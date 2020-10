Vantaalainen Krista Välkkilä oli ulkoiluttamassa koiriaan tutussa metsikössä, kun vastassa oli kasoittain jätettä.

Vantaan Seutulan asukkaita suututtaa. Joku on käynyt tyhjentämässä roskiaan Tapolanrinteen metsään.

Vantaalainen Krista Välkkilä huomasi roskakasan lenkittäessään koiriaan alueella viime viikolla. Välkkilän ja hänen kolmen koiransa kävelylenkki kulkee Tapolanrinteen läpi viikoittain.

”Pentu alkoi heti haukkua kasoja. Koirat olisivat varmaan menneet haistelemaan roskia, mutta lähdin nopeasti koirien kanssa pois. Siellä olisi saattanut olla jotain vaarallista”, Välkkilä kertoo.

Syksyisen metsikön keskeltä löytyi muun muassa sohvatyynyjä, naulakko, lasten reppu, takkeja ja muovinen ilmapatja. Lisäksi roskakasassa on muovimattoja, pulloja, tupakka-askeja ja styroksia sekä muuta roskaa.

Kauempana metsässä on kasa muovia. Muovit ovat olleet metsässä jo pidempään, sillä niiden päälle on kerääntynyt lehtipeitto.

”Suututtaa tosi kovasti”, Välkkilä sanoo.

”Itse olen henkeen ja vereen luontoihminen.”

Seutula on Välkkilän mukaan maaseutumaista ja siistiä. Alueella asustaa runsaasti peuroja ja kettuja. Välkkilän naapuri on nähnyt ilveksenkin vilaukselta.

Välkkilää harmittaa ihmisten välinpitämättömyys juuri eläinten takia.

”Jäte on vaarallista luonnolle ja siellä oleville eläimille. Mitä, jos joku eläin tarttuu roskiin kiinni tai yrittää syödä roskia”, Välkkilä pohtii.

Metsään kuljetetun roinan seassa on muun muassa pahvipakkauksia.­

Roskakasan joukossa on hyvin sekalaista roinaa. Tavaraa on niin paljon, että niiden tuomiseen on tarvittu auto.

”Luulisi, että jos on varaa autoon ja bensaan, niin olisi varaa viedä roskat sorttiin”, Välkkilä ihmettelee ja viittaa Sortti-asemiin.

Samaa pohtii myös moni muukin sosiaalisessa mediassa. Facebookin Vantaan Puskaradio -ryhmässä on kymmeniä tyrmistyneitä kommentteja aiheesta.

”Ihmisen härskiydellä ei ole nykyään mitään rajaa. Paljon on ihmisiä, joille ei ole millään mitään väliä!”, kommentoi eräs käyttäjä.

Roskakasassa on tekstiilejä ja pahvia.­

Välkkilän mukaan Seutulassa kaikki tietävät toisensa. Ajatus siitä, että joku alueen asukkaista olisi vienyt roskat metsään, tuntuu vaikealta. Eniten Välkkilä ihmettelee lasten reppua roskien joukossa:

”Itse mietin, että millaista esimerkkiä vanhempi opettaa omalle lapselleen, jos asenne on tällainen, että voi vaan metsään viskata kaiken.”

Välkkilä teki roskista ilmoituksen Vantaan kaupungille. Kaupungin mukaan jätteet sijaitsevat yksityishenkilön mailla.