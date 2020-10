Vantaalla sijaitsevan datakeskus Ficolon seinä on tiettävästi ainoa laatuaan. Alumiinilevyistä tehty pinta liikkuu tuulen mukana.

Keskellä vantaalaista teollisuusaluetta on rakennus, jonka seinä näyttää liikkuvan.

Lähempää katsottuna huomaa, että seinän aaltoilu syntyy, kun julkisivuun kiinnitetyt alumiinilevyt liikkuvat eri tahtiin tuulen mukana. Kyseessä on todennäköisesti Suomen ensimmäinen kineettinen seinä eli sellainen, jossa on liikkuvia osia.

”Emme tiedä, että Suomessa kukaan muu olisi tehnyt tällaista aiemmin”, kertoo Swecon arkkitehti Tapani Virkkala.

Pilvi- ja datakeskus Ficololle seinän suunnitelleet Virkkala ja Stefan Vara saivat idean seinään Yhdysvalloista.

”Esimerkit olivat aika uusia, eivätkä tällaisista ilmasto-olosuhteista kuin täällä, joten valmistaja Alupro teki muutamia prototyyppejä, joista valitsimme tämän”, sanoo Virkkala.

Tämän jutun alussa oleva video näyttää, miten seinä elää tuulen mukana.

Metallilevyt on kiinnitetty kahdella ruuvilla, jotta ne pääsevät liikkumaan.­

Metallilevyjä on toki käytetty julkisivuissa aiemminkin, mutta ei tällä tavalla. Yleensä levyt on kiinnitetty neljällä ruuvilla, tässä ne on kiinnitetty kahdella, jotta ne pääsevät liikkumaan tuulen mukana.

Seinä valmistui keväällä, joten siitä, miten seinälevyt käyttäytyvät talvella kun niihin tulee lunta tai jäätä, ei ole vielä kokemusta. Vaikka käytetyt tarvikkeet ovat pakkasenkestäviä, voi olla, että liike loppuu kylminä päivinä. Se ei kuitenkaan huoleta Virkkalaa.

”Jos seinä ei liiku joltakin alueelta koko ajan niin sitten se ei liiku.”

Datakeskuksen alue on Virkkalan mukaan hyvä paikka kokeilla uutta, sillä piha on aidattu, eikä ulkopuolisilla ole pääsyä pihaan. Vaikka levyistä putoaisi jäätä, kukaan ei joudu vaaraan.

”Jos seinä olisi keskustamiljöössä, olisi täytynyt tehdä pidempiaikaisia testejä eri sääolosuhteissa.”

Ficolon datakeskuksen julkisivu elää tuulen mukana. Rakennus on kuitenkin aidatulla alueella, joten arkkitehtuurista kiinnostuneet eivät pääse tarkastelemaan näkyä läheltä.­

Liikkuvien neliöiden teema sopi hyvin myös tilaajan, pilvi- ja datakeskuspalveluja tarjoavan Ficolon ajatukseen siitä, miltä rakennuksen tulisi näyttää. Ficolo kertoo brändänneensä kunkin datakeskuksen omalla tavallaan.

”Esimerkiksi Porissa meillä on maan alla datakeskus, jonka nimi on The Rock. Tämän Vantaan rakennuksen nimi The Air tulee siitä, että talossa hyödynnetään viileää pohjoismaista ulkoilmaa palvelinten jäähdyttämiseen”, sanoo Ficolon kaupallinen johtaja Kim Gunnelius.

Talon ulkosivun haluttiin jatkavan samaa ilmavaa teemaa. Gunneliuksen mukaan uuteen julkisivuun ollaan yrityksessä hyvin tyytyväisiä.

”Se on kuin merinäköala, joka muuttuu sään- ja vuodenaikojen mukaan.”