Sukulaiset ja kaverit yllättyivät, kun Emmi Pokki valitsi urakseen raskaiden lastien kuljettamisen. ”Se on varmaan se stereotypia, sellainen keski-ikäinen lihava rekkamies.”

Emmi Pokista piti tulla poliisi, sitten kemiantekniikan insinööri. Tulikin rekkakuski. Ja siitä hän saa kuulla usein.

Juvanmalmin teollisuusalueella Pohjois-Espoossa käy kuhina. Heti porttien vieressä odottaa trukki ja sisemmällä hallirivien välissä liikkuvat raskaat ajoneuvot, joiden välissä puikkelehtivat huomiokeltaisiin pukeutuneet hahmot.

Kello on kolme iltapäivällä ja pihaan kaartaa punavalkoinen puoliperävaunuyhdistelmä. Kuskin penkiltä alas rappuja laskeutuu vantaalainen Emmi Pokki.

Edellinen ajokeikka on suoritettu, ja seuraavaksi edessä on aamuvuoron viimeinen tunti, käynti Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevalla tehdasalueella.

Ohjaamossa tuoksuu Wunderbaum, joita roikkuukin yhdellä seinällä paksu nippu. Jotkut työkaverit inhoavat hajua, eivätkä käsitä miksi Pokki haluaa istua keinotekoisen pahvikuusen katkussa tuntikausia. Mutta Pokki pitää tuoksusta, eikä hän muutenkaan tee kaikkea kuten muut.

Oikeastaan hänestä ei edes pitänyt tulla rekkakuskia.

”Pienenä halusin olla poliisi, ja ajattelin meneväni sen takia armeijaan sotilaspoliisiksi”, Pokki sanoo.

Lapsena Emmi Pokki ajatteli päätyvänsä rekan sijasta poliisiauton rattiin.

Lukiossa hän pääsi osallistumaan Santahaminassa järjestettävälle turvallisuuskurssille. Kokemus oli niin kiinnostava, että vaikka haave poliisin ammatista jäikin pois, suunnitelma armeijan käymisestä pysyi.

Tuleva ammatti jäi kysymysmerkiksi. Kemiantekniikan pääsykokeet tulivat ja menivät vähän huomaamatta. Armeija onneksi vähensi kiireen tuntua, olisihan siellä kuitenkin aikaa pohtia seuraavaa siirtoa.

Sotilaspoliisiksi tai kuskiksi en ainakaan ryhtyisi, ajatteli alokas Pokki. Lopulta hän päätyi juuri huoltokomppaniaan, jossa suoritti raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan ammattiopintoja.

”Peruuttaminen oli jotain yhtä helvettiä”, hän muistelee täysperävaunun hallinnan harjoittelemista. Kokeet menivät kuitenkin läpi, ja Pokki pääsi myös kouluttamaan uusia kuskeja.

Armeijan jälkeen alikersantti Pokki päätyi töihin varastolle. Eräänä päivänä kuljetusfirmasta tuli tieto, että olisi pakettiautokuskin paikka vapaana. Pokki tarttui tilaisuuteen. Nyt hän on ajanut puoliperävaunuyhdistelmää, kansankielisemmin rekkaa, vuoden ajan.

”Vähän se kyllä yllätti sukulaiset ja kaikki kaveritkin”, Pokki nauraa.

Lahjaksi saatu muki on hyödyllinen koriste.

Elämä on kuitenkin liian lyhyt siihen, että pitäytyisi tiukasti tietyssä suunnitelmassa. On parempi tehdä mitä haluaa, vaikka valinnat herättäisivätkin ihmetystä muissa.

”Se on varmaan se stereotypia, sellainen keski-ikäinen lihava rekkamies”, Pokki myöntää.

Hän ei 22-vuotiaana naisena vaaleine hiuksineen ja pitkine pinkkeine kynsineen vastaa tuota stereotypiaa. Ja siitä hän saa kuulla jatkuvasti.

Jotkut ihmettelevät, eikö häntä pelota ajaa isoa ajoneuvoa. (Ei, sillä hän on ammattilainen.) Toiset kyselevät, miten hän voi pitää pitkiä rakennekynsiä. (Hyvin, hanskat ja oikeanlainen ote suojaavat katkeilulta.) Kolmannet pyytävät kirjoittamaan rahtikirjaan lastiin liittyvien tietojen lisäksi puhelinnumeron. (Todella kulunut vitsi.)

Sitten on vielä joukko sekalaisia reaktioita, kuten aasialaisturistien osoittelevia sormia, äänenpainoja ja kääntyileviä päitä.

Pokki ei ole kokemustensa kanssa yksin.

Tilastokeskuksen mukaan kuljetus- ja varastointialalla miehiä on naisiin verrattuna nelinkertainen määrä. Vähemmistönä naiset ovat usein kuin jatkuvan tarkkailun alla: jotkut odottavat heidän töpeksivän, jotta pääsisivät sanomaan arvanneensa asioiden menevän pieleen, kun ratissa on nainen.

Oman mielenterveyden suojelemiseksi on parasta olla tarttumatta vähätteleviin tai outoihin kommentteihin sen enempää.

”En jaksa alkaa vääntää”, Pokki sanoo.

On tosin yksi asia, johon hän kyllä puuttuu nopeasti. Tytöttely. Silloin hän korjaa puhujaa huomauttamalla, ettei ole tyttö, vaan nainen.

Raskaiden ketjujen nostelu käy kuntosaliharjoittelusta.

Työssä jaksamisessa paljon on kiinni työkavereista. Oman työpaikan porukan kesken Pokin ei onneksi tarvitse pelätä muiden kyseenalaistavan hänen ammattitaitoaan, vaikka välillä joutuisikin kysymään neuvoa.

Sukupuoli on tullut esille lähinnä firman pikkujouluissa, jossa Pokki olisi ollut ainoa naispuolinen saunoja. Sekin tilanne ratkesi helposti.

”Meikkasin sitten siellä vessassa rauhassa, kun muut olivat saunomassa.”

Tuttujen kanssa Pokki heittää mielellään roisiakin huumoria, se näkyy jo tuulilasin yläpuolelle liimatuista tarroista, joissa esiintyvät muun muassa näyttelijä Nicolas Cage ja Tom of Finland -hahmot.

Tuntemattomilta hän ei silti halua kuulla härskejä vitsejä, eikä varsinkaan vastaanottaa kaveripyyntöjä tai viestejä sosiaalisessa mediassa.

Sitäkin sattuu toisinaan, että joku oman elämänsä ”Romeo” on nähnyt Pokin lastauslaiturilla, varastolla tai muualla työympäristössä, ja päättää yrittää hieroa tuttavuutta vapaa-ajalla viestittelemällä.

Pokilla on kuitenkin töissä muutakin ajateltavaa kuin tuntemattomien tunteiden roihut, nimittäin itse työ.

Tavallisesti Pokki ajaa päivästä toiseen samoja reittejä pääkaupunkiseudulla. Toisinaan se tuntuu puuduttavalta, mutta etuna on, että yöksi pääsee kotiin.

Työn parasta antia on itse ajaminen, etenkin kesällä, kun taivaalta ei sada loskaa vaakatasossa. Tervetullutta vaihtelua tuovat myös pidemmät matkat kehäteiden ulkopuolelle, esimerkiksi Turkuun tai Vaasaan.

”Sitten aina muistaa, että minkä takia tätä jaksaa tehdä.”

Elämä tien päällä on kuitenkin kuluttavaa. Pokin kulkupelissä on penkkien takana pieni makuutila, jossa hän nukkuu pitkien ajomatkojen jälkeen. Yön yli kestävillä työmatkoilla sopessa on kunnon petivaatteet, mutta lyhyillä lepotauoilla pehmikkeeksi riittää violetti talja.

Pidemmillä matkoilla ohjaamossa voi nukkua.

Wunderbaumeja, taljaa ja muutamaa tarraa lukuun ottamatta ohjaamon sisustus on hyvin minimalistinen. Ei näy Karjala-valotaulua, verhoja tai edes tyhjiä kahvimukeja.

Yövalot Pokki tosin haluaisi vaihtaa punaisiksi. Se riittäisi, tavaraa ei saa olla liikaa.

Matti Eskon kappaleista tuttu rekkamiesestetiikka poikineen ja valvottuine öineen ei oikein iske. Paras paikka nukkua on oma sänky Vantaalla. Ruokatauoilla Pokki syö mieluiten omia eväitään, jottei houkutus napata hampurilaisateria pysähdyspaikan tiskiltä kasvaisi liian suureksi.

Rekkakuskeihin usein liitettyä ammattiylpeyttä ja tiivistä yhteisöäkään Pokki ei pahemmin mieti. Tuttujen kanssa hän kyllä vaihtaa kuulumisia, mutta oma rauha voittaa yleensä tuntemattomien kanssa rupattelun.

Mutta sitten on vielä se moikkailu. Kuuluuko etikettiin nostaa kättä jokaiselle vastaantulevalle rekkakusille?

Ei ainakaan pääkaupunkiseudulla, Pokki sanoo. Usein tutut moikkaavat, sellaisetkin, jotka tietävät toisensa vain tien päältä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella tervehdykseen nousevat kädet ovat tavallisempi näky.

”Sitten jotkut vielä tekevät sitä, että Scania-kuskit morottavat Scania-kuskeja”, Pokki selittää.

Muutkin tienkäyttäjät intoutuvat välillä tervehtimään. Vastaan tuleva rekka saa etenkin päiväkotilasten kädet nousemaan iloiseen vilkutukseen.

Pohjois-Espoosta kotoisin oleva Pokki on onnekas, sillä hänen äitinsä asuu aivan työpaikan lähellä. Työpäivästä on helppo palautua jo kotimatkan varrella pistäytymällä äidin ruokapatojen ääressä, saunan lauteilla tai kaverin sohvalla. Arkena vapaa-aika kuluukin lähinnä rentoutuen ja Netflixin äärellä.

”Mutta sitten viikonloppuisin tulee välillä bailattua.”

Ratissa aika kuluu podcasteja ja musiikkia kuunnellen. Energinen musiikki auttaa jaksamaan yksitoikkoisilla reiteillä, etenkin kun ohjaamossa muun liikenteen yläpuolella voi hoilottaa biisien mukana niin kovaa kuin keuhkoista lähtee.

Tänään stereoissa soivat suomiräpin klassikot, kuten Huge L ja Asa. Iskelmälistakin kyllä löytyy, Pokki kertoo.

Pitäjänmäessä tehtaan pihalle vievä tie on kapea, mutta Pokki ohjaa kymmeniätuhansia kiloja painavan ajoneuvonsa laikukkaaksi paikatulle pihalle rauhallisella varmuudella. Kyytiin nostetaan noin kolmetuhatta kiloa painava moottori, joka kuljetetaan Juvanmalmille. Siellä sitä odotetaan jo.

”Ne tykkää aina kun tuon niille moottoreita”, Pokki nauraa.

Hohtavan puhdas ajoneuvo on pesty juuri kuvausta varten.

Päivän viimeinen ajo sujui mallikkaasti. Sää oli hyvä eikä iltapäiväruuhka tukkinut vielä teitä. Liikennemerkitkään eivät olleet tiellä, kuten silloin kerran, kun betoniporsaaseen asennettua merkkiä oli pakko käydä siirtämässä kaatosateessa, jotta iso yhdistelmä mahtuisi ohi.

Rekkakuskin työ ei ole sitä, mitä Pokki suunnitteli tekevänsä. Juuri nyt hän on kuitenkin tyytyväinen uravalintaansa. Vanhemmat kollegat tosin yrittävät välillä antaa neuvoja ja ohjata toiselle alalle.

Kerran taksista noustessaan Pokki sai vielä viime hetkillä elämänohjeen kuskilta, joka oli aikoinaan vaihtanut rekan taksiin. Neuvo oli selkeä: Mene hyvä tyttö kouluun. Niin nuori nainen aikookin tehdä, ei tosin siksi, että vanha kuski neuvoi, vaan siksi, että hän haluaa.

Unelma jatko-opinnoista on elänyt lukiosta asti. Viime vuosien aikana suunnitelmat logistiikkainsinööriksi kouluttautumisesta ovat siirtyneet kerta toisensa jälkeen seuraavalle keväälle.

”Mutta nyt on vähän sellainen fiilis, että ehkä ensi keväänä.”