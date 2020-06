Koulunkäyntiavustaja Laura Luotonen keksi korona-aikana piristää oppilaitaan Martta-koiran hauskoilla kuvilla ja videoilla. Eläimestä tuli ilmiö, ja nyt koira tunnistetaan jo kaukaa.

Vantaan Asolassa on syntynyt uusi tähti. Tämä tähti on iso, valkoinen ja karvainen, ja sen nimi on Martta.

Vuoden ikäinen Martta on tähän mennessä ollut koulukoirana Koivukylän koulussa pari päivää viikossa. Tänä keväänä tämä valkoinenpaimenkoira, joka myös Shilakkana ja Pyllenuuhkijana tunnetaan, sulatti kuitenkin myös muiden suomalaisten sydämet sosiaalisen median videoillaan.

Pyllenuuhkija-lempinimi tulee luonnollisesti siitä, että Martta tutustuu sekä ihmisiin että koiriin työntämällä kuononsa näiden takamuksiin. Shilakan tarina on hiukan pidempi, palataan siihen myöhemmin.

Martta ei malta olla montaa minuuttia liikkumatta, kun pääsee harjoitusradalle.

Kun oppilaat lähtevät lomalle, Marttakin kääntää lomavaihteen päälle. Martan omistaja, koulunkäyntiavustaja Laura Luotonen harrastaa koiriensa kanssa niin paljon, että tylsää hetkeä heillä tuskin kesän aikanakaan tulee.

Luotosella on nuoren Martta-koiran lisäksi toinenkin valkoinenpaimenkoira, kahdeksanvuotias Kerttu.

Martta on ollut Luotosen mukana koulukoirana Koivukylän koulun pajaluokassa. Pajaluokka on vahvan erityisen tuen pienryhmä, jossa opiskelee pääsääntöisesti peruskoulun päättövaiheessa olevia nuoria.

Luokassa on kymmenen oppilasta, ja luokka on Luotosen mukaan oppilaiden viimeinen oljenkorsi saada perusopetuksen päättötodistus. Luokassa on Luotosen ja Martan lisäksi erityisluokanopettaja, erityisopettaja ja sosiaaliohjaaja.

Toukokuisena päivänä Luotonen ja Martta ovat tulleet ystäviensä kanssa Espoon raunioradalle viettämään vapaapäivää vielä ennen kuin koulut päättyvät.

Raunio kuvastaa maanjäristyksen jälkeistä näkymää. Alueella on sortuneita rakennuksia, kasoittain rakennusjätettä, irtonaisia tiiliskiviä ja betoniosia.

Kun Martta etsii raunioradalla, kaikki kaulapannat ja hihnat poistetaan turvallisuussyistä. Koira ei saa jäädä vaikeisiin paikkoihin kiinni.

Raunioilla on vaarallista kulkea, joten kaikilla on kypärät päässä. Kaikilla paitsi puhtaan valkoisella Martalla, joka juoksee innoissaan kieli ulkona suusta.

Martta yrittää löytää raunioilta hajun perusteella ihmisiä, jotka ovat piiloutuneet rakennusroinan sekaan. Tilanteen on tarkoitus kuvastaa oikeaa pelastusoperaatiota, jossa ihminen on pulassa.

”Mielestäni on tärkeää tehdä koiran kanssa jotakin hyödyllistä, että ehkä jonain päivänä se voi pelastaa sen kadonneen mummon tuolta”, Laura Luotonen sanoo.

Raunioradalla Martta saa juosta ja keskittyä vainujen seuraamiseen, eikä mikään häiritse sitä.

Radan ulkopuolella puolestaan Martta tunnistetaan usein. Luotonen kertoo, että tänä keväänä eräs hänelle tuntematon nainen tunnisti heidät jopa lenkillä.

“Kutsuin Marttaa luokseni. Silloin eräs nainen kysyi minulta, että onko tämä se Martta, jolla oli tortilla naamassaan.”

Nainen puhui kuvasta, jonka Luotonen oli kuvannut Martasta Facebookin suljettuun Eläinvideokerho-ryhmään. Tortillassa oli reikä, josta Martta-koiran kuono näkyi, ja lisäksi pienet reiät silmille.

Alun perin koulunkäyntiavustaja oli perustanut oppilaiden toiveesta Martalle oman Instagram-tilin, johon hän yhä päivittelee valkoisen huiskuhännän kuulumisia. Luotosen päivitykset Martasta oli ensisijaisesti tarkoitettu oppilaiden piristämiseen.

Facebookin tuoma suosio yllätti hänet ja antoi lisäpotkua kuvaamiseen. Yli 23 000 jäsenen eläinvideoryhmässä Martalle on muodostunut jo oma fanijoukkonsa. Luotonen jäi koukkuun videoiden tekemiseen, koska ryhmän jäsenet tahtoivat nähdä niitä lisää.

Harjoitusten jälkeen on hyvin aikaa hassutella.

”Yhdellä videolla Martta heiluttelee suuria korviaan edestakaisin ja toisella maistelee erilaisia ruoka-aineita. Martta on todella nirso.”

Raunioradalla on mukana myös Tino Jalonen, joka on Martan virallinen omistaja. Jalonen omistaa Martan isän Yorin, joka on hänen mukaansa erinomaisesti menestynyt rotunsa edustaja. Jalonen on kiertänyt Yorin kanssa ympäri maailmaa kahmimassa palkintoja erilaisista kilpailuista, ja Yori valittiin myös rotunsa maailman kauneimmaksi yksilöksi viime vuonna.

”On erittäin huvittavaa, että Martan isä on hyvin tunnettu multivalioyksilö ja kaunis prinssi, kun taas tytär on tunnettu tortillasta naamassaan”, Jalonen sanoo ja hekottelee.

Martan on tarkoitus jatkaa sukua kahdella pentueella, ja sen jälkeen Martta on virallisesti Luotosen koira eikä vain sijoituksessa. Martta on ollut Luotosella pienestä pennusta saakka ja tulee Luotosen mukaan olemaan myös lopun elämäänsä.

Laura Luotonen harjoittelee Espoon pelastuskoirissa, koska on asunut lähes koko ikänsä Espoossa. Kaksi vuotta sitten Luotonen löi hynttyyt yhteen nykyisen miehensä kanssa, ja pariskunta muutti Vantaalle. Silloin kaikki elämän palaset loksahtivat paikoilleen.

Uusperheeseen kuuluvat Luotosen kaksi lasta ja miehen yksi lapsi. Luotosen vanhin lapsi on erityisnuori, mikä vaikutti merkittävästi siihen, miksi Luotonen päätyi totaaliseen uranvaihtoon kaupan alalta koulunkäyntiavustajaksi.

Ennen koulua Luotonen oli ison rautakaupan esimiestehtävässä. Sitten hän loukkaantui koiraharjoituksissa, kun akillesjänne katkesi. Siitä seurasi reilu vuoden kuntoutus, ja Luotonen lopetti tehtävässään myymälässä. Seuraavaksi hän päätyi auttamaan erityisopettajana työskentelevää ystäväänsä lasten hiihtoharjoituksissa.

Homma sujui niin luontevasti, että Luotonen sai töitä koulusta heti seuraavalla viikolla. Työ koulussa on Luotoselle koirien lisäksi elämässä tärkeintä. Hän saa kylmiä väreitä onnesta, kun nuoret onnistuvat hankalan koulu-uransa päätteeksi. Nyt Luotosella päättyi toinen kokonainen lukuvuosi pajaluokassa avustaen.

Hassut videot Martta-koirasta saivat alkunsa poikkeusaikana tänä keväänä. Kun koulut sulkeutuivat koronaviruksen takia maaliskuussa, Luotonen ryhtyi kuvaamaan kuvia ja videoita Martasta sosiaaliseen mediaan. Niiden ensisijainen tarkoitus oli auttaa paja-luokan oppilaita, joilla oli Marttaa jo kova ikävä etäkoulussa.

Koulujen sulkeuduttua oppilaille tehtiin oma Whatsapp-ryhmä, jossa opettajat pystyivät kommunikoimaan oppilaidensa kanssa. Luotosen harmiksi oppilaat vastasivat viesteihin aluksi huonosti. Sitten hän keksi lähettää Martasta kuvan seuraavilla saatesanoilla: ”Katso, miten laiska Martta on, täällä se vaan lojuu lattialla.”

Vastauksia alkoi tulla välittömästi. Martta oli avain oppilaiden kuulumisiin korona-aikana.

Siitä eteenpäin ryhmäkeskusteluun tuli joka aamu uusi video Martasta, minkä jälkeen opettajat antoivat päivän työohjeet. Kun Luotonen yhtenä aamuna ei ehtinyt lataamaan videota ajoissa, hän sai asiasta saman tien palautetta.

Pajaluokassa Martan tärkein tehtävä on tavallisesti tehdä oppilaille kiva tunne kouluun saapumisesta ja olla läsnä.

”Kun nuori tulee aamulla kouluun, Martta juoksee heti portille vastaan. Martta haluaa moikata kaikki”, Luotonen kertoo.

Martan takia luokassa on pitänyt sopia pelisääntöjä uudestaan, mikä on Luotosen mukaan tuonut luokkaan paljon hyvää. Luokassa ei voi riehua ja rellestää, koska siellä on Martta. Kaikki kunnioittavat Martan läsnäoloa.

Aina Martta ei jaksa olla sosiaalinen. Vaikka Martta on kiltti ja rakastaa oppilaita, sillä on oma turvapaikka, kun se väsähtää.

”Martta on pennusta asti vetäytynyt pöydän alle. Kaikki tietävät, ettei Marttaa saa häiritä, jos se on pöydän alla.”

Martta on nimenomaan pajaluokan koira. He kulkevat omasta sisäänkäynnistään, sillä luokkatila on Koivukylän koulun toisessa kerroksessa hieman erillään yleisopetuksesta. Luotonen ei halua, että Martta aiheuttaisi ikinä ikävää tunnetta oppilaalle, joka pelkää koiria.

Yleisopetuksen oppilaat saavat kuitenkin tavallisesti käydä välitunnilla katsomassa Marttaa.

Martta päätyi kouluun oppilaan ehdotuksesta. Luotonen kertoi reilu vuosi sitten oppilailleen, että oli saamassa pian uuden koiranpennun. Häntä pelotti, mitä pieni pentu saisi kotona yksinään aikaan. Oppilas ehdotti koiran ottamista mukaan luokkaan, ja rehtorikin antoi idealle vihreää valoa.

Martta tuli kouluun vain kahdeksan viikon ikäisenä. Pentu nukkui paljon, ja silloin oppilailla oli hyvin aikaa keskittyä koulutehtävien tekoon.

Koiran arki koulussa alkoi heti sujua. Eräs oppilas alkoi käydä pitkän tauon jälkeen uudelleen koulussa, koska halusi nähdä Martan.

Luotonen kuuluu sekä Espoossa että Vantaalla pelastuskoirien yhdistyksiin. Hän tykkää järjestää erilaisia tapahtumia harrastuksen parissa.

Espoossa Martan pelastusharjoitus päättyy rauniolla iloiseen hepuliin, kun se löytää viimeisen piiloutuneen ihmisen.

Luotosen toiveena on, että jonakin päivänä Martta kuuluisi pelastuskoirien hälyryhmään, johon otetaan yhteyttä, kun viranomaiset tarvitsevat pelastuskoiran apua työssään. Luotosen toisesta koirasta Kertustakin piti tulla pelastuskoira, mutta se alkoi pelätä aseen pauketta, mikä eväsi mahdollisuuden.

Tänä kesänä Luotosen on tarkoitus aloittaa Martan kanssa uutena lajina myös vesipelastus, jolloin Martta osaisi pelastaa hukkuvan ihmisen.

Luotosella on niin paljon koiriin liittyviä harrastuksia käytöskoulusta vesipelastukseen, ettei muille harrastuksille ilman koiria löydy kalenterista enää tilaa.

Mutta miksi Martan lempinimeksi tuli shilakka?

Lempinimen keksi eräs pajaluokan oppilas. Martta oli pieni pentu ja luimisti suuria korviaan. Oppilas tokaisi, että Martta on kuin kahden kilon siika.

”Eikä ole, sehän on kuin silakka! Paitsi h-kirjain mukaan, koska Martta on syntynyt Saksassa”, Luotonen kertoo ja nauraa.