hautapaikan tietoja.

Vantaan seurakuntien hautausmaiden kirjoissa on tällä hetkellä yhteensä 29 770 nimeä. Hautapaikkoja on hakupalvelussa 27 337, sillä samaan hautaan voidaan haudata useampi ihminen.