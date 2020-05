”Jos olisin ostanut jonkun valmiin talopaketin, tulisin hulluksi.” Näin sanoo Suomen todennäköisesti näppärin mies, Jonas Helenius, jonka on pakko koko ajan puuhata jotain käsillään

”Suomen ensimmäinen Mestaritekijä on Jonas!”

Tuosta hetkestä on jo lähes kymmenen kuukautta, kun juontaja Antti Holma julisti Vantaalla asuvan Jonas Heleniuksen, 42, Mestaritekijä-televisiokisan voittajaksi. Helenius muistaa kuitenkin yhä hyvin, miltä tuntui tulla valituksi Suomen parhaaksi kädentaitajaksi.

”Tunne oli epätodellinen. En ollut ollenkaan varma, että voitan koska tytöt (Tiina Arponen ja Nipa Seväkivi) keräsivät enemmän mestarimerkkejä tehtävistä.”

Jonas Heleniuksen voittama ja näyttelijä Antti Holman juontama Mestaritekijä-sarja perustuu amerikkalaiseen Making it -formaattiin, jossa kisaillaan kädentaitotehtävissä.

Suomessa ohjelmaa esitetään TV5-kanavalla ja Dplay-palvelussa. Helenius teki ohjelmassa muun muassa puunkantotelineen ja valokuvakehyksen.

Tällä kekseliäällä valokuvakehyksellä Jonas Helenius voitti ensimmäisen mestarimerkkinsä tv-ohjelmassa.

Viidennessä jaksossa nähtävässä sukupuutehtävässä Helenius oli varma, että putoaa kisasta. Materiaaleja ei ollut tarpeeksi ja aika tuli vastaan.

”Kun minut pyydettiin haastatteluun, kysyin, että mitä kirosanoja tässä saa sanoa.”

Viimeisessä tehtävässä nähtiin Heleniuksen styroksista ja betonista rakentama voittajan tuoli. Idea tuoliin tuli aamuvarhain tehdyistä raapusteluista.

”Olen aamuvirkku, ja olin aina hereillä tunteja ennen muita kilpailijoita. Usein juttelin kokkien kanssa, mutta viimeisenä aamuna heräsin neljän viiden maissa, eikä kukaan ollut hereillä.”

Helenius päätti ajella Billnäsin Ruukin lähellä olevalle ABC-huoltoasemalle kahville. Siellä hän piirteli paperille luonnoksia, ja joukosta löytyi myös voittajateos.

Heleniuksen voitto on hassu sattuma, sillä oli lähellä, ettei miestä olisi nähty koko sarjassa.

Valtaistuimen ympärillä oleva styroksista ja sementtimassasta tehty kuori kuvaa puunrunkoa.

”En alun perin päässyt kisaan, vaan jäin varasijalle.”

Joku kuitenkin peruutti osallistumisensa, ja Helenius pääsi mukaan. Sarjaan hän haki, koska formaatti kiinnosti ja hän ajatteli sopivansa siihen.

”Selailin krapulassa Facebookia, näin ilmoituksen tv-sarjasta ja päätin lähettää sähköpostia.”

Mutta miten mestaritekijäksi tullaan? Ei ainakaan asumalla maaseudulla tai omaamalla kädentaitoihin erikoistuneita sukulaisia, sillä Helenius on kotoisin Helsingin Suutarilasta ja vanhemmat olivat akateemisissa ammateissa.

Nikkaroiko Helenius jo lapsena kotiin saunajakkaroita ja teki puhdetöitä?

”Kyllä puutyöt ovat olleet pienestä pitäen lempijuttu. Tein pienenä majoja ja kaikennäköistä.”

Jonas Helenius on koulutukseltaan puuseppä. Elanto tulee nykyisin omasta remonttifirmasta.

Kun peruskoulu loppui, oli selvää, että Helenius menisi ammattikouluun opiskelemaan puusepäksi. Alan töitä ei kuitenkaan löytynyt, joten armeijan jälkeen Helenius palasi koulun penkille ja suoritti verhoilijan tutkinnon. Verhoilijan töitä hän teki puoli vuotta, kunnes vuonna 2006 perusti oman yrityksen, joka tekee huoneistoremontteja. Työ on niin mieluista, että se on myös harrastus.

”Jos voittaisin lotossa, lopettaisin työnteon, mutta tekisin samoja hommia harrastuksena.”

Nyt harrastaminen hoituu iltaisin ja viikonloppuisin kotona Vantaan Päiväkummussa 1970-luvulla rakennetussa talossa. Tällä hetkellä kesken on keittiöremontti ja patterijärjestelmän uusiminen. Kesällä tarkoituksena on rakentaa uusi terassi. Ja kun aikaa on, alakerran sauna saa uuden ulkomuodon.

”Puuhaan koko ajan jotain. Jos olisin ostanut jonkun valmiin talopaketin, tulisin hulluksi. Mitä minä sitten tekisin?”

Sitten puuhailu kenties keskittyisi kesämökille Luhankaan. Sinne Helenius ajoi rentoutumaan suoraan Mestaritekijä-voiton jälkeen. Kuten mökinomistajat tietävät, kesämökillä puuhasteltava ei koskaan lopu kesken.

Mökilläkin Helenius herää kolmisen tuntia ennen muita ja odottelee, että pääsisi hommiin. Perhesovun vuoksi Helenius ei viitsi ryhtyä laulattamaan moottorisahaa kukonlaulun aikaan.

”Välillä ärsyttää, kun pitää odotella. Mutta onneksi on hiljaisiakin töitä.”

Jos Heleniuksen remonttihulluus uhkaa äityä holtittomaksi, stopin pistää vaimo.

”Hän sanoo, että nyt loppuu tai pistää vauhtia, jos harhaudun muihin hommiin.”

Tässä valmistuu puinen wc-allas perheen kotiin.

Heleniuksen perheessä on jo hyvää vauhtia kasvamassa seuraava mestaritekijöiden sukupolvi. Perheen 5-vuotias tyttö ja 3-vuotias poika ovat innolla auttamassa rakennushommissa.

”Otan heidät mielellään mukaan, asennoidun vain niin, että työhön menee kauemmin.”

Mestaritekijä-voitto ei ole suoraan näkynyt lisääntyneinä töinä, mutta Helenius uskoo, että tunnettuus tuo luottamusta siihen, että hän hoitaa työnsä.

Palkintona kisassa oli 1 000 euron lahjakortti Novitalta ja Sinelliltä. Helenius ei kuitenkaan ohjelman perusteella vaikuta askartelijamieheltä. Aina, kun Holma kävi kyselemässä, miten hommat sujuvat, löytyi Helenius työpöydän sijaan puutyövajasta.

”Tuota, sanotaan näin, että perhe ja tuttavat ovat saaneet askarteluaiheisia joululahjoja.”

Toisesta palkinnosta, Ihana-askartelulehden vuosikerrasta, on hyötynyt myös lasten päiväkoti.

”Kun se on luettu, vien sen päiväkotiin, he saavat ottaa siitä askarteluvinkkejä. He ovat tykänneet siitä tosi paljon.”