Vantaalla viidellä viljelypalsta-alueella vedensaanti on hankalaa. Ongelmaan on tulossa helpotusta, mutta vasta muutaman vuoden kuluttua.

Hikikarpaloita helmeilee Taija Veriö-Piispasen, 71, otsalla, kun hän nousee pienet rappuset viides vesiämpäri kädessään. Maa viljelypalstalla kultapiiskujen, herneiden ja vihannesten alla on kuivaa, joten reissu pienen mutaisen ojan varteen on pakko tehdä.

”Minulla palsta on sen verran lähellä ojaa, että pystyn melko helposti hakemaan vettä. Toista se on niillä, joilla on palsta uudella laajennuspuolella.”

Taija Veriö-Piispasen aarin kokoinen palsta sijaitsee Rajakylän viljelypalsta-alueella. Rajakylä on Vantaalla yksi niistä viidestä viljelypalsta-alueesta, joissa vedensaanti on hankalaa.

Ongelmia on kaupungin tekemän selvityksen mukaan Rajakylän lisäksi Martinlaakson, Myyrmäen, Ruskeasannan ja Mikkolan viljelypalstoilla. Näistä neljällä palsta-alueella ei ole vesihanoja tai pumppuja, vaan kasteluvesi joudutaan hakemaan ojasta tai purosta. Kuivana kesänä alueilla on kärsitty vesipulasta.

Vedensaannin vaikeus on saanut viljelijät keksimään kikkoja vedenhakuun. Osalla reissua helpottavat vanhat lastenvaunut, toisella kottikärryt. Jotkut käyttävät aggregaatteja, vaikka se ei olekaan suotavaa.

Veriö-Piispanen sanoo hakevansa vettä vanhalla Amerikan alkuperäisasukkaiden metodilla.

”Otan mukaan kahdeksan ämpäriä ja kannan ne takaisin pikku hiljaa. Kannan kaksi ämpäriä kerrallaan pienen matkaa ja huilaan. Sitten kävelen takaisin, täytän uudet ja kannan taas pienen matkaa. Teen reissun osissa.”

Aiemmin viljelysalueella oli vesipumppu, mutta se hajosi. Sen jälkeen veden saamisesta on tullut hankalampaa kuin ennen.

Taija Veriö-Piispasen tavoitteena on, että oma palsta näyttää vanhanaikaisen omakotitalon pihalta.

Oikein kuivina kausina Veriö-Piispanen on tuonut vettä kotoa viljelyksille. Nykyisin se ei enää onnistu, sillä hänen miehensä kuoli kolmisen vuotta sitten eikä hänellä itsellään ole ajokorttia. Vedenkantoon kotoa oli myös toinen syy: purossa elävät vesirotat.

”Johonkin nekin sontii. Vedenlaatu huolestutti.”

Kasteluvaikeuksien vuoksi jotkut ovat jopa lopettaneet palstanpidon. Veriö-Piispanenkin tuntee muutamia.

”Eräs vanha rouva putosi ojaan vettä hakiessaan ja lopetti viljelyn siihen.”

Veriö-Piispasen toiveena olisikin, että ennen kuin jalat menevät liian kehnoiksi, alueelle tulisi vesijohtovesi.

Kuivina kesinä osa luonnonvesien varassa olevista viljelyspalsta-alueista on kärsinyt vesipulasta.

Kasteluongelmiin on tulossa helpotusta, sillä Vantaan kaupunki on luvannut hoitaa vesijärjestelmät niille viidelle viljelypalsta-alueelle, joissa vedensaanti on ongelmallisinta.

Ihan heti vesiongelma ei kuitenkaan ratkea, sillä Vantaan kaupungin suunnitteluinsinööri Antti Auvisen mukaan rakennusvaihe toteutetaan vuosina 2021–2023.

”Nyt syksyllä teemme maaperätutkimuksen, jonka perusteella arvioimme, rakennetaanko alueelle porakaivo vai vedetäänkö vesijohtovesi.”

Ensimmäisten palstojen vesipisteitä on tarkoitus ryhtyä rakentamaan syksyllä 2021. Kaikkia kohteita ei korjata kerralla, vaan tarkoitus on aloittaa niistä, joissa vesiongelma on akuutein.

Todennäköisesti ensimmäinen korjauskohde on Martinlaakson viljelypalsta-alue, koska valtuustoaloite lähti alueen palstavastaavan Unto Vesterisen yhteydenotosta.

Kokoomuspoliitikko Markku Weckman, joka teki Vesterisen yhteydenoton vuoksi valtuustoaloitteen viljelyspalstojen vedenpuutteesta, on iloinen siitä, että asialle aiotaan tehdä jotakin. Weckman kuitenkin kritisoi korjauksiin varattua kolmea vuotta.

”Miten tällainen homma voi kestää Vantaalla vuositolkulla? Tässä kunnallinen byrokratia näyttää parhaita kasvojaan.”

Suunnitteluinsinööri Auvisen mukaan kyse on lähinnä rakentamisen kiireellisyysjärjestyksestä.

”Vantaalla on paljon toimintaa samanaikaisesti, ja jotakin muuta pitäisi jättää tekemättä, jos tämä tehtäisiin nopeutetulla aikataululla.”

Vesi ojaan tulee viljelyspalsta-alueella olevasta suojellusta lähteestä.

Rajakylän palstalla Veriö-Piispasen toivomaa vesijohtovettä tuskin nähdään tulevaisuudessakaan, sillä tämän viljelypalsta-alueen liittäminen vesijohtoverkostoon on kallista.

Vesijohto täytyisi Rajakylässä vetää niin kaukaa, että kustannukset nousisivat 30 000 euroon. Sen sijaan pora- tai rengaskaivon saaminen näyttää todennäköiseltä. Sen hinta on Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan keskimäärin noin 10 000 euroa.

Sekin käy Veriö-Piispaselle. Jos vedensaanti helpottuu, hän saattaa kokeilla salaatin ja mansikoiden kasvattamista palstallaan.

”Nyt ne eivät oikein tahdo pärjätä, kun maa on niille liian kuivaa.”