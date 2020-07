Ilkivalta on jättänyt jälkensä Vantaankosken purettavan koulun julkisivuun.

Purkutöiden aloitusta odottava Vantaankosken koulu on ollut ilkivallantekijöiden suosikkikohteita jo yli vuoden päivät.

Toukokuussa 2019 Vantaankosken koululla Kivistössä vietettiin viimeisiä koulupäiviä. Lukuvuoden päätteeksi vakavista sisäilmaongelmista kärsinyt koulu lakkautettiin ja määrättiin purettavaksi. Saman vuoden marraskuussa osa koulusta paloi tulen tartuttua rakennuksen vieressä palaneesta autosta.

Koulurakennusta ei ole vielä purettu, vaan se on yhä ahkerassa käytössä. Nyt käyttäjinä tosin ovat koululaisten sijaan ilkivallantekijät. Seinille on sutaistu graffiteja ja pihalla on kaikenlaista roskaa tyhjistä maalipulloista tuoleihin. Heinäkuussa pihalle ilmestyi myös kymmeniä autonrenkaita ja merkkejä renkaiden polttamisesta.

Vantaan kaupungin toimitilapäällikkö Pasi Salo ei ole kuullut pihalle ilmestyneistä renkaista. Ilkivalta ei kuitenkaan tule yllätyksenä, sillä sitä on riittänyt heti koulun lakkauttamisesta lähtien. Tekijöitä on ollut vuoden aikana useita.

”Jotkut ovat jopa jääneet kiinnikin”, Salo sanoo.

Kaupungin tietojen mukaan koulun alue on nuorten ja vanhempienkin keskuudessa niin suosittu, että sinne on saavuttu muualtakin kaupungista. Osa haluaa vain seikkailla lakkautetun koulun lähellä, osa taas tulee paikalle varta vasten hajottaakseen jotain.

”Todennäköisesti siellä on joillakin jostain syystä ollut patoumia yhteiskunnan tarjoamaa ilmaista koulutusta vastaan.”

Koulun pihalta löytyi heinäkuussa poltettuja renkaita.

Alueen ympärivuorokautinen vartiointi tulisi niin kalliiksi, ettei se ole varteenotettava vaihtoehto. Nyt koulurakennuksessa on murtohälytin ja vartijat käyvät alueella Salon mukaan ”erinomaisen usein”.

Kaikkea ilkivaltaa eivät vartijatkaan voi estää. Jossain vaiheessa tilanne oli äitynyt niin pahaksi, etteivät vartiointiliikkeet halunneet lähettää työntekijöitään paikan päälle. Kerran vartijoita oli nimittäin paikalla vastassa henkilö kirveen kanssa. Tilanne on sittemmin rauhoittunut, mutta ilkivalta jatkuu yhä aiheuttaen kaupungille päänvaivaa ja kuluja.

Ilkivalta loppunee vasta koulurakennuksen purkuun. Tällä hetkellä valmistelussa on purku-urakan kilpailutus. Urakan kilpailutuksessa kestää noin kolme kuukautta, itse työssä noin neljä. Tyhjä tontti myydään myöhemmin asemakaavan mukaiseen työpaikkakäyttöön.