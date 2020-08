Vantaan kaupunki saattaa sakottaa viatonta maanomistajaa, koska hän ei ole siivonnut ohikulkijoiden sotkuja tontiltaan. ”Putsaamisessa ei ole mitään järkeä, koska parin viikon päästä roskaa on taas enemmän.”

Marko Salorannan tontille kaadetaan jatkuvasti luvatta rojua, jota hän on Vantaan kaupungin mukaan velvoitettu siivoamaan.

Salorannan omistama alue sijaitsee Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (Hsy) ylläpitämän Ruskeasannan Sortti-aseman lähellä Vantaan Ilolassa.

Saloranta on saanut kaupungilta useita siivouskehotuksia. Hänen mukaansa siivoamisesta ei kuitenkaan ole hyötyä.

”Tämä on painajainen. Putsaamisessa ei ole mitään järkeä, koska parin viikon päästä roskaa on taas enemmän,” Saloranta kuvailee.

Salorannan mukaan ongelma on kestänyt niin kauan, kun hän on omistanut tontin, noin 4–5 vuotta. Hän ei asu alueella, vaan tontilla sijaitsee hänelle kuuluva merikontti, jossa hän on säilyttänyt esimerkiksi auton varaosia.

Nykyään kontti on tyhjä, koska varaosat on varastettu.

Sotkua kuvattuna metsässä kontin ympärillä.

Vantaan kaupungin tietoon ongelmat ovat tulleet vasta viime vuonna.

Vantaan kaupungin johtava ympäristötarkastaja Maarit Rantataro kertoo, että aseman ympäristöön on hylätty esimerkiksi sohvia, sänkyjä, tuoleja, pesukoneita, mattoja, vaatteita ja elektroniikkaa. Tavaroita jätetään myös kaupungin omistamalle alueelle.

Rantataro kertoo, että ongelmaa yritetään parhaillaan ratkaista. Alue on tarkoitus käydä tarkastamassa lähipäivinä.

”Tämä menee sillä tavalla, että yksityinen maanomistaja on velvollinen siivoamaan, ellei se ole täysin kohtuutonta.”

Jätelaissa siivousvastuu on ensisijaisesti roskaajalla. Jos roskaaja ei ole tiedossa, vastuu siirtyy yleensä maanomistajalle.

Rantataron mukaan Saloranta ei ole reagoinut siivouskehotuksiin, minkä takia asiaa viedään seuraavaksi eteenpäin hallintopakolla. Tämä voi tarkoittaa uhkasakkoja Salorannalle, jos hän ei siivoa aluetta ympäristölautakunnan asettamassa määräajassa.

Tapaus ei ole kuitenkaan vielä lautakunnan käsittelyssä, eikä määräaikaa ole toistaiseksi asetettu, sillä Salorantaa on ensin kuultava.

Rantataron mukaan usein pelkkä uhkasakon uhka riittää. Sakot tulevat harvoin maksettaviksi.

Saloranta ei ole kuitenkaan ainoa, joka on jättänyt sotkut siivoamatta.

”Sitä olen ihmetellyt, että kaupunki ei ole siivonnut omaa aluettaan. Ehkä on odotettu, että yksityinen maanomistaja siivoaa ensin omansa”, Rantataro sanoo.

Tyypillisesti aseman läheisyyteen hylätään esimerkiksi sohvia ja sänkyjä.

Saloranta on saanut yksittäisten roskaajien henkilöllisyyden selville pariin otteeseen.

Pari vuotta sitten tontilta löytyi jonkin auton katsastustodistus. Saloranta epäili, että sama henkilö olisi tuonut tontille muutakin tavaraa ja teki poliisille rikosilmoituksen.

”Sanoin poliisille, että tämä kannattaisi selvittää. Eihän kenenkään auton katsastustodistus itsestään lennä minun tontilleni.”

Asiaa ei kuitenkaan selvitetty.

Vähän aikaa sitten tontilta löytyi myös verkkokauppatilauksen lähetelista, jossa luki asiakkaan nimi. Viereen oli hylätty auton penkit. Saloranta soitti henkilölle, joka kielsi jättäneensä alueelle mitään.

Saloranta suunnittelee uuden rikosilmoituksen tekemistä, vaikka se ei todennäköisesti ratkaise ongelmaa. Lukuisten sotkijoiden saattaminen vastuuseen on osoittautunut mahdottomaksi, ja vaihtoehdot tuntuvat olevan vähissä.

Salorannalle on ehdotettu myös tontin aitaamista.

”Sehän on helppo vaihtoehto”, Saloranta irvailee.

Maasta löytyy myös mattoja.

Kun tekijät eivät ole tiedossa, sotkemisen syitä voi vain arvailla.

On kuitenkin todennäköistä, että tavaroita hylätään lähiympäristöön joko Sortti-aseman hintojen tai aukioloaikojen takia.

”Huomataan, että jätteiden vieminen maksaa jonkin verran, ja sitten todetaan, että ei voida maksaa”, Rantataro sanoo.

Tavaraa saatetaan hänen mukaansa jättää ympäristöön myös silloin, kun Sortti-asema on kiinni. Näin voi käydä erityisesti viikonloppuisin, jolloin asema on kokonaan suljettu.

Osa ihmisistä näkee hänen mukaansa paljonkin vaivaa viedessään huonekaluja piiloon syrjäisiin paikkoihin.

Kun ympäristössä on valmiiksi muuta jätettä, kynnys roskata on pienempi. Rantataron mukaan näin käy helposti, vaikka hyväksyttävää sotkeminen ei ole.

”Eihän näin saisi tehdä.”

Vuosikymmenten aikana vastaava sotkeminen on hänen mukaansa kuitenkin vähentynyt. Erityisesti sähkö- ja elektroniikkajätettä löytyy ympäristöstä enää harvoin. Osa vanhoista dumppauspaikoista on kadonnut, kun tilalle on tullut asutusta.

Toisaalta huonekaluja saatetaan jättää myös asutuksen keskellä sijaitseville kierrätyspisteille, jonne ne eivät kuulu. Esimerkiksi Hakunilan S-Marketin Rinki-kierrätyspiste jouduttiin vastikään sulkemaan, kun sen ylläpitäjät joutuivat jatkuvasti kärräämään eteenpäin sinne kuulumatonta rojua.

Aluelle jätetään kaikkea vaatteistä sänkyihin.

Hsy:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen Ruskeasannan Sortti-asemalta kertoo, että heidän tonttinsa on useimmiten siisti, eivätkä he ole vastuussa sen ulkopuolelle jätetyistä huonekaluista.

He ovat kuitenkin tehneet ympäröivistä alueista ilmoituksen Vantaan ympäristökeskukseen.

”Siivoamme kyllä aina, jos jotain on jätetty meidän porteille,” Mäntynen sanoo.

Tavaroiden hylkääminen porteille on kuitenkin harvinaista. Vastaavaa ei Mäntysen mukaan tapahdu myöskään muilla Sortti-asemilla.