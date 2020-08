Tv:stä tutut ”Svannikset” hoitavat parisuhdettaan muun muassa autossa matkalla Tikkurilasta Turkuun, vaikkei vaimolla olisikaan sinne mitään asiaa.

Joitakin vuosia sitten Samuel Svahnström osti Helsingistä Tuomaan markkinoilta avaimenperän, jossa luki: ”lande”. Siihen hän pujotteli avaimen, joka sopi hänen vaimonsa Tiina Svahnströmin kodin oveen.

Svahnströmit, tuttavallisemmin ”Svannikset” olivat tuolloin vastikään menneet naimisiin televisiossa vuonna 2016. Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa asiantuntijoiden valitsemat parit menevät naimisiin ensitapaamisella.

Tiina Svahnströmillä oli jo ennen ohjelmaan osallistumista joitakin ehtoja uudelle kumppanille. Hän halusi päivätöissä käyvän miehen, joka suostuisi muuttamaan Tikkurilaan.

Sinne Samuel sitten muutti Helsingin Etu-Töölöstä. Maalle rakkauden perässä.

Ovi on valmiiksi raollaan, mutta ovikellon soittaminen tuntuu sopivalta.

Samuel työntää oven kokonaan auki. Myös Tiina on eteisessä vastassa.

Uusi, yhteinen asunto on ostettu vuosi sitten. Yleisilme on valkoinen ja kiiltävä. Kaikki on varman päälle tyylikästä. Tuntuu selvältä, että tässä kodissa kengät otetaan pois metrin säteellä ulko-ovesta.

”Tämä on vielä vähän kesken. Tajusin vasta, että eihän meillä ole vielä mitään taulujakaan seinillä”, Tiina sanoo.

On iltapäivä. Tiina kattaa pöytään Iittalan Sarjaton-astiaston kahvikupit.

Keltaiset neilikat pöydällä ovat sattumalta samaa sävyä hänen paitansa kanssa. Samuel on vasta tuonut ne kaupasta.

Kun uutta asuntoa etsittiin, Samuelilla oli vuorostaan yksi ehto: juna-asemalle ja Tikkurilan Prismaan pitäisi olla kävelymatka.

Tikkurilan rautatieasema on Suomen kolmanneksi vilkkain.

Helsingin päärautatieasemalla junaa Tikkurilaan ei tarvitse odottaa kymmentä minuuttia pidempään. Parhaassa tapauksessa junia kulkee kolmen minuutin välein.

Tikkurila kasvaa kohisten. Uusia asuin- ja toimistotaloja nousee sinne tänne. Asukasmäärällisesti tänne muuttaa enemmän ihmisiä kuin muihin Vantaan kaupunginosiin.

Alue myös uudistuu jatkuvasti. Jokirantaa rakennetaan ”kaikkia palvelevaksi sinivihreäksi olohuoneeksi”. Kaupunkipyörät on vastikään otettu käyttöön. Kymmenen vuoden kuluttua Tikkurilan läpi saattaa kulkea jopa raitiovaunu.

Landen määritelmä ei välttämättä täyty.

Kun Svahnströmit ovat jonkin aikaa vuoronperään ylistäneet Tikkurilaa, paljastuu, että Samuelin aiemmat ennakkoluulot saattoivat johtua ennen kaikkea espoolaisuudesta. Hän on alun perin kotoisin Espoon Sunasta.

”Espoon ja Vantaan välillähän on vähän sellainen Suomi–Ruotsi-asetelma”, Samuel sanoo.

Vantaa voitti. Enää Samuel ei muuttaisi Espooseen.

Kaikki tarvittava on täällä kymmenen minuutin matkan päässä.

Myös Tiinan mielestä täydellinen asuinpaikka on sellainen, jossa kaikki hoituu helposti ja etäisyydet ovat lyhyet. Vaikka on Tikkurilassa toki tunnelmaakin.

”Tykkään sellaisesta esikaupunkimeiningistä tai lähiökuplasta”, Tiina sanoo.

Hän on asunut samassa kuplassa lähes koko elämänsä, eikä hän näe syytä poistua sieltä. Juuret kiemurtelevat syvällä Tikkurilan katujen alla.

Tiina ja Samuel Svahnström muuttivat vuosi sitten uuteen kotiin.

Tiina kertoo, että hänen on haastattelun jälkeen lähdettävä töihin. Aikuisopistolla Tikkurilassa käynnistyy NLP-koulutus, jossa hän toimii avustavana kouluttajana.

NLP on malli, jonka avulla mallitetaan ihmisten tapoja kommunikoida. Se auttaa ymmärtämään sekä omia että toisten ajattelu- ja käyttäytymismalleja.

Tiina on ollut pitkään kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja opiskellut aihetta. Noin vuoden kuluttua häistä kiinnostuksen kohteesta tuli ammatti.

Yrittäjän työajat ovat mitä sattuu. Samuel käy edelleen päivätöissä, kuten Tiina oli toivonut.

Toisaalta ilman Samuelia Tiina ei olisi välttämättä uskaltanut tehdä urallaan täyskäännöstä.

”Ajattelen, ettei tämä olisi ollut samalla tavalla mahdollista, ellei meitä olisi ollut kahta. On joku, jonka kanssa sparrailla.”

Kannustaessaan Tiinaa myös Samuel rupesi hakemaan uutta suuntaa omalle elämälleen. Siinä häntä auttoi NLP, josta Tiina oli saanut hänet innostumaan.

Samuel päätyi vaihtamaan IT-alalta maanrakennukseen. Se tuntui hyvältä, mutta myös rohkealta.

Tiinan mielestä yrittäjäksi ryhtyminen oli jopa rohkeampaa kuin naimisiin meneminen tuntemattoman kanssa.

”Kuka meistä nyt oikeasti tuntee sitä toista yhtään paremmin.”

Heidän puolestaan asiantuntijat olivat jopa selvittäneet, sopivatko he yhteen. Tiina sanoo, että kumppaniin pitäisi aina suhtautua ”vähän tuntemattomana”.

”Ajattelen, että kun itsekin muutun joka päivä, niin ihan varmasti toinenkin muuttuu. Joka päivä pitää tutustua toiseen uudestaan ja päivittää käsitystä, joka toisesta ihmisestä on.”

Yksi NLP:n ydinajatuksista on, että ympärillä tapahtuviin asioihin ei voi vaikuttaa. Omaa suhtautumista ympärillä oleviin asioihin, tapahtumiin ja ihmisiin voi kuitenkin halutessaan muuttaa.

Kun toinen etsii omia polkujansa, ei auta muu kuin kuunnella ja kannustaa.

Kuunteleminen tai kannustaminen voi tosin olla vaikeaa, jos toista tapaa lähinnä eteisessä.

Jotenkin Svahnströmit ovat kuitenkin onnistuneet raivaamaan arjestansa yhteistä aikaa. Suurin osa siitä kuluu tällä hetkellä Pakkala Gym -nimisellä kuntosalilla Jumbon kupeessa. Tiina osti Samuelille syntymäpäivälahjaksi yhteisen valmentajan, joka auttaa heitä elämäntapamuutoksessa.

Salilla vietetään tällä hetkellä jopa enemmän aikaa kuin Prismassa, Samuel arvioi.

Puuskuttaessa ei kuitenkaan paljon puhuta.

Samuel opiskelee Turussa. Tiina hyppää auton kyytiin, vaikka hänellä ei olisi mitään asiaa Turkuun. Autossa käydään läpi kuulumiset. Turussa Tiina puuhailee omiansa muutaman tunnin, ja sitten istutaan taas autoon ja puhutaan lisää.

Puhuminen onnistuu myös ruuanlaiton lomassa. Se on parin toinen yhteinen harrastus. Bravuuriruokaa ovat vietnamilaiset kesärullat ja ehkä myös avokadopasta.

”Sitä laittavat kyllä kaikki muutkin”, Tiina sanoo.

Lisäksi Svahnströmit ovat käyneet kaksi vuotta parisuhdeterapiassa. Nyt he tosin ovat jo lopettaneet sen.

Kuulostaa vähän siltä, ettei terapiassa olisi enää mitään opittavaa.

Arki on tavallista: töissä ja kaupassa käymistä, treenaamista ja ruuanlaittoa. Treffi-iltoina lähdetään syömään ravintola Zillaan.

Svahnströmit ovat nyt puhuneet aikansa kiihkeästi vuorovaikutustaidoista. He katsovat toisiaan silmiin, naureskelevat ja nyökyttelevät. Sitten Tiina havahtuu.

”Tämä kuulostaa nyt siltä, että me olemme todella taitavia!”

Kommunikointikatkoksia tapahtuu silti myös tässä osoitteessa, sen tietävät todennäköisesti naapuritkin. Kun oikein suuttuu, kaikki vuorovaikutustaidot lentävät nopeasti ulos ikkunasta, Tiina sanoo.

Suurin osa riidoista johtuu väärinymmärryksistä. Samuel kertoo esimerkin: Eräänä päivänä Tiina löysi kotiin tullessaan jääkaapista tyhjän maitotölkin ja hermostui. Tiinasta tuntui, että toinen on kiusallaan laittanut sen sinne.

Tosiasiassa tölkin pohjalla oli vielä pieni liraus maitoa. Siitä Tiina saisi hyvät maitovaahdot kahviin, oli Samuel ajatellut.

Kun totuus tyhjästä tölkistä paljastui, Tiina oli taas ”ihan rakastunut”.

Tavat riidellä eivät aina osu parisuhteessa yksi yhteen. Toinen huutaa ja toinen pitää mykkäkoulua, toinen haluaa sopia heti ja toinen ei ehkä ikinä. Näin on myös Svahnströmeillä.

Samuelin takaraja sopimiselle on korkeintaan 24 tuntia. Tiina taas voisi mököttää vaikka viikon.

Sellaisissa tilanteissa pitää osata tulla toista vastaan. Samuel sinnittelee hieman pidempään ja Tiina yrittää käsitellä ajatuksensa nopeammin. Sitten tavataan jossain puolitiessä.

On kuitenkin tunnistettava, mikä on toiselle tärkeää, ja ennen kaikkea muistettava kysyä. Silloin ei aina tarvitse tulla edes vastaan, vaan voi kävellä koko matkan toisen puolelle. Vaikka Tikkurilaan.

Tiina kertoo, että ajatus Tikkurilassa pysymisestä lohdutti silloin, kun kaikki muu ympärillä muuttui. Oli edes tutut kotikorttelit.

”Tiesin itsestäni sen, että sitä en siedä, jos sekin muuttuu.”

Samuel taas tiesi sietävänsä. Hän ei ollut samalla tavalla juurtunut mihinkään.

Eteisessä Tiina pukee kenkiä jalkaan ja kertoo, kuinka Samuel joutui edellisellä viikolla lukkojen taakse.

Samuel oli ulkona porrastasanteella sumuttamassa suoja-ainetta Tiinan kenkiin, kun läpiveto paiskasi ulko-oven kiinni. Siinä hän sitten seisoi sukkasiltaan ilman avaimia ja puhelinta.

Kun Tiina tuli kotiin, Samuel näytti likaisia sukkiansa. Hän oli kävellyt Tiinan vanhemmille vajaan parin kilometrin päähän hakemaan vara-avainta.

Aivan paljasjalkainen tikkurilalainen Samuel ei selvästi ole, mutta tikkurilalainen ehdottomasti.

On viimeisen, erittäin teoreettisen, kysymyksen vuoro.

Missä pari asuisi, jos Tikkurilasta olisi pakko muuttaa pois?

”Varmaan siinä kohdassa, missä menee aita Tikkurilan ja jonkun muun kaupunginosan välillä. Siinä aidan takana. Siinä voisin asua, ja sitten odottaisin, milloin se aita kaatuu”, Tiina sanoo.