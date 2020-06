30-luvulta peräisin oleva Fordin harvinainen tavara-auto huristeli Korsossa kesäkuun alussa. Kuva on lukijan ottama.

Vantaan Korsossa autoharrastaja Mikael Häggblom pitää hyvää huolta 30-luvun ambulanssiautostaan, joka nähtiin poikkeuksellisesti liikenteessä keskiviikkona.

Vantaalainen Jorma Lauronen törmäsi keskiviikkona iltapäivällä harvinaiseen näkyyn kesken kävelylenkkinsä. Kulomäentietä pitkin lähestyi 1930-luvulta peräisin oleva Fordin pakettiauto, jonka mies tunnisti entisajan ambulanssiksi.

Lauronen huomasi erikoisen auton jo kaukaa sen omintakeisesta vaaleankeltaisesta väristään ja ehti napata tilanteesta kuvan.

”En ole aikaisemmin törmännyt vastaavaan näkyyn. Auto oli hyvässä kunnossa ja moottori kävi hienosti”, Lauronen kuvailee.

Ford-ambulanssista on pidetty vuosien saatossa hyvää huolta eri autoharrastajien käsissä.

Ei ole sattumaa, että auto liikkui ongelmitta. Auton omistaja Mikael Häggblom oli juuri käynyt katsastamassa aarteensa ja ajeli tyytyväisin mielin läpimenneen katsastuskäynnin jälkeen kotiinsa Korsoon.

Vuodelta 1939 peräisin oleva Ford on Häggblomin harrasteajoneuvo, jonka hän osti ruotsalaiselta autoharrastajalta viime kesänä.

Autot ovat kiehtoneet vantaalaista Mikael Häggblomia nuoresta saakka. 1980-luvulla hän harrasti amerikkalaisia autoja, mutta harrastus jäi taka-alalle perheen perustamisen myötä. Häggblom halusi aktivoida harrastuksensa vuosien jälkeen, ja sitten hän kuuli ystävänsä kautta kyseisestä Fordista.

”Auto on ollut Ruotsin puolustusvoimien käytössä, siitä minulla on todisteena auton entiset rekisterikilvet. Entinen omistaja kertoi, että auto on luultavasti ollut Suomessakin talvisodan aikaan.”

Häggblom tiesi, että hänen on pakko saada tämä vanha ambulanssi, ennen kuin kukaan toinen ehtisi sitä ostaa. Ambulanssia havitteli ostaja Hollannista, jonka kiinnostus lopulta lopahti.

Häggblom kertoo, että autosta tekee entistä harvinaisemman takaosasta löytyvät ikkunat, sillä ne ovat yleisemmin umpinaisia.

”Auto tuli Viking Linella Katajanokan satamaan kesäkuussa 2019, ja ajoin sen sieltä kotiin. Ajaessani kaikki mahdolliset kauhuskenaariot kävivät mielessäni, sillä auton polttoaineputket olivat hyvin tukossa”, Häggblom muistelee.

Pienet viat ovat toisaalta autoharrastelijalle mukavia haasteita. Häggblom on muun muassa tehnyt Fordiin kokonaan uudet sisustat, sillä auto oli sisältä täysin tyhjä tullessaan Suomeen. Muuten auto on miehen mukaan pitkälti alkuperäisessä kunnossaan.

Valokuva lehtileikkeestä, joka on Häggblomin arkistoissa tallessa.

Häggblom kertoo, että auton mukana tuli rekisteriotteita 40-luvulta, joista käy ilmi, että auto on tullut Ruotsiin vuonna 1939. Sieltä auto olisi myyjän mukaan lähtenyt lähes suoraan Suomeen. Auton dokumenteissa oli mukana muun muassa lehtileike helmikuun 1940 Fordin omasta lehdestä, jossa oli useamman aukeaman juttu Suomeen lähetetyistä ambulansseista.

Ruotsalaisen myyjän mukaan sairaankuljetusosasto olisi rakennettu Tanskan Ford -koriurakoitsijalla.

”Kiinnostava yksityiskohta on, että yhden takaikkunan saa veivattua alas puoliväliin helpottamaan potilaiden oloa kuumana kesäpäivänä.”

Dokumenttien mukaan auto olisi palannut Pohjois-Ruotsiin vuonna 1942 ja rekisteröity Ruotsin ilmavoimien käyttöön ambulanssiautoksi.

Nyt se on Häggblomin hyvässä huomassa Itä-Vantaalla, ja kilometrejä sille kertyy vuodessa vain alle tuhat.

Jorma Lauronen oli siis onnekas nähdessään auton liikenteessä.