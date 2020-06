Vantaalaistunut eurodance-kuningatar Pandora shoppailee Jumbossa ja ulkoilee Tammistossa.

Häpeä. Tuo hirveä tunne, joka saa ihmisen tuntemaan itsensä arvottomaksi, pieneksi ja tyhmäksi. Tunne, joka estää monia ihmisiä toteuttamasta unelmiaan tai elämästä elämäänsä niin kuin he oikeasti haluaisivat.

Nuorta Pandoraa eli Anneli Magnussonia häpeä ei estänyt toteuttamasta unelmiaan. Parikymppisenä hän pukeutui latex-housuihin ja lauloi itsensä koko maailman tietoisuuteen. Ensisinkku Trust me oli Ruotsissa vuoden 1993 myydyin single.

Pandora esiintyi Vaasan Rantarockissa juhannuksena 1996.

Tästä alkoi menestys, jonka seurauksena Pandora tunnetaan eurodancen kuningattarena. Työkuvioista rinnalle löytyi myös aviomies. Haave äitiydestäkin toteutui myöhemmin toisessa suhteessa, kun Leon-poika syntyi vuonna 2004.

Mutta kuten Pandora itse Masked Singer -televisio-ohjelmassa esiintyessään sanoi: ”Mikään ei kestä ikuisesti. Ei mikään.”

Häpeä löysi tiensä myös Pandoran luo.

Se saapui unettomina öinä, jolloin mieleen tuli ikäviä muistoja oikukkaan isän kanssa vietetystä lapsuudesta. Se iski vasten kasvoja kaupan kassalla, kun lööpeissä puitiin Pandoran avioeroa ja yrityksen konkurssia, johon firma oli ajautunut ex-miehen otettua velkoja Pandoran selän takana. Se tuli, kun hän ajatteli lapsensa isää, joka paljastui alkoholistiksi. Ja se tuli keikalla suomalaisessa pienessä kaljakuppilassa.

Ja vielä tämäkin: kartanokoti Ruotsissa tuhoutui tulipalossa, ja nykyisin Pandora asuu kerrostalossa Vantaalla.

”Ehei, me rakastamme Vantaata!” sanovat Pandora ja hänen kihlattunsa Mikko Peltonen nauraen.

Peltonen on tullut mukaan haastatteluun, sillä koronaepidemian erottama pariskunta näkee toisensa haastattelupäivänä ensi kertaa yli kahteen kuukauteen.

”En päästä häntä viereltäni mihinkään”, sanoo Pandora.

Kun koronaepidemia iski, jäi Pandora toiseen kotiinsa Ruotsin Kungsöriin Västeråsin lähelle ja Peltonen Vantaalle.

Vantaan-koti löytyi vuonna 2018 Tammistosta, vain muutaman kilometrin päästä Backaksen kartanosta, jossa haastattelu tehdään. Kartanolla on pariskunnan muistoissa erityinen paikka. Juuri tänne he tulivat lounaalle, kun he olivat menossa katsomaan nykyistä kotiaan.

”Niin kauan kuin minulla on kaksi kotia, on kätevää, että asumme Suomessa lentokentän lähellä”, sanoo Pandora.

Pandora on nauhoittanut levyllisen musiikkia nimellä Anne Li. Musiikki on tyystin erilaista kuin Pandoralta on totuttu kuulemaan.

Jos hän joskus luopuu Ruotsin-kodistaan, on edessä todennäköisesti muutto jonnekin muualle Suomessa, sillä Pandora haluaa paikkaan, jossa puhutaan ruotsia.

”Ehkä Porvooseen, Kirkkonummelle tai Kauniaisiin”, hän pohtii.

Tällä hetkellä Pandoran suomen kielen taito vaatii vielä vähän harjoitusta. Peltosen mukaan hyvin sujuvat jo sana ”jatkojohto” ja muutamat laulut, kuten Miljoona ruusua.

”Ja hei, hei mutsi, mä en oo syöny mun lääkkeitä”, laulaa Pandora Pariisin Kevät -yhtyeen laulua.

Ruotsissa ollessaan Pandora pyöräilee paljon. Vantaalla hänellä ei ole vielä pyörää, joten ympäristöön tutustutaan kävellen. Kun Pandora kävelee lähimaastossa tai shoppailee Jumbossa, hänet kyllä tunnistetaan usein, mutta jätetään rauhaan.

”Usein siinä vaiheessa, kun olen kaupan kassalla, joku saattaa sanoa, että näin sinut telkkarissa tai että siskoni rakastaa sinua. Ja jos yksi tulee, sitten muutkin uskaltavat.”

Pandoran mukaan hänen faninsa ovat lähtökohtaisesti ihania ja kohtelevat häntä kunnioittavasti. Vain suurimman suosion vuosina hänellä oli pari turhan innokasta fania, jotka pyrkivät hänen kotiinsa ja soittelivat hänelle.

Haastattelun katkaisee silloin tällöin melu. Miehiä menossa töihin, mitä hommia niitä nyt on suljetun ravintolan pihalla perjantai-iltana. Hiekan puhaltaminen lehtipuhaltimella, ruohonleikkuu ja sen sellaista. Selvästikin Pandora kiinnostaa yhä.

Yksi syy siihen on muutama viikko sitten loppunut Masked Singer -ohjelma, jossa Pandora esiintyi Peacock-asussa. Eteläkorealaiseen formaattiin perustuvassa sarjassa julkkikset laulavat naamioituneina. Voittoa ei tullut, mutta se tuskin johtui lauluesityksistä, vaan todennäköisesti siitä, että englannin kieli paljasti Pandoran aiemmin kuin muut.

Koronaepidemia on kohdellut artisteja karusti. Myös Pandoran kaikki keikat on peruutettu lokakuuhun asti.

Kun Pandora käveli lavalle asussaan, oli sen riikinkukkoteema tarkkaan harkittu. Peacockin esittelyssä sanottiin: ”Voidakseni olla sellainen riikinkukko, jollaiseksi minut on tarkoitettu, on minun pitänyt ansaita värikkäät sulkani elämällä elämää.”

Pandora oli päättänyt, että häpeäminen sai nyt riittää.

”Jokainen sulka on oma tarinansa, ja ne tekevät minusta minut.”

Pandora päätti kertoa tarinansa laulujen kautta. Yksi ohjelmassa nähdyistä lauluista oli David Guettan ja Sian Titanium. Sellaiseksi Pandora tuntee itsensä nyt, vahvaksi kuin metalli.

Suomalaisessa baarissa tapahtunut kohtaaminen vahvisti Pandoran itseluottamusta.

Yksi häpeän tunteen hälvenemiseen vaikuttanut kohtaaminen tapahtui Suomessa.

”Olin keikalla eräässä haisevassa baarissa ja mietin, miten olen voinut päätyä näin alas.”

Silloin joku koski Pandoran olkapäähän, hymyili leveästi ja sanoi: ”Se olet sinä!”

Fanin onnellisuus sai Pandoran havahtumaan.

”Kuulin kuin Jumalan tai omantunnon äänen päässäni. Se sanoi: ’Anneli, kuka oikein kuvittelet olevasi? Olet yksi heistä.’ Tapaus muutti asenteeni.”

Kohtaamisen jälkeen Pandora päätti, ettei enää koskaan katso muita nenänvarttaan pitkin, vaan keikkailee siellä, minne hänet halutaan.

Tällä hetkellä koronaepidemian vuoksi ketään artistia ei ikävä kyllä haluta juuri minnekään. Kun epidemia alkoi, Pandoran oli tarkoitus tulla Suomeen artisti-iltaan. Siellä Pandorasta valokuvanäyttelyn tehnyt Pete Voutilainen olisi kertonut työnsä taustoja ja Pandora olisi laulanut ja puhunut.

”Olin muutaman kilometrin päässä lentokentältä, kun sain soiton, että se on peruutettu.”

Ensimmäisen eristysviikon Pandora vietti lukkiutuneena taloonsa ”shokissa”. Hän heilutteli fanin antamaa lumisadepalloa, jonka sisällä on kuva Pandorasta ja Mikosta, ja soitteli huutoitkupuheluita rahoitusneuvonantajalleen. Sähköposti nakutti viestejä, joissa tulevat tapahtumat peruttiin yksi toisensa jälkeen.

”Kaikki on edelleen peruutettu lokakuulle asti.”

Vähitellen hän rauhoittui ja alkoi ajankuluksi kokeilla livekeikkojen striimaamista kotoa.

”Se oli superstressaavaa. Yritin itse laittaa soittokamoja kasaan, siirtelin mikkiä ja kävin välillä ulkona hengittelemässä”, Pandora kertoo.

”Kesken liveshow’n kaiuttimista tuli yhtäkkiä poikani toisessa huoneessa kuuntelemaa hevimusiikkia. Olin ehkä kytkenyt jonkin piuhan väärin. Olin, että sori, sori!”

Pandora eli Anneli Magnusson täyttää juhannuspäivänä 50 vuotta. Juhlat pidetään Ruotsin-kodissa.

Toisaalta, alun häsellyksen jälkeen Pandoralla on ollut aikaa miettiä omaa musiikkiaan. Hän on tehnyt levyllisen musiikkia nimellä Anne Li. Siinä kuullaan täysin uudenlaista Pandoraa.

”Olen ollut 26 vuotta Pandora. Halusin nyt astua sivuun siitä roolista ja tehdä jotakin omana itsenäni, Annelina.”

Pandora on kirjoittanut lauluja pöytälaatikkoon 13-vuotiaasta asti, ja hän vihdoin rohkaistui levyttämään ne muidenkin kuunneltavaksi. Levy on hyvin henkilökohtainen, ja sen tarinat ovat saaneet inspiraationsa suoraan Pandoran, Annelin elämästä.

”Emmylou Harris sanoi, että hyvään country-lauluun tarvitaan kolme sointua ja hyvä tarina. Minulla todellakin on tarina.”

Levyn oli tarkoitus ilmestyä ensi syksynä, mutta koronan ja muiden syksylle sovittujen velvoitteiden vuoksi levyn julkaisu siirtyy myöhemmäksi.

Vaikka Pandoran menneisyyteen mahtuu paljon vaikeuksia, nyt on aika kirjoittaa lauluja rakkaudesta ja onnesta. Parisuhde Mikko Peltosen kanssa on kestänyt jo seitsemän vuotta, ja kihloissa he ovat olleet vuodesta 2014 lähtien. Pari tapasi, kun Peltonen oli värvätty pitämään huolta Pandorasta tämän Suomen-keikan aikana.

”Sanoin heti keikan jälkeen managerilleni, että olen tavannut elämäni miehen.”

Pandora on ollut yhdessä suomalaisen Mikko Peltosen kanssa jo seitsemän vuotta.

Juhannuspäivänä Pandora täyttää 50 vuotta ja aikoo pitää kotonaan nyyttikestit. Peltonen on luvannut toimia dj:nä, ja juhlissa on open mic eli kaikki halukkaat saavat laulaa.

Jos fiilis on oikea, juhlissa kuullaan myös Pandoraa. Kenties siellä kuullaan Don’t you know -biisi. Mutta mitä ihmettä Pandora laulaa sen alussa? Suomalaisesta kuulostaa kuin siinä sanottaisiin ”tomp-pe-li”, mutta niin siinä tuskin sanotaan.

”Ei, se se ei ole! Laulan go and live, mutta lause on katkaistu siten, että siitä ei saa selvää. Et ole ensimmäinen, joka tätä kysyy”, hymyilee Pandora.

Todennäköisesti jossain vaiheessa iltaa juhlissa kuullaan Glenn Medeiroksen Nothing’s gonna change my love for you -kappale. Ei suinkaan siksi, että Pandoran kissan nimi on Glenn Medeiros, vaan siksi, että se on Annelin ja Mikon laulu. Jos heidän häitään joskus tanssitaan, on illan ensimmäinen hidas takuuvarmasti tämä.

”Jo vuosi ennen kohtaamistamme minulla oli tunne, että menen naimisiin suomalaisen miehen kanssa. Pidän suomalaisten mentaliteetista.”

Ja suomalaiset pitävät Pandorasta. Jos koronavirusepidemiasta ei tule uutta aaltoa syksyllä, Pandora nähdään Suomessa jälleen uusissa kuvioissa. Siitä, mitä ne ovat, hän ei voi vielä puhua.