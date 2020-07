Liki 50-metrinen maamerkki kääntää päivästä toiseen katseita Vantaalla – Tekijät halusivat siitä poikkeuksellisen, joten se on kuin esikuvansa Yhdysvalloissa

Melkein 50 metriin asti nouseva kaari ilahduttaa autoilijoita aivan Porvoon moottoritien ja Kehä III:n kupeessa Vantaalla.

Porvoon moottoritien ja Kehä III:n välissä on valtava kaarimonumentti, joka saa autoilijat hieraisemaan silmiään. Tämän pimeässäkin loistavan sähköaseman kautta kulkee yli puolet pääkaupunkiseudun sähköstä.

Vuonna 1994 rakennettu Länsisalmen sähköasema uudistettiin perusteellisesti kolme vuotta sitten. Kaariportaali ja lasinen muuntoaseman julkisivu suunniteltiin uudistuksen yhteydessä, sillä asemasta haluttiin tehdä näyttävän näköinen.

Rakennelma on yöaikaan valaistu.

Vuonna 2017 valmistunut maamerkki kohoaa korkeimmillaan 47 metriin. Se tuo eittämättä mieleen arkkitehti Eero Saarisen 1960-luvulla suunnitteleman legendaarisen Gateaway Arch -muistomerkin St. Louisissa Yhdysvalloissa.

Porvoon moottoritien katveessa oleva kaari on Länsisalmen sähköaseman pääteportaali. Sen yhteydessä on myös lasista valmistettu muuntoaseman julkisivu, joka on vastaavalle rakennelmalle hyvin poikkeuksellinen.

Kaari on valmistettu lähes kokonaan kierrätysmateriaalista tehdystä corten-teräksestä, joka muuttuu alle vuodessa ruosteiseksi.

Tältä näyttää Eero Saarisen Gateway Arch St. Louisissa.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin omaisuudenhallinnon johtajan Timo Kiiverin mukaan sähköasemasta haluttiin poikkeuksellisen näköinen, koska se on hyvin merkittävä Helsingille, Espoolle ja Vantaalle. Samalla sähköasema sijaitsee näkyvällä paikalla, liikenteen solmukohdassa, jonka ohi kulkee päivittäin tuhansia autoja ja jalankulkijoita.

Vantaan Vaaralassa oleva kaari on kuin ”portti” Vantaalle. Aivan kuten Gateaway Arch on portti Yhdysvaltain länteen.

Gateaway Arch rakennettiin vuonna 1803 tehdyn Louisianan territorion maakaupan muistoksi, mikä aikoinaan kasvatti Yhdysvaltojen maa-alueen kaksinkertaiseksi. Samaan tapaan myös Länsisalmen sähkön muuntokapasiteettikin kaksinkertaistui uudistuksen myötä vuonna 2017.

”Länsisalmen sähköasemalta kulkee sähköä 800 000 henkilölle pääkaupunkiseudulla. Siinä on valtavasti energiaa yhdessä paikassa”, Kiiveri kuvailee.

Kun uudelle asemalle kiikutettiin uutta 400 megawatin suuruista muuntajaa, Kehä III suljettiin tuolloin muulta liikenteeltä. Tämän suuruiset muuntajat painavat 300 tonnia ja ovat painavimpia yksittäisiä kappaleita, joita on Suomen maanteillä kuljetettu.

Kaaren on suunnitellut arkkitehti Bratislav Toskovic Parviainen Arkkitehdit Oy:stä. Hänen visioonsa vaikutti tiedotteen mukaan sähköaseman sijainti näkyvällä paikalla, Kehä kolmosen ja Porvoonväylän kulmauksessa. Yksi arkkitehtisuunnittelun päätavoitteista oli luoda koko alueelle kaupunkikuvallisesti kiinnostava ja mieleenpainuva maamerkki.

Länsisalmen asema on saanut sekä kotimaista että kansainvälistä tunnustusta ulkoasustaan. Vantaan kaupunki palkitsi toteutuksen Kehäkukka-tunnustuksella vuonna 2018. Maailmanlaajuisessa arkkitehtuurikilpailussa, World Architecture Festivalissa Amsterdamissa, asema puolestaan valittiin omassa kategoriassaan maailman parhaaksi.

Corten-teräksestä on rakennettu myös muita huomiota herättäviä rakennelmia Vantaalle. Lue niistä lisää alla olevista linkeistä.

