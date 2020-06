Main ContentPlaceholder

Asukkaat ihmettelevät, miksi kerrostalon purkaminen pysähtyi Vantaalla – Syynä on kellarissa oleva ”viritys” menneiltä ajoilta, jota ilman osa Myyrmäkeä pimenisi

Myyrinhalmeen vuonna 1976 valmistunut toimistorakennus on ollut vähäisessä käytössä ja purkutyö on rakennusliikkeen mukaan syksyllä 2020 valmis.

Keskellä Myyrmäkeä on purkuvaiheessa oleva toimistotalo, jonka kellarissa on alueelle merkittävä muuntamo. ”Työmaa on tällä hetkellä seis”, kertoo projektipäällikkö.