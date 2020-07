Vantaalainen puutarhanhoidon ammattilainen, biologi Leena Luoto, on huolissaan nuorten pihanomistajien täydellisyyden tavoittelusta. ”Kaiken ei tarvitse olla tiptop.”

Näppy naamassa on pahempi kuin yksi lehti rutussa.

Näin biologi Leena Luoto tiivistää puutarhanhoidon ytimen yhteen lauseeseen. Samaan aikaan hän tallustelee yli hehtaarin kokoisella tontillaan Pohjois-Vantaan perukoilla, aivan Klaukkalan rajamailla. Hän puhuu taukoamatta luonnon monimuotoisuuden varjelemisesta.

Mantukimalainen porhaltaa suoraan kohti violettina kukkivaa jalopähkämöä.

Luodon pihalla käy kova surina. Ääni vaihtelee matalasta korkeaan ja muodostaa ympäristöön äänimaton, jossa biologin on helppo hymyillä.

Hyönteiset lentelevät puutarhassa ilman mitään sääntöjä. Pölyttäjillä on kiire tarkistaa jokainen värikäs kukka, joita Luodon pihalla riittää jokaiselle tutkittavaksi asti.

”Monimuotoisuus on kivijalka tälle kaikelle. Jos monimuotoisuus vaarantuu, koko ravintoketju häiriintyy kuin dominopalikat. Ihmisten pitäisi laajentaa näkemystään eikä tehdä pelkästään perhospuutarhaa tai ötökkähotellia.”

Leena Luodon puutarhassa on tavattu yli 50 päiväperhoslajia. Kuvassa näkyy nokkosperhonen, joka on pysähtynyt jättiverbenan kukkaan.

Luodolle puutarhassa on kyse hallitusta hoitamattomuudesta, jolla hän tarkoittaa, ettei pihaa saa ylihoitaa. Upeiden kukkapenkkien ja puutarhakasvien väleistä pilkottaa joutomaa-alueita, joissa luonnonkasvit saavat rehottaa omalla luontaisella tavallaan.

Se on Luodon mukaan täydellinen liitto: luonnonkasvit ja puutarhakasvit sulassa sovussa. Hänen mukaansa niin pientä pihaa ei ole olemassakaan, johon ei pientä luonnontilaista aluetta mahtuisi.

Luoto tunnetaan puutarhahoidon guruna. Hän on kirjoittanut biologimiehensä Heikki Luodon kanssa yhteensä viisi kirjaa kestävän kehityksen puutarhanhoidosta ja vetää erilaisia luonto- ja puutarha-aiheisia kursseja. Pariskunnan uusin kirja, Puutarhan parhaaksi, ilmestyi tämän vuoden helmikuussa. Nyt he työstävät jo seuraavaa ötökkäaiheista kirjaa.

Kaalilude nauttii aurinkoisesta päivästä kanariankrassin lehdellä.

Hentokukkajäärä ja ruskopaksureisi lepäävät siankärsämön kukinnan päällä.

Pariskunta on jo eläkkeellä, mutta se ei heitä paljoa pidättele. Tekemistä riittää jokaiselle vuodenajalle sopivasti.

Luodot ohjaavat vuodessa useita luontoretkiä, joille on niin kova tunku, että kaikki innokkaat eivät aina mahdu mukaan. Kun pariskunta lähtee matkalle, sinne mennään luonto edellä, ja retket tehdään tietenkin itse.

”Ryhmämatkoille emme yleensä osallistu, koska ryhmä ei kestä meitä emmekä me sitä muuta ryhmää”, Luoto kertoo huvittuneesti.

Tänä kesänä Luotojen oli tarkoitus vetää luontoretki Viron Saarenmaan luonnossa, mutta retki siirtyi seuraavaan vuoteen koronaviruspandemian takia.

Sen vuoksi pariskunnalla on nyt rutkasti aikaa kierrellä omassa puutarhassaan ja ihmetellä luonnon antimia. Pariskunta tapasi toisensa jo opiskeluaikoina Helsingin yliopistolla, joten yhteinen intohimo biologiaan on yhdistänyt heitä aina.

Keskellä pariskunnan puutarhaa on levähdyspenkki, josta voi ihastella pienen tekolammen sammakoita.

Tosin, Leena erikoistui kasvitieteilijäksi ja Heikki eläintieteilijäksi. Luontoretkillä he täydentävät toisiaan, ja kummankin tietotaitoa tarvitaan.

Piha on valtava ja sen lajikirjo vielä valtavampi. Leena Luoto kertoo, että heidän takapihallaan on dokumentoitu lähes tuhat hyönteislajia kahdenkymmenen vuoden aikana.

Tuomilude sulautuu vihreällä värillään marja-aronian lehteen.

Mies Heikki Luoto harrastaa valokuvaamista. Hän on ikuistanut jokaisen lajin pariskunnan perustamalle Ötökkätieto-sivustolle. Lähikuvia löytyy luteista aina kimalaisiin asti.

Luoto törmää usein tilanteeseen, jossa puutarhan omistaja on kauhuissaan kukkapenkkiin ilmestyneestä uudesta hyönteislajista.

”Mikään laji ei tee sellaista tuhoa, että se etenisi valonnopeudella.”

Luoto kehottaa jokaista ottamaan pihanhoitonsa rauhallisesti ja rennoin ottein. Lisäksi hän muistuttaa, että ihminen on vain yksi laji lajien joukossa, jolloin luontoon ei kannata liikaa puuttua.

”Sanon tämän kursseillani usein: mennään laskemaan huonot lehdet. Jos ehjiä on enemmän kuin huonoja, sitten mennään kahville.”

Luodon puutarhakursseilla juodaankin kahvia tästä syystä usein ja paljon.

Usein parin päivän kuluessa hyönteiselle löytyy lähettyviltä luontainen vihollinen, joka pitää tilanteen tasapainossa.

Luoto kertoo esimerkin omasta ruusupensaastaan, jossa oli alkukesästä kirvoja jokaisessa nupussa. Mutta kas kummaa, kahden päivän kuluttua leppäpirkot löysivät kirvat. Tilanne ratkesi kuin itsestään, ja puutarhuri pääsi helpolla.

Biologin mukaan puutarhassa ei saa hötkyillä. Eikä myrkkyihin tule ikinä turvautua.

”Ei ole sellaista myrkkyä, joka valikoisi.”

Hän kertoo myös kolme tärkeää ohjetta jokaiselle uudelle pihan omistajalle: tutustu, älä huolestu ja kysy ennen kuin toimit.

Onko tässä sitten Vantaan ötökkäystävällisin piha?

Se on hyvin mahdollista. Leena Luoto kuuluu Ylen Pelasta pörriäinen -työryhmään, jonka tavoitteena on suojella pölyttäjiä ja niiden elinympäristöjä. Hän kertoo, että paras keino estää pölyttäjiä häviämästä on tehdä ötökkäystävällinen piha.

”Suomessa on satojatuhansia omakotitaloja, ja niissä kaikissa on oma piha. Niillä on suuri valta siihen, millaiseksi hyönteispopulaatio muodostuu. Puutarhanomistajalla on iso vastuu monimuotoisuuden ylläpitämisessä.”

Lisäksi Vantaan kaupunki viettää ötököiden teemavuotta vuosina 2019 ja 2020.

Teemavuosien tavoitteena on nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät selkärangattomat pikkueläimet, ötökät. Sen vuoksi Vantaalla on käynnissä kilpailu, jossa etsitään ötökkäystävällisintä pihaa tai parveketta. Kilpailuun voi osallistua elokuun loppuun asti. Tarkemmat ohjeet löytyvät kaupungin sivuilta.