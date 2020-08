Vantaa omistaa kaksi saarta, joihin ei pääse kuin omalla veneellä. Niihin rantautuvaa odottavat kuitenkin upeat näyt ja ruuhkattomat rannat.

Porslahden venesatamassa Vuosaaressa on kolme Vantaan kaupungille kuuluvaa ja vantaalaisille varattua venelaituria.

Satamasta vantaalainen veneilijä pääsee alle puolessa tunnissa Tallholmeniin. Se on toinen Vantaan omistamista saarista. Toinen on Krokholmen, josta Vantaalle kuuluu puolet. Molemmat sijaitsevat Sipoon saaristossa.

Jos ei satu olemaan veneilijä, näihin saariin on vaikea päästä.

Tallholmen sijaistsee Sipoon alueella ulkosaaristossa.

Vantaan kaupungin saarivastaava Markku Tiusanen hyppää veneestä laiturille ja solmii köyden paalun ympärille.

Tallholmenissa ensimmäisenä vastassa on pieni hirsisauna. Se on vierailijoiden vapaassa käytössä. Lisäksi saarella on kaksi keittokatosta ja huvila, jota Vantaan kaupunki vuokraa kesäisin. Huvilassa ei ole sähköjä, ei juoksevaa vettä eikä lämmitystä.

Tyypillisenä kesänä varausvuorokausia kertyy 60–80. Viime kesänä huvilaa ei vuokrattu ollenkaan. Venekerhon kanssa yritettiin neuvotella pidempiaikaisesta vuokraamisesta, mutta suunnitelmat eivät toteutuneet.

Tänä kesänä huvila on ollut vuokrattuna 43 päivää. Tätä voi Tiusasen mukaan selittää se, että vuokraaminen aloitettiin koronavirustilanteen takia tavallista myöhemmin.

Huvilan vuokraaminen maksaa 80 euroa yöltä. Sisustus on askeettinen, mutta tilaa löytyy ja saaren toinen sauna on huvilan vuokraajien käytössä.

Neljän hehtaarin saaren ympäri kävelee nopeasti. Kärjestä avautuu näkymä kauas merelle. Söderskärin majakka näkyy horisontissa pienenä pisteenä.

Tuuli humisee, ja merivesi pärskyy vasten kallioita. Paikalla näyttää olevan yksi purjevene ja pari melojaa.

”Käyttö on muuttunut ihan totaalisesti. Vielä joskus 80-luvulla ja 90-luvun alussa täällä oli ihan hirveästi telttailijoita. Se kulttuuri on aika lailla hävinnyt”, Tiusanen sanoo.

Tallholmenin sauna on kaikkien vapaassa käytössä.

Saaren toisella puolella Kaunissaari hallitsee maisemaa. Se on suosittu retkeilykohde. Sadan hehtaarin saarella on ravintola, luontopolku, vuokrattavia mökkejä ja viisi keittokatosta.

Toisin kuin Tallholmeniin, Kaunissaareen kulkee kesäisin myös yhteysvene Vuosaaresta.

Sellainen on yritetty saada myös Tallholmeniin. Alkuvuodesta joukko Vantaan kaupunginvaltuutettuja pyysi selvitystä julkisen veneliikenteen mahdollisuudesta, mutta hommasta ei tullut mitään.

Liikennöitsijät eivät olleet Tiusasen mukaan kiinnostuneita.

”Sanottiin, että täällä pitäisi olla ravintola tai jotain vastaavaa, että tämä houkuttelisi riittävästi asiakkaita.”

Nyt saaresta ei ole iloa kaikille vantaalaisille. Tiusasen mielestä voi kuitenkin olla parempi, jos saari säilyy sellaisenaan.

”Ei varmaan voi olla lähtökohta, että jokaisella saarella täytyy olla oma ravintola. On arvokasta, että myös tällaisia paikkoja on. Monet saaret on rakennettu niin täyteen.”

Tiusasen mukaan vantaalaiset voivat yhtä hyvin hyödyntää myös Kaunissaaren palveluita.

Tallholmenissa on kolme keittokatosta.

Myös Tallholmenin pienellä hiekkarannalla lounasta lusikoivat Ville Tanttu ja Joni Juutilainen vierastavat ajatusta yhteysaluksesta.

Moneen saareen pääsee jo yhteysaluksella, ja vaihtoehtojakin löytyy. Se on Tantun mielestä hyvä.

”Se, että jonnekin pääsee vain kanootilla tai pienellä veneellä, määrittelee tosi paljon paikan luontoa”, Tanttu sanoo.

He ovat meloneet saareen edellisenä päivänä ja viihtyneet hyvin. Samanlaista rauhaa ei välttämättä löytyisi, jos saareen kulkisi yhteysalus.

Tallholmenista Tanttu ja Juutilainen kuulivat Hattusaaressa tapaamaltaan retkeilijältä. Tämä osasi myös kertoa, että saari kuuluu Vantaan kaupungille. Se tuli heille yllätyksenä.

Ville Tanttu ja Joni Juutilainen kertovat, että sunnuntaina saarella oli enemmän ihmisiä. Maanantaina on ollut hiljaista.

Krokholmen sijaitsee lähempänä, noin viiden kilometrin venematkan päässä Vuosaaressa.

Myös Krokholmen sopii hyvin telttailuun ja ulkoiluun. Sillä on keittokatos, uimaranta ja sauna, jota voi vuokrata.

Saaresta kahdeksan hehtaaria kuuluu Vantaan kaupungille.

Joku on kiinnittänyt veneen Krokholmenin hiekkarantaan.

Molemmat saaret ovat olleet Vantaan kaupungin omistuksessa nelisenkymmentä vuotta.

Suurta taloudellista hyötyä Vantaalle niistä ei ole, mutta ylläpitokustannukset ovat vain noin 3 000 euroa vuodessa.

Iloa saarista on tasapuolisesti kaikille, jotka niihin pääsevät. Suoraa hyötyä juuri vantaalaisille ei ole. Reittiliikennekin olisi ollut kaikkien käytössä, ja se olisi mahdollistanut monen vantaalaisen pääsyn saarelle.

Kesäkuun alussa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ehdotti saarten myymistä yhtenä osana talouden tervehdyttämistoimia koronakevään jälkeen.

Tiusanen pitää myymistä järjettömänä.

Koska ulkoilusaarista kaupungille aiheutuvat kulut ovat niin olemattomat, saarten myyminen ei tuottaisi pysyviä säästöjä.

Sen sijaan saarten myyminen olisi iso menetys ulkoilijoille.

”On tärkeää, että yhteiskunnan omistuksessa on alueita, joita voidaan käyttää ulkoiluun ilman ristiriitoja maa- tai vesialueen omistajien kanssa”, Tiusanen sanoo.